Se deschide sezonul de schi, în minivacanța de 1 Decembrie 2026: Lista cu stațiunile din România unde e zăpadă pe pârtii

5 minute de citit Publicat la 12:06 25 Noi 2026 Modificat la 12:06 25 Noi 2026

Pârtia de schi din Masivul Postăvaru, în Poiana Brașov. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Sezonul sporturilor de iarnă începe în mai multe stațiuni din România, chiar înaintea minivacanței de 1 Decembrie. Primele pârtii se pregătesc să primească turiștii începând de vineri, 27 noiembrie, în timp ce alte domenii schiabile au pornit instalațiile de zăpadă artificială și pregătesc deschiderea sezonului 2026-2027.

Bușteni, Păltiniș și, posibil, Transalpina – Voineasa se numără printre destinațiile unde se va putea schia sau practica sporturi de iarnă în acest weekend.

Bușteni deschide sezonul de schi pe 27 noiembrie 2026

Instalațiile de producere a zăpezii artificiale au fost pornite pe domeniul schiabil Kalinderu din stațiunea Bușteni, unde deschiderea sezonului de iarnă este programată pentru vineri, 27 noiembrie.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Pârtiei Kalinderu, în prima zi a minivacanței de 1 Decembrie vor fi deschise pârtia de săniuș și pârtia pentru începători din Fun Park.

Pentru pregătirea pârtiilor se lucrează cu patru tunuri de zăpadă pe pârtia de săniuș, precum și cu o lance și două tunuri în zona Fun Park.

„Vineri, 27 noiembrie, deschidem sezonul la Kalinderu! Din prima zi a minivacanței de 1 Decembrie, te așteptăm în Bușteni cu: pârtia de săniuș, pârtia de începători din Fun Park. Vii cu sania? Prima coborâre pornește de la stația superioară Kalinderu”, au transmis administratorii domeniului schiabil.

Azuga pregătește deschiderea pârtiilor Sorica și Cazacu

Și în stațiunea Azuga au început pregătirile pentru noul sezon de schi. Primăria a anunțat pornirea instalațiilor de înzăpezire artificială pe pârtiile Sorica și Cazacu, primele tronsoane urmând să fie deschise, dacă vremea permite, în jurul datei de 1 Decembrie.

Primarul Adrian Purcaru a declarat marți, pentru AGERPRES, că lucrările se desfășoară pe ambele pârtii, în special în partea inferioară a acestora.

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi pe 28 noiembrie

Județul Sibiu va da startul sezonului de schi 2026-2027 pe 28 noiembrie, la Păltiniș Arena, unde administratorii au pregătit pârtiile folosind inclusiv zăpadă păstrată de la sfârșitul sezonului trecut.

Deschiderea timpurie nu se bazează doar pe ninsorile recente, ci și pe tehnologia de snowfarming. Aceasta presupune depozitarea zăpezii produse și strânse la finalul sezonului anterior, izolarea ei pe parcursul verii și reutilizarea în sezonul următor.

Păltiniș Arena este una dintre destinațiile preferate de iubitorii sporturilor de iarnă, iar deschiderea din ultimul weekend al lunii noiembrie le oferă turiștilor o alternativă pentru minivacanța de Ziua Națională.

De 1 Decembrie, domeniul schiabil va avea un program special. Instalațiile de transport pe cablu și nocturna vor funcționa până la ora 21:00 în două dintre zilele libere, astfel încât schiorii să poată petrece mai mult timp pe pârtii.

Transalpina – Voineasa ar putea deschide sezonul pe 28 noiembrie

O altă destinație care ar putea primi schiori în acest weekend este domeniul schiabil Transalpina – Voineasa. Administratorii au în vedere o predeschidere pe 28 noiembrie, cel puțin în partea superioară a domeniului schiabil.

Decizia finală urmează să fie luată joi, 26 noiembrie. Reprezentanții domeniului au transmis miercuri că pregătirile continuă și că echipele lucrează pentru a putea deschide sezonul.

„Muncim pe toate fronturile! Suntem în continuare la fața locului, urmând ca mâine să luăm decizia finală în legătură cu deschiderea noului sezon. Facem tot ce ține de noi și vă mulțumim pentru înțelegere și încredere!”, au transmis administratorii Transalpina – Voineasa.

