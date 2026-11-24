Frumoasele insule-paradis din Africa despre care majoritatea turiștilor nu știu: Zece locuri cu plaje exotice și cum să ajungi acolo

11 minute de citit Publicat la 14:19 24 Noi 2026 Modificat la 14:19 24 Noi 2026

Insula Santa Carolina din arhipelagul Bazaruto, în Mozambic. Sursa foto: Getty Images

Africa ascunde insule spectaculoase, cu plaje exotice, ape turcoaz, păduri tropicale, vulcani și animale sălbatice, care nu au ajuns încă în atenția turismului de masă. Dacă Mauritius, Seychelles sau Zanzibar sunt deja destinații cunoscute, există și alte locuri mai puțin explorate, unde turiștii pot descoperi peisaje impresionante și experiențe de vacanță diferite. De la insule cu nisip negru și recife de corali până la teritorii sălbatice în mijlocul Nilului sau al Lacului Victoria, zece astfel de destinații merită luate în calcul de cei care vor să descopere o altă față a Africii, potrivit CNN.

Mauritius și Seychelles sunt de mult timp printre destinațiile preferate pentru luna de miere, în timp ce Insulele Canare și insula Djerba din Tunisia se numără printre cele mai populare locuri de vacanță de pe continentul african.

Însă Africa are și insule mai puțin cunoscute, care oferă plaje spectaculoase, biodiversitate impresionantă și numeroase posibilități de explorare, atât pe uscat, cât și în apă.

Iată zece dintre aceste destinații, potrivit prezentării realizate de sursa materialului.

1. Nosy Be, Madagascar: păduri tropicale, lemuri și întâlniri cu rechinii-balenă

Nosy Be înseamnă „Insula Mare” în limba malgașă, deși este mică în comparație cu insula Madagascar, aflată în apropiere. Destinația se remarcă prin bogăția naturală și prin posibilitățile de explorare a ecosistemelor tropicale.

În sudul insulei se află Rezervația Naturală Specială Lokobe, unde este protejată o pădure tropicală veche. Aici trăiesc mai multe specii de animale, printre care cameleonul-pantera, cu nuanțe turcoaz, bufnița de Madagascar, lemurii negri, o specie pe cale de dispariție, și micii lemuri-șoarece.

Una dintre cele mai interesante modalități de a explora rezervația este deplasarea cu canoea, alături de un ghid local.

Apele tropicale din jurul insulei oferă și oportunități pentru scufundări. Parcul Marin Nosy Tanikely și alte aproximativ 20 de locuri dedicate divingului atrag pasionații de viață subacvatică. În octombrie și noiembrie, turiștii pot avea ocazia să înoate alături de rechinii-balenă care migrează prin zonă.

Cele mai multe hoteluri sunt amplasate pe plajele cu nisip alb de pe coasta vestică. Printre variantele de cazare se numără Andilana Beach Resort, potrivit pentru familii, și Le Grand Bleu, o opțiune cu o atmosferă romantică.

Cum ajungi din România: O variantă de traseu este un zbor din București către Addis Abeba, cu escală, urmat de un zbor direct de aproximativ patru ore către Nosy Be, operat de Ethiopian Airlines. Itinerariul depinde de conexiunile disponibile la data călătoriei.

2. Bazaruto, Mozambic: dune uriașe de nisip și plaje spectaculoase

Insula Bazaruto este cea mai mare dintre cele cinci insule tropicale ale arhipelagului cu același nume, situat pe coasta Mozambicului, la Oceanul Indian. Este cunoscută pentru dunele înalte de nisip, plajele liniștite și resorturile exclusiviste.

Una dintre cele mai spectaculoase zone este Shellfish Bay, aflată pe partea insulei expusă vânturilor. Aici se găsește o plajă în formă de semilună, cu nisip alb, mărginită de dune care ajung la aproximativ 100 de metri înălțime.

