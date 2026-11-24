Ryanair a schimbat discret regulile pentru cei care nu își rezervă în avans un loc în avion Foto: Profimedia Images

Ryanair a schimbat modul în care repartizează locurile pasagerilor care nu plătesc pentru alegerea unui loc. Compania aeriană le comunică acum pasagerilor locul pe care îl vor ocupa cu doar trei ore înainte de plecare, și nu în timpul procedurii de check-in online, așa cum se întâmpla până acum, potrivit Irish Times.

Modificarea politicii a intrat în vigoare fără prea multă publicitate, la sfârșitul lunii trecute. Deși schimbarea este subtilă, aceasta ar putea pune presiune asupra unor pasageri pentru a-i determina să plătească pentru alegerea locurilor pe viitor, întrucât aceștia nu vor mai avea nicio posibilitate să afle unde au fost repartizați până cu puțin timp înainte de decolare.

Până acum, această categorie de pasageri putea opta inițial pentru repartizarea gratuită, aleatorie, a locului, știind că avea suficient timp să revină în aplicație și să plătească pentru un loc mai bun, dacă cel repartizat automat nu era pe placul său.

Schimbarea nu a fost pe placul tuturor pasagerilor, iar rețelele sociale s-au umplut de mesajele celor nemulțumiți de noua regulă, care sunt convinși că aceasta este un alt exemplu de modificare a regulilor de către Ryanair, în încercarea de a-și spori veniturile.

„Aleg întotdeauna repartizarea aleatorie, pentru că singurul loc pe care nu ți-l dorești este cel din mijloc, așa că există o șansă din trei să îl primești”, a declarat pentru The Irish Times un pasager care călătorește frecvent cu Ryanair. Acesta a explicat că, procedând astfel, avea și șansa de a primi un loc cu spațiu suplimentar pentru picioare, „pentru că alți pasageri nu vor plăti în plus pentru asemenea locuri”.

El a mai spus că, dacă i se repartiza vreodată un loc la mijloc, avea posibilitatea să intre în aplicație și să plătească pentru unul mai bun. Acum, această posibilitate a dispărut.

„Este un sentiment neplăcut să ajungi la aeroport fără să știi ce loc ai”, a mai spus acesta.

Ryanair a confirmat schimbarea și și-a apărat ferm noua politică.

„Momentul în care sunt repartizate locurile gratuite, aleatorii, este stabilit în permanență de compania aeriană”, a declarat o purtătoare de cuvânt. „Am modificat momentul repartizării, trecând de la 24 de ore la puțin peste trei ore înainte de plecare, odată cu trecerea la programul de iarnă, la sfârșitul lunii octombrie”.

Aceasta a explicat că motivul schimbării a fost „acela de a le oferi mai mult timp pasagerilor care doresc să își aleagă locul preferat pentru a face acest lucru. În timpul verii, am primit mai multe reclamații din partea pasagerilor care nu au putut să își rezerve locul preferat în ziua călătoriei, întrucât acesta fusese deja repartizat aleatoriu, gratuit, cu până la 24 de ore înainte de plecare”.

Purtătoarea de cuvânt a mai precizat că „pasagerilor care aleg repartizarea aleatorie și gratuită a locurilor nu le pasă, în mod evident, unde stau, iar cartea de îmbarcare digitală este actualizată automat cu trei până la patru ore înainte de plecare, cu mult înainte ca aceștia să ajungă fie la aeroportul de plecare, fie la poarta de îmbarcare”.