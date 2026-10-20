Prioritățile Ministrului Alexandru Rogobete după ce va prelua portofoliul de la Sănătate

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Alexandru Rogobete anunță că simplificarea accesului pacienților la medicamente și materiale consumabile va fi una dintre prioritățile sale după revenirea la conducerea Ministerului Sănătății. Oficialul vrea ca anumite produse, pentru care pacienții sunt nevoiți în prezent să meargă la spital, să poată fi achiziționate direct din farmacii, în condițiile în care sunt decontate de stat.

Un exemplu dat de Alexandru Rogobete este cel al pompelor de insulină, pentru care pacienții trebuie să se prezinte periodic la ambulatoriu pentru a le primi. El consideră că această procedură poate fi simplificată, astfel încât oamenii să nu mai piardă timp pe drumuri și la cozi în spitale.

„Cred că a sosit momentul să debirocratizăm cât de mult se poate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Vă dau un exemplu pe care l-am aflat târziu, e adevărat, și pe care nu am mai apucat să-l rezolv, dar care va face parte din priorități: o serie de materiale consumabile și chiar medicamente pe care pacienții sunt nevoiți să le ia de la spital.

Plimbăm pacienții inutil între ușile cabinetelor. De exemplu, în cazul pompelor de insulină, acest lucru este complet lipsit de sens. Îmi doresc mult ca acestea să poată fi achiziționate direct din farmacie, pentru că oricum statul le compensează 100%. Nu văd de ce un pacient trebuie să meargă periodic, la intervale scurte, să stea ore întregi în fața ușilor din ambulatoriu pentru a primi o pompă de insulină pe care, repet, statul oricum o decontează. Și, sigur, lista poate continua”, a explicat Alexandru Rogobete.

Vaccinarea anti-HPV în farmacii, o altă direcție avută în vedere

Extinderea serviciilor de vaccinare în farmacii este o altă măsură discutată în cadrul conferinței internaționale „Farma Conect – Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate”, organizată de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România și Federația Patronală a Farmaciilor din România, în parteneriat cu Antena 3 CNN.

Întrebat dacă extinderea vizează și alte vaccinuri, în afara celui antigripal, Alexandru Rogobete a indicat vaccinul împotriva HPV. Modelul ar urma să pornească de la experiența acumulată prin proiectul-pilot de vaccinare antigripală în farmacii.

„Da, mă refer la vaccinul anti-HPV. Pe modelul proiectului-pilot pentru vaccinul gripal, putem utiliza infrastructura și experiența acumulate acolo pentru a extinde serviciile și către alte vaccinuri. Aș începe cu vaccinul anti-HPV.

Legislația prevede, după cum știm, decontarea în proporție de 100% pentru fete și băieți până la 26 de ani și de 50% pentru persoanele de peste 45 de ani”, a completat Alexandru Rogobete.