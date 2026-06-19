Fotbalistul Achraf Hakimi, starul lui PSG şi căpitanul Marocului la CM 2026, va fi judecat pentru viol. "Am devenit o ţintă"

2 minute de citit Publicat la 14:35 19 Iun 2026 Modificat la 14:35 19 Iun 2026

Fotbalistul Achraf Hakimi, acuzat de viol. Sursa foto: Hepta

Căpitanul Marocului la CM 2026, Achraf Hakimi (27 ani), va fi judecat pentru viol, au confirmat procurorii francezi, după ce o femeie l-a acuzat pe fundașul lui Paris Saint-Germain că a violat-o, în 2023, în casa lui din Paris, când ea avea 24 de ani, notează BBC.

Parchetul din Nanterre, o suburbie a Parisului, a început o anchetă preliminară în martie 2023.

Un judecător de instrucție a dispus un proces în februarie 2026, iar presa franceză relatează că lui Hakimi i-a fost respins apelul de anulare a procesului.

Hakimi susţine că e persecutat

Hakimi, care urmează să-și conducă echipa pentru al doilea meci de la CM 2026, împotriva Scoției, a negat în mod constant acuzațiile.

„Sistemul judiciar m-a privit în ochi și mi-a spus: «Dacă nu ai fi fost faimos, nu ar fi existat niciodată un caz»”, a scris Hakimi pe rețelele sociale, vineri.

„Am ales să rămân tăcut ani de zile. Am crezut că menținerea demnității mele, răbdarea și încrederea în sistemul judiciar vor permite luarea deciziilor corecte", a adăugat el.

„Astăzi, o poveste care nu este a mea este spusă în detrimentul familiei mele, a vieții mele și, mai presus de toate, al adevărului. Uneori simt că am devenit o țintă ușoară.

Am așteptat acest proces încă din prima zi. Și acum îl aștept cu nerăbdare. În sfârșit, voi putea vorbi.”

Rachel-Flore Pardo, avocata reclamantei, a declarat într-un comunicat: „După mai bine de trei ani de proceduri judiciare și după ce clienta mea a fost, în opinia ei, defăimată și târâtă prin noroi de apărarea lui Achraf Hakimi, această decizie îi aduce ușurare și speranță.

O ușurare că a fost audiată de sistemul judiciar și va avea dreptul la un proces. Sper că acest proces va ajuta alte femei și va slăbi și mai mult zidul de negare și impunitate care înconjoară violența sexuală, inclusiv în lumea fotbalului masculin".

Hakimi ar putea fi interzis în Canada şi Mexic

Nu a fost încă stabilită o dată pentru începerea procesului. Toate cele trei meciuri ale Marocului din faza grupelor la CM 2026 au loc în Statele Unite, unde se află în prezent echipa.

Dar, dacă Marocul va avansa în fazele eliminatorii, Hakimi ar putea întâmpina dificultăți în a intra în Canada sau Mexic dacă meciurile lor sunt programate în afara Statelor Unite.

Săptămâna trecută, mijlocașul ghanez Thomas Partey a ratat meciul de deschidere al țării sale împotriva Panama, după ce i s-a refuzat intrarea în Canada, co-gazda Cupei Mondiale.

Partey, în vârstă de 32 de ani, a pledat nevinovat la șapte acuzații de viol și o acuzație de agresiune sexuală legate de acuzațiile formulate de patru femei diferite între 2020 și 2022. El urmează să fie judecat anul viitor.

Site-ul guvernului canadian precizează că poate refuza intrarea oricărei persoane care „a comis sau a fost condamnată pentru o infracțiune”.

Cine este Hakimi

Hakimi, care a jucat în 97 de meciuri pentru Maroc, și-a făcut debutul internațional în 2016, la vârsta de 17 ani. Este un jucător-cheie în naţionala Marocului, care a devenit prima națiune africană care a ajuns în semifinalele Cupei Mondiale 2022.

Fundașul s-a transferat la Paris St-Germain de la Inter Milano în 2021 și a câștigat 13 trofee în perioada petrecută la clubul parizian, inclusiv două titluri consecutive în Liga Campionilor, 2025 şi 2026.