Prin urmare, deschiderea din acest weekend rămâne condiționată de decizia care va fi comunicată joi.

Se deschid pârtiile și la Cavnic, în Maramureș

Pregătirile pentru noul sezon de iarnă au început și la SuperSki Cavnic, unde administratorii au pornit instalațiile de producere a zăpezii artificiale pe pârtia Roata 1, în Parcul de sanie și în zona Școlii SuperSki, destinată începătorilor.

Potrivit unui anunț publicat luni de reprezentanții domeniului schiabil, primele zone ar urma să fie deschise sâmbătă, 28 noiembrie, dacă temperaturile și condițiile meteo vor permite acest lucru.

Astfel, administratorii estimează că în weekend vor putea fi reluate lecțiile de schi și snowboard în zona pentru începători, dotată cu bandă de transport, precum și activitatea în Parcul de sanie.

În ceea ce privește pârtia Roata 1, deschiderea integrală este estimată pentru începutul lunii decembrie, în funcție de evoluția vremii și de posibilitatea producerii zăpezii artificiale.

„Este întotdeauna un moment plin de emoție pentru noi, echipa SuperSki, atunci când pornim pentru prima dată în sezon turnurile de zăpadă”, au transmis administratorii, care au anunțat că vor reveni cu informații actualizate despre pregătirile de pe pârtie.

Tunurile de zăpadă au fost pornite și la Straja

Pregătirile pentru noul sezon de schi sunt în toi și în stațiunea Straja, din județul Hunedoara. Tunurile de zăpadă artificială au fost puse în funcțiune, iar administratorii domeniului schiabil lucrează la amenajarea pârtiilor.

Deocamdată, nu a fost anunțată o dată oficială pentru deschiderea acestora. Funcționarea instalațiilor de înzăpezire depinde în continuare de temperaturile înregistrate în stațiune.

Pârtia Veverița din Vatra Dornei se pregătește pentru noul sezon

Și administratorii Pârtiei Veverița din Vatra Dornei au anunțat că au început pregătirile pentru sezonul de iarnă. Într-un mesaj publicat luni, aceștia au transmis că reviziile au fost finalizate, utilajele sunt pregătite, iar tunurile de zăpadă au fost poziționate pentru începerea procesului de înzăpezire artificială.

Administratorii au precizat însă că pornirea instalațiilor depinde de temperaturile din perioada următoare și că, deocamdată, nu este vorba despre deschiderea pârtiei.

„Reviziile? Făcute! Utilajele? Pregătite de atac! Tunurile de zăpadă? Pe poziții! Cu țevile spre iarnă!”, au transmis reprezentanții pârtiei, într-un mesaj adresat schiorilor și turiștilor.

Aceștia i-au îndemnat pe iubitorii sporturilor de iarnă să își pregătească echipamentele, promițând că vor reveni cu informații despre evoluția lucrărilor de înzăpezire.

Administratorii au ținut să precizeze că pârtia nu este încă deschisă, fiind în desfășurare doar pregătirile pentru noul sezon.

Astfel, pentru minivacanța de 1 Decembrie 2026, cele mai sigure variante de petrecere a timpului pe zăpadă sunt Bușteni și Păltiniș Arena, în timp ce Transalpina – Voineasa ar putea intra în program în funcție de decizia administratorilor. La Azuga, Straja și Vatra Dornei, pregătirile continuă, fără ca deschiderea pârtiilor să fie confirmată în acest moment.

Poiana Brașov nu este încă pregătită pentru schi

În Poiana Brașov, pregătirile pentru sezonul de iarnă continuă, însă deocamdată nu a fost anunțată oficial o dată pentru deschiderea pârtiilor.

Activarea tunurilor de zăpadă artificială depinde de temperaturile exterioare, fiind necesare condiții meteo favorabile pentru producerea zăpezii.

Primele semne ale iernii au apărut și în județul Brașov, unde un strat subțire de zăpadă a acoperit stațiunea și pârtiile din Masivul Postăvarul. Cantitatea de zăpadă acumulată nu este însă suficientă pentru practicarea sporturilor de iarnă.