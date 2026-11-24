Primarii din Făgăraș se opun proiectului „Yellowstone de România” și spun că se ocupă ei de munți: „Vor să ne facă bine cu forța”

6 minute de citit Publicat la 10:35 24 Noi 2026 Modificat la 10:48 24 Noi 2026

Munții Făgăraș FOTO: Getty Images

Primarii din județele Brașov și Sibiu se opun proiectului prin care Munții Făgăraș ar putea fi transformați într-un „Yellowstone românesc”, potrivit Bună Ziua Brașov.

Proiectul înființării Parcului Național Munții Făgăraș a provocat o confruntare de poziții între susținătorii și contestatarii inițiativei, în cadrul unei dezbateri publice desfășurate săptămâna trecută, pe data de 19 noiembrie, la Cetatea Făgărașului. Discuțiile au durat peste două ore și jumătate, iar taberele și-au susținut puternic argumentele.

De partea susținătorilor proiectului s-au aflat reprezentanți ai Fundației Conservation Carpathia, organizație care promovează de mai mulți ani transformarea Munților Făgăraș într-un parc național, după modelul Yellowstone, dar și alte persoane care sprijină inițiativa.

Opoziția a fost reprezentată de mai mulți primari, reprezentanți ai administrațiilor locale din Țara Făgărașului și județul Sibiu, precum și de prefectul județului Brașov, Lucian Mija.

Dezbaterea a fost organizată și moderată de primarul municipiului Făgăraș, Gheorghe Sucaciu, unul dintre opozanții înființării parcului național. Edilul nu și-a ascuns poziția față de proiect, însă, în momentele în care discuțiile au devenit tensionate, a încercat să tempereze spiritele, susținând că ambele tabere trebuie ascultate.

La întâlnire au participat și parlamentarii brașoveni Marius Dunca (PSD), Ovidiu Paraschivescu (USR), Dan Tanasă (AUR) și Ionel Goidescu (SOS), alături de reprezentanți ai primăriilor și ai unor structuri asociative.

„Rezoluția de la Făgăraș”. Primăriile vor să preia administrarea Munților Făgăraș

La finalul dezbaterii, primarul Gheorghe Sucaciu a prezentat „Rezoluția de la Făgăraș”, document care urmează să fie transmis Ministerului Mediului. Potrivit acestuia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „ITI Microregiunea Țara Făgărașului”, din care fac parte 33 de primării din județele Brașov și Sibiu, alături de reprezentanți ai comunităților, își propune să preia administrarea Munților Făgăraș, în conformitate cu legislația națională și europeană.

„Cerem Ministerului Mediului recunoașterea arealului ca fiind sub jurisdicția ADI «ITI Microregiunea Țara Făgărașului». Asociația ar urma să încheie un protocol cu Ministerul Mediului și să constituie o structură tehnică, aceasta urmând să pregătească documentele strategice. În acest demers, ONG-urile vor avea un rol consultativ, respectând principiile transparenței decizionale.

De asemenea, solicităm Ministerului Mediului să sisteze demersurile Fundației Conservation Carpathia sau ale altui ONG privind înființarea Parcului Național Munții Făgăraș. Scopul nostru este să nu se înființeze acest parc. În calitate de președinte al ADI «ITI Microregiunea Țara Făgărașului», îi voi convoca pe toți membrii pentru demersurile viitoare”, a declarat Gheorghe Sucaciu.

Primarul a încheiat dezbaterea cu un mesaj mobilizator adresat celor prezenți, făcând trimitere la istoria Cetății Făgărașului, locul în care a avut loc întâlnirea: „Plecăm din Cetatea Făgărașului, care nu a fost cucerită niciodată, cu ideea că noi rezolvăm problema”.

Prefectul Brașovului: „Trebuie să protejăm mediul, dar să respectăm și dreptul de proprietate”

Printre cei care au luat cuvântul s-a numărat și prefectul județului Brașov, Lucian Mija, care a amintit că este originar din Țara Făgărașului și a pledat pentru respectarea drepturilor comunităților locale și ale proprietarilor de terenuri.

„Munții sunt aici dintotdeauna. Noi suntem aici de mii de ani. Acești munți ne-au oferit protecție. În timpul rezistenței din munți, pentru unii, Munții Făgăraș au fost adăpost. Este o afirmație tendențioasă că noi nu știm să ne protejăm munții și că trebuie să vină alții să facă acest lucru. Acești munți sunt lăudați pentru frumusețea lor, iar acest lucru este datorat comunităților. Trebuie să protejăm mediul, dar trebuie să respectăm și dreptul de proprietate”, a declarat prefectul.

Lucian Mija a mai precizat că România are o legislație strictă în domeniul protecției mediului și că Instituția Prefectului Brașov se implică în aplicarea acesteia.

La discuții a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Daniel Șoim, care a evitat să se poziționeze de o parte sau de alta a disputei, afirmând că susține decizia comunităților locale.

