„Anticele splüi se găsesc doar aici”: Cum arată valea din Europa unică în lume cu doar 11 locuitori și 400 de adăposturi anti-bolovani

7 minute de citit Publicat la 10:36 24 Noi 2026 Modificat la 10:36 24 Noi 2026

Cătunul Foroglio din Valea Bavona, Elveția. Sursa foto: Getty Images

Ascunsă într-o regiune îndepărtată din Alpii elvețieni, Valea Bavona este un loc în care timpul pare să fi rămas pe loc. Cu doar 11 locuitori permanenți și 12 cătune tradiționale, dintre care 11 nu sunt conectate la rețeaua electrică, valea păstrează un patrimoniu arhitectural neobișnuit: sute de adăposturi construite direct sub bolovani uriași, cunoscute sub numele de „splüi”.

Aceste construcții, unele vechi de sute de ani, reprezintă o mărturie a ingeniozității oamenilor care au învățat să folosească formele naturale ale reliefului pentru a supraviețui într-un mediu montan dificil.

„Hambarurile tradiționale sunt întâlnite în multe regiuni alpine, însă străvechile splüi se găsesc doar aici.”, a declarat Tanya Harvey Ciampi, ghid local în Valea Bavona, pentru BBC.

› Vezi galeria foto ‹

O vale în care bolovanii au devenit adăposturi

Valea Bavona se află în cantonul Ticino, într-o zonă retrasă a Elveției, unde drumul montan se termină în fața unor versanți abrupți din gnais. Regiunea are o lungime de aproximativ 12,1 kilometri și, în cele mai înguste puncte, o lățime de doar câteva sute de metri.

Peisajul este dominat de stânci masive, bolovani căzuți de pe versanți și suprafețe de teren greu accesibile. În aceste condiții, doar aproximativ 1,5% din suprafața văii poate fi cultivată, ceea ce a obligat generațiile de localnici să găsească soluții ingenioase pentru depozitarea alimentelor, protejarea animalelor și amenajarea unor spații de refugiu.

Așa au apărut construcțiile numite „splüi”, realizate prin adaptarea unor formațiuni naturale de piatră. Oamenii au adăugat ziduri din piatră uscată, uși din lemn și au amenajat spații în interiorul sau sub bolovanii uriași, transformându-i în adăposturi împotriva furtunilor și a condițiilor meteorologice extreme.

În întreaga regiune a Văii Maggia au fost inventariate aproximativ 405 astfel de construcții. Cele mai vechi exemple păstrate datează din Evul Mediu, deși primele urme ale prezenței umane în Valea Bavona sunt mult mai vechi, din perioada neolitică. Se presupune că vânătorii foloseau formațiunile naturale de piatră pentru a se proteja de furtuni.

Potrivit ghidului local Tanya Harvey Ciampi, hambarele tradiționale sunt întâlnite în numeroase regiuni alpine, însă vechile splüi reprezintă o particularitate a Văii Bavona.

Cum au fost folosite adăposturile de-a lungul secolelor

Pe măsură ce comunitățile s-au stabilit permanent în vale, locuitorii au început să construiască rustici, case tradiționale din piatră, dispuse de obicei pe două niveluri. Acestea erau folosite drept locuințe, în timp ce splüi au primit funcții tot mai diverse.

Unele au devenit pivnițe, depozite pentru brânzeturi, spații pentru păstrarea fânului sau afumători pentru uscarea castanelor. În alte cazuri, construcțiile au fost folosite pentru activități mai puțin obișnuite. Un adăpost din Sabbione a servit drept spațiu pentru depozitarea unui război de țesut, în timp ce o altă construcție din Sott Piodau a fost amenajată ca o capcană pentru lupi.

Începând cu secolul al XVI-lea, Valea Bavona a fost abandonată treptat de o mare parte a populației, din cauza inundațiilor repetate, alunecărilor de teren și căderilor de pietre. Locuitorii care au continuat să revină în timpul verii au adoptat sistemul tradițional de transhumanță, mutând animalele între pășunile sezoniere și folosind rustici și splüi în funcție de necesități.

Această formă de organizare a vieții a contribuit la păstrarea tradițiilor locale, chiar și în perioada în care restul Elveției trecea printr-un amplu proces de modernizare.

De ce 11 dintre cele 12 cătune au rămas fără electricitate

Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale Văii Bavona este decizia luată de comunitățile locale în anii 1950, când în regiune au fost construite hidrocentrale și baraje.

În acea perioadă, locuitorii din 11 dintre cele 12 cătune au votat împotriva conectării la rețeaua electrică. Singura localitate care a făcut excepție a fost San Carlo.

Decizia a contribuit la păstrarea unui mod de viață diferit de cel din majoritatea regiunilor alpine. Deși casele nu au fost conectate la rețeaua publică, începând cu anii 1980, locuitorii au început să adopte treptat panourile solare, în special pentru alimentarea frigiderelor, și gazul pentru încălzirea apei și prepararea hranei.

Astfel, izolarea energetică nu a însemnat renunțarea completă la confortul modern, ci mai degrabă alegerea unor soluții alternative.

În prezent, doar 11 persoane locuiesc permanent în întreaga vale. Majoritatea familiilor care au legături istorice cu regiunea revin în timpul verii, când vremea permite accesul și desfășurarea activităților tradiționale.