Insula face parte din Parcul Național al Arhipelagului Bazaruto și adăpostește numeroase specii de animale. În lagunele cu apă dulce, aflate în spatele dunelor, pot fi întâlniți crocodili și păsări de apă. În jurul insulei trăiesc cinci specii de țestoase marine, cea mai mare populație de dugongi din Africa de Est, dar și specii marine rare, precum peștele-chitară și pisica de mare-rinocer.

Anantara Bazaruto Island Resort este una dintre principalele opțiuni de cazare. Resortul organizează activități precum scufundări, snorkeling, plimbări cu ambarcațiuni tradiționale dhow, safari cu vehicule 4x4 și sandboarding pe dune.

Cum ajungi din România: Traseul presupune un zbor din România către Johannesburg, cu escală, apoi un zbor direct de aproximativ 90 de minute către Vilanculos, în Mozambic, operat de Airlink. De acolo, transferul către insula Bazaruto se face cu barca și durează aproximativ o oră.

3. Lamu, Kenya: o insulă unde cultura swahili a rămas vie

Lamu, o insulă de pe coasta estică a Kenyei, este o destinație în care tradițiile și cultura swahili continuă să facă parte din viața de zi cu zi.

Peisajul portuar este dominat de ambarcațiuni tradiționale dhow, cu pânze triunghiulare. În orașul Lamu, turiștii pot auzi sunetele meșteșugarilor care construiesc ambarcațiuni din lemn și chemările la rugăciune venite dinspre moscheile vechi.

Printre principalele atracții se numără un muzeu și un fort istoric. Vizitatorii pot face și o excursie de aproximativ 30 de minute cu barca până pe insula Manda, unde se află ruinele așezării Takwa, datând din secolul al XV-lea.

Cele mai frumoase plaje din Lamu se găsesc pe partea insulei expusă vânturilor. Acestea pot fi accesate prin satul Shela, într-o plimbare de aproximativ 30-40 de minute.

Pentru cazare, turiștii pot alege Lamu House, un hotel boutique din oraș, sau Kizingo Eco Lodge, amplasat într-o zonă mai retrasă, direct pe plajă.

Cum ajungi din România: O variantă este zborul din București către Nairobi, cu escală, urmat de un zbor intern de aproximativ 80 de minute până la Lamu, operat de JamboJet. Alternativ, din Malindi se poate ajunge la Mokowe cu autobuzul, într-o călătorie de aproximativ trei ore, apoi cu un taxi acvatic până în orașul Lamu.

4. Fogo, Capul Verde: insula vulcanului activ și a plajelor cu nisip negru

Insula Fogo, din arhipelagul Capului Verde, se diferențiază de celelalte destinații din zonă prin plajele cu nisip negru, peisajele modelate de lavă și vulcanul activ care domină teritoriul.

Pico do Fogo se ridică la peste 2.800 de metri deasupra nivelului mării și a erupt de aproximativ 30 de ori începând din secolul al XV-lea, când exploratorii portughezi au ajuns pentru prima dată pe insulă.

Cei care vor să ajungă pe vârf pot parcurge un traseu de aproximativ 7,8 kilometri. Pentru această excursie este recomandată însoțirea de către un ghid local.

O altă atracție este São Filipe, unul dintre cele mai vechi și mai bine conservate orașe coloniale portugheze din arhipelag. Străzile pavate cu piatră și casele colorate, cunoscute sub numele de sobrado, oferă localității un farmec aparte.

Pentru cazare, turiștii pot alege Hotel Savana, amenajat într-un conac cu vedere la mare și piscină, sau Casa Marisa, situată în caldera vulcanică.

Cum ajungi din România: Din București, traseul presupune zboruri cu escală către Praia, capitala Capului Verde. De acolo, se poate lua un zbor intern de aproximativ 30 de minute către Fogo, operat de Cabo Verde Airlines.

5. Réunion: insula franceză din Oceanul Indian, cu plaje și peisaje vulcanice

Réunion este un teritoriu francez de peste mări încă din 1638, situat în vestul Oceanului Indian, la aproximativ 680 de kilometri est de Madagascar și nu foarte departe de Mauritius.

Insula are o atmosferă aparte, care amintește de Caraibe. Peisajul este dominat de palmieri de cocos, plantații de trestie de zahăr și o cultură creolă puternică, inclusiv prin dialectul vorbit de localnici.