Conservation Carpathia promite că va dona statului proprietățile din Munții Făgăraș

Reprezentanții Fundației Conservation Carpathia au încercat să răspundă temerilor exprimate de contestatarii proiectului, inclusiv celor legate de proprietatea asupra terenurilor și de eventualele interese economice ale organizației.

Mihai Zotta, reprezentant al fundației, a susținut că obiectivul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunităților locale și a dat asigurări că terenurile deținute de organizație în Munții Făgăraș vor ajunge în proprietatea statului român după înființarea parcului.

„Aici nu este vorba de români sau străini. După ce se înființează parcul, toate proprietățile fundației din Munții Făgăraș vor fi donate statului român”, a declarat Mihai Zotta.

Acesta a oferit explicații și în legătură cu suspiciunile potrivit cărora fundația ar urmări, pe termen lung, exploatarea resurselor minerale din zonă. Contestatarii proiectului invocă o prevedere din statutul organizației care menționează că, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra unui teren, poate fi obținut și dreptul de exploatare a resurselor.

În replică, Mihai Zotta a explicat că prevederea are la bază un precedent din Statele Unite, unde o fundație a cumpărat inclusiv drepturile de exploatare a resurselor tocmai pentru a împiedica desfășurarea unor astfel de activități.

Șefa ANMAP: Înființarea parcului depinde de deciziile administrațiilor locale

Un punct important al dezbaterii a vizat procedura legală de înființare a Parcului Național Munții Făgăraș și rolul pe care îl au autoritățile locale în acest proces.

Președintele Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), secretarul de stat Raluca Dumitrescu, a declarat că înființarea unui parc național presupune o Hotărâre de Guvern, însă procedura nu poate avansa în lipsa deciziilor adoptate de administrațiile locale.

„Un parc național se înființează prin Hotărâre de Guvern, dar acest lucru este posibil doar dacă există decizii în acest sens emise de administrațiile locale”, a precizat Raluca Dumitrescu.

Reprezentanta ANMAP a amintit că în Munții Făgăraș există deja arii naturale protejate de importanță națională și europeană și a enumerat entitățile care pot avea responsabilitatea administrării unui parc național. Totodată, a menționat că nu știe dacă Fundația Conservation Carpathia îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru această responsabilitate, în timp ce o asociație de dezvoltare intercomunitară poate avea un asemenea rol.

Contestatarii proiectului invocă Constituția și dreptul de proprietate

Dezbaterea a fost marcată și de discuții privind prevederile Constituției referitoare la dreptul de proprietate al cetățenilor străini asupra terenurilor din România.

Fostul senator PSD Marius Toanchină s-a declarat nemulțumit de faptul că suprafețe de teren din Munții Făgăraș au ajuns în proprietatea unor cetățeni străini sau a unor persoane apatride. Acesta a susținut că situația ar trebui să determine o discuție privind modificarea Constituției.

„România a permis acest lucru prin Constituție. Suntem, cred, singura țară care permite acest lucru. Acest caz ar trebui să reprezinte punctul de pornire pentru modificarea Constituției”, a afirmat Marius Toanchină.

În ultimii ani, Fundația Conservation Carpathia a cumpărat terenuri în special pe versantul sudic al Munților Făgăraș. Pe versantul nordic, care cuprinde și teritorii din județele Brașov și Sibiu, proprietarii au fost mai reticenți în privința vânzării suprafețelor deținute.

Un reprezentant al Asociației Munții Făgăraș, structură care reunește proprietarii a aproximativ 17.000 de hectare de pădure și 6.000 de hectare de pășune, a transmis că aceștia nu intenționează să își vândă terenurile.

„Încă de acum 8 ani le-am comunicat că nu se pune problema vânzării. Nu ne dorim nimic de la ei, dar nici nu cedăm nimic”, a declarat reprezentantul asociației.

La rândul său, o participantă la dezbatere a readus în discuție o întâlnire organizată în urmă cu mai mulți ani la Brașov, în cadrul căreia un silvicultor ar fi afirmat că teritoriile respective vor fi apărate „cu arma în mână”.

Aceasta a amintit că pădurile de pe versantul nordic au fost cumpărate de proprietari în 1926, înainte de a fi confiscate de regimul comunist în 1946, și a comparat temerile actuale cu experiența naționalizării.

„Pădurile de pe versantul nordic au fost cumpărate de oameni în anul 1926 și ne-au fost luate cu forța în 1946. Acum vor să ni le ia iar și să ne facă bine cu forța”, a declarat femeia.

Dezbaterea publică de la Cetatea Făgărașului s-a încheiat după mai bine de două ore și jumătate, fără ca cele două tabere să ajungă la un punct de vedere comun. În timp ce Fundația Conservation Carpathia continuă să susțină înființarea Parcului Național Munții Făgăraș, reprezentanții mai multor administrații locale și ai proprietarilor de terenuri cer ca deciziile privind viitorul zonei să rămână în responsabilitatea comunităților locale.