Viața într-o comunitate aproape neatinsă de modernizare

Printre puținii oameni care locuiesc tot anul în Valea Bavona se numără Roberto Pedrazzini și soția sa, Nadia, stabiliți în cătunul Sonlerto, situat în partea superioară a văii.

Cei doi administrează o locuință tradițională și un mic atelier artizanal. În trecut, locuitorii erau nevoiți să părăsească zona până în luna decembrie, înainte de venirea ninsorilor, deoarece drumurile deveneau impracticabile și accesul în vale era blocat pe timpul iernii.

Situația s-a schimbat odată cu intervenția utilajelor de deszăpezire, care permit menținerea drumului accesibil pe o perioadă mai lungă.

Pedrazzini spune că numărul celorlalți locuitori permanenți poate fi numărat pe degete. Printre vecini se află un cuplu din San Carlo și o familie care administrează o cafenea cu autoservire și o locuință tradițională destinată turiștilor.

În afara sezonului estival, numeroase rustici rămân întunecate și neocupate. Odată cu sosirea turiștilor, însă, cătunele prind din nou viață, în special datorită traseelor de drumeție și peisajelor spectaculoase.

Rachele Gadea Martini, directoarea Fondazione Valle Bavona, organizație implicată în conservarea patrimoniului cultural și arhitectural al regiunii, consideră că splüi reprezintă o parte esențială a identității locale.

Aceste construcții arată cât de mult au depins generațiile trecute de resursele oferite de natură și cum au reușit să transforme obstacolele naturale în soluții practice pentru viața de zi cu zi.

Peste 400 de adăposturi pot fi descoperite pe traseele de drumeție

Deși multe dintre vechile splüi au fost abandonate, unele continuă să fie folosite și în prezent. Un exemplu este splüi del forno din Mondada, care adăpostește un cuptor tradițional pentru pâine.

O parte dintre aceste construcții pot fi observate de-a lungul Traseului Transhumanței, un itinerar montan de aproximativ 13,8 kilometri, care urmează vechile drumuri folosite de ciobani pentru deplasarea animalelor între pășunile sezoniere.

Traseul traversează păduri de castani, terase agricole și cătune tradiționale, oferind acces la unele dintre cele mai interesante zone în care se găsesc adăposturile din piatră.

Localitățile Ritorto, Mondada și Sabbione sunt printre cele mai bogate în astfel de construcții. Unele pot fi recunoscute după ușile amplasate sub bolovani masivi, porțile ascunse lângă stânci sau treptele improvizate care coboară spre spațiile amenajate în interiorul formațiunilor naturale.

Nu toate adăposturile sunt accesibile vizitatorilor. Unele sunt încuiate deoarece localnicii le folosesc în continuare pentru depozitarea brânzeturilor și vinului. Cele care sunt deschise pot fi explorate cu atenție și respect față de patrimoniul local.

Unde poți să te cazezi și unde mănânci

Deși se află la numai aproximativ 35 de kilometri de Lacul Maggiore, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din regiune, Valea Bavona oferă o atmosferă complet diferită.

Accesul se face cu autobuzul din Locarno, călătoria durând aproximativ 45 de minute. Perioada recomandată pentru vizită este cuprinsă între sfârșitul lunii mai și sfârșitul lunii septembrie, când vremea este mai favorabilă, iar unitățile de cazare și restaurantele sezoniere sunt, în general, deschise.

O parte dintre vechile rustici au fost transformate în locuințe de vacanță, păstrându-și arhitectura tradițională. Printre variantele de cazare se numără Casa Serafina din Foroglio și Casa Meridiana din Sonlerto. Pentru turiștii care preferă accesul la electricitate, pot fi căutate unități de cazare în San Carlo.

Oferta gastronomică este, de asemenea, limitată și depinde de sezon. Restaurante precum La Froda, în Foroglio, și Grott di Balói, în Fontana, funcționează în special în perioada estivală.

Pe lângă explorarea adăposturilor din piatră, vizitatorii pot descoperi cascada Foroglio și vechile pășuni alpine. Există și excursii organizate de jumătate de zi prin intermediul operatorului Vallemaggia Tours, cu tarife care pornesc de la 226 de franci elvețieni.

Furtunile care continuă să amenințe valea

În ciuda frumuseții sale, Valea Bavona rămâne o regiune vulnerabilă în fața fenomenelor meteorologice extreme. Relieful abrupt și cantitățile mari de precipitații pot provoca rapid inundații, alunecări de teren și prăbușiri de stânci.

Unul dintre cele mai grave evenimente recente s-a produs la 30 iunie 2024, când furtuni puternice au devastat mai multe zone ale văii. Aproximativ 300.000 de metri cubi de roci și materiale de teren au fost antrenate de viituri și alunecări, afectând cătunele Fontana, Bosco și Mondada.

Dezastrul s-a soldat cu șapte victime, iar valea a rămas închisă timp de nouă luni.

Aceste evenimente amintesc de motivele pentru care generațiile trecute au construit adăposturi solide în interiorul formațiunilor de piatră și au învățat să se adapteze unui mediu montan imprevizibil.

Astăzi, splüi nu mai reprezintă doar soluții practice pentru supraviețuire, ci și o mărturie rară a relației dintre oameni și natură. Peste 400 de astfel de construcții continuă să definească peisajul Văii Bavona, păstrând vie o tradiție arhitecturală întâlnită doar în această parte a Elveției.