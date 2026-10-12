"Este clar". Ucraina a bombardat centre de date rusești, iar activitatea boților pro-Trump și pro-AfD s-a prăbușit pe rețelele sociale

Trei centre de date rusești au fost lovite în atacuri atribuite Kievului.. FOTO colaj X

Atacurile Ucrainei asupra a trei centre de date rusești folosite de Yandex au fost urmate de o scădere de peste 99% a traficului de boți proveniți din infrastructura companiei, potrivit Cloudflare. În același timp, activitatea online în sprijinul AfD, al lui Donald Trump și al partidului britanic Reform UK a scăzut puternic pe rețelele sociale, în special pe X, ceea ce alimentează suspiciunile privind operațiunile rusești de influență, scrie Le Parisien.

Ucraina a ripostat la atacurile Rusiei asupra propriilor centre de date. Trei centre de date rusești au fost lovite în atacuri atribuite Kievului. Mai întâi la Sasovo, în regiunea Riazan, apoi în regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, și, duminică, în regiunea Vladimir, la est de capitală. Toate trei se află printre cele mai importante zece centre de date din Rusia și sunt folosite de Yandex, echivalentul rusesc al Google. Loviturile au avariat infrastructura de cloud a companiei.

❗️Footage of the nighttime attack by Ukrainian Defense Forces strike drones on the Yandex data center in Vladimir. As a result of the attack, widespread outages of Yandex services are being observed today https://t.co/qXgWeS7nff — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) October 11, 2026

"În urma unui atac cu drone, infrastructura centrului de date din Vladimir a fost avariată. Activitatea centrului a fost complet întreruptă. Restul resurselor sunt instabile, iar platforma nu funcționează", a anunțat Yandex pe Telegram.

Compania de securitate cibernetică Cloudflare a constatat că activitatea boților proveniți din infrastructura Yandex a scăzut cu peste 99% față de săptămâna precedentă. Scăderea coincide cu momentul în care centrele de date au fost scoase din funcțiune.

Prăbușire online pentru AfD și Reform UK

În Germania, susținerea pentru partidul de extremă dreaptă AfD pe rețelele sociale a scăzut cu 56%. "Dacă se confirmă, este revelator, centrele de date rusești sunt lovite, iar activitatea online din jurul AfD se prăbușește brusc. Atâtea discursuri despre patriotismul german, până când pică conexiunea din Rusia", a scris europarlamentarul ceh Tomas Zdechovsky.

❗️After the attack by the Ukrainian Defense Forces on Yandex’s third data center (in Vladimir), more than 80 Yandex Cloud services stopped working: Yandex Home, Music, Telemost, as well as computing, networking, databases, storage, AI, analytics, development, security, and corporate tools of the company. — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) October 11, 2026

În Marea Britanie, traficul din jurul partidului Reform UK a scăzut și el puternic după atacuri.

Speculații în SUA, înaintea alegerilor

În Statele Unite, mai mulți utilizatori au observat că sub postări apar mult mai puține reacții pro-conservatoare. Istoricul Timothy Snyder, fost profesor la Yale, mutat în Canada după revenirea lui Trump la Casa Albă, a afirmat că, "pe baza dovezilor de astăzi, pare sigur că o mare parte din activitatea boților pro-Trump și pro-AfD depinde direct de centrele de date rusești". Snyder a precizat însă că este vorba de o analiză rapidă și că datele concrete urmează să apară.

☄️ Yandex services go down across several countries: After drone strikes on its data centers, the company invokes force majeure Over the past few days, Ukrainian drones have struck three Yandex data centers. The latest attack targeted a facility in Vladimir, Russia. And the digital detox wasn't limited to Russia. Users in Belarus, Kazakhstan, and Serbia are reporting widespread outages affecting the company's services. ? People are having trouble booking taxis, ordering food, and paying for purchases. Disruptions have been reported across Yandex Go, Yandex Music, Yandex Disk, Yandex Pay, search, and Alice-powered smart home devices. Users are also reporting problems with third-party services, including Lamoda, Vkusno i Tochka, and Magnit. But here's the funniest part: Yandex has suddenly added drone attacks to its list of force majeure events, which could exempt the company from liability for failing to meet its obligations. ? Apparently, the consequences of war count as circumstances beyond anyone's control. At least when they affect your own business. — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026

Manipularea rețelei X prin conturi false și automatizate este un fenomen documentat. În iulie 2024, Departamentul de Justiție al SUA a închis o rețea de peste 1.000 de conturi atribuite serviciilor de informații rusești. Potrivit documentelor judiciare, sistemul funcționa din 2022 și folosea un software care genera identități false și comportamente automatizate. Mesajele promovau interesele Kremlinului în SUA și în Europa.

La începutul invaziei din Ucraina, un studiu pe 350.000 de mesaje publicate în SUA estima că 20% dintre ele proveneau de la boți.

Rămâne de văzut dacă scăderea activității boților va avea vreun efect asupra alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pe 3 noiembrie. Sondajele prevăd deocamdată o victorie a democraților, care ar putea câștiga atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.