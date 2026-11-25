Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa pentru 2027. Ce orașe celebre a depășit

2 minute de citit Publicat la 16:42 25 Noi 2026 Modificat la 16:43 25 Noi 2026

Tema de anul acesta a Târgului de Crăciun din Craiova este "Tărâmul elfilor". Sursă foto: Facebook - Lia Olguța Vasilescu

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa pentru 2027, în urma unui clasament realizat de European Best Destinations, pe baza voturilor turiștilor din întreaga lume. Orașul din România a ocupat primul loc, fiind urmat de Riga, capitala Letoniei, și Sofia, capitala Bulgariei, relatează Euronews.

Se apropie luna decembrie, iar târgurile de Crăciun încep să se deschidă în tot mai multe orașe europene.

Tradiția, apărută în Germania, s-a răspândit pe întreg continentul, unde există în prezent peste 11.800 de târguri de Crăciun. Cu atât de multe opțiuni, alegerea unei destinații pentru o vacanță de iarnă nu este deloc ușoară.

Pentru turiștii care vor să se bucure de vin fiert, castane coapte și cadouri lucrate manual, platforma European Best Destinations a publicat clasamentul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa pentru 2027.

Clasamentul a fost realizat pe baza a 1.897.783 de voturi exprimate de cititori din întreaga lume. În competiție au intrat 27 de târguri de Crăciun, dintre care 20 au ajuns în clasamentul final.

Potrivit voturilor turiștilor, cel mai frumos târg de Crăciun din Europa pentru 2027 este cel din Craiova.

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Orașul din sud-vestul României este deja o prezență obișnuită în astfel de clasamente. Târgul său de Crăciun a mai ocupat primul loc de două ori și s-a clasat pe podium în alte cinci ediții.

Târgul de Crăciun din Craiova va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Vizitatorii pot găsi aici peste 100 de comercianți care vând dulciuri tradiționale, cadouri realizate manual și preparate culinare de stradă.

Printre atracțiile târgului se numără și Santa’s Land, o zonă amenajată cu montagne russe și o roată panoramică.

Un alt punct de atracție este bradul de Crăciun amplasat în centrul târgului, decorat cu un trenuleț în miniatură care transportă cadouri și circulă printre ramurile sale.

Ce alte târguri de Crăciun au intrat în clasamentul european

Pe locul al doilea s-a clasat târgul de Crăciun din Riga, capitala Letoniei, cunoscut pentru spectaculoasele sale decorațiuni luminoase. Cei care ajung aici pot cumpăra, printre altele, mănuși decorate cu modele tradiționale, ale căror simboluri reprezintă diferite divinități.

Locul al treilea a fost ocupat de Sofia, capitala Bulgariei. Târgul organizat în fața Palatului Național al Culturii include un patinoar uriaș și peste 90 de standuri.

Deși Germania este țara în care a apărut tradiția târgurilor de Crăciun, niciun oraș german nu a reușit să intre în primele zece poziții ale clasamentului din acest an.

Cel mai bine clasat târg din Germania a fost cel din Trier, care a ocupat locul 14.

Celebrul târg de Crăciun din Ravenna Gorge, pentru care biletele se epuizează în fiecare an, a ajuns abia pe locul 17, fiind urmat în clasament de târgul din Dresda.

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