Coasta insulei are peste 30 de kilometri de plaje, de la cele populare, cu nisip alb, precum Plage de L'Hermitage, până la cele mai retrase, cu nisip negru, cum este Plage de L'Étang-Salé.

Interiorul insulei este la fel de spectaculos. Regiunile vulcanice și muntoase pot fi explorate prin numeroase trasee de drumeție, în timp ce orașul Saint-Denis și celelalte localități oferă restaurante cu specific franțuzesc, muzică creolă și hoteluri elegante pe malul oceanului.

Printre variantele de cazare se numără Blue Margouillat.

Cum ajungi din România: Una dintre variante este un zbor din București către Paris, cu escală sau printr-o conexiune aeriană, urmat de un zbor direct de 11-12 ore de la aeroporturile Orly sau Charles de Gaulle către Réunion. Există și posibilitatea unor trasee cu legătură prin Johannesburg, Mauritius sau Antananarivo.

6. Insula Elephantine, Egipt: o oază de liniște în mijlocul Nilului

În mijlocul Nilului, la Aswan, se află insula Elephantine, o destinație care oferă o perspectivă diferită asupra Egiptului. Numele său ar proveni de la forma insulei, care amintește de un colț de elefant.

Deși în ultimele decenii au apărut hoteluri și restaurante moderne, o mare parte a insulei păstrează atmosfera unei așezări rurale egiptene.

Elephantine are și o importantă valoare istorică. Ruinele unor temple datând din jurul anului 3200 î.Hr. și un vechi nilometru din piatră, folosit pentru măsurarea nivelului apei Nilului, amintesc de rolul pe care insula l-a avut în perioada faraonilor.

Turiștii pot vizita și Muzeul Animalia, amenajat într-o locuință tradițională nubiană, unde pot descoperi informații despre istoria naturală și umană a insulei.

Una dintre experiențele recomandate este însă mult mai simplă: relaxarea într-o cafenea de pe malul apei sau pe balconul unei pensiuni, de unde pot fi admirate ambarcațiunile tradiționale cu pânze, numite felucca, care traversează Nilul.

Printre opțiunile de cazare se află Mövenpick Resort Aswan, de unde se poate admira panorama orașului Aswan, aflat pe malul opus.

Cum ajungi din România: Din București se poate zbura către Cairo, cu escală, apoi se continuă călătoria cu un zbor intern EgyptAir către Aswan. De pe malul Nilului, insula poate fi accesată cu o ambarcațiune tradițională felucca sau cu feribotul.

7. Arhipelagul Bissagos, Guineea-Bissau: 88 de insule aproape necunoscute

Arhipelagul Bissagos, cunoscut și sub numele de Bijagós, este una dintre cele mai puțin explorate destinații insulare din Africa. Cuprinde 88 de insule și este situat în largul coastei Guineei-Bissau.

Deși a atras atenția unor publicații internaționale și apare în itinerariile câtorva companii de croaziere de mici dimensiuni care explorează coasta Africii de Vest, arhipelagul rămâne în mare parte necunoscut turiștilor.

Peisajele sunt dominate de mangrove, zone mlăștinoase, pajiști de savană și păduri tropicale. Biodiversitatea este unul dintre principalele motive pentru care această destinație este considerată specială. Aici trăiesc inclusiv hipopotami care ajung în mediul marin, o apariție rară în lumea animală.

Datorită ecosistemelor sale și diversității speciilor, arhipelagul a primit în 1996 statutul de Rezervație a Biosferei UNESCO. Este o destinație recomandată în special pasionaților de observarea păsărilor.

Posibilitățile de cazare sunt limitate și se concentrează în mare parte pe insula Bubaque. Printre variantele disponibile se numără Cajou Lodge și EcoLodge Ponta Anchaca.

Cum ajungi din România: Traseul presupune zboruri cu escală din București către Bissau, capitala Guineei-Bissau, urmate de o călătorie pe apă către insulele arhipelagului. În funcție de destinația aleasă și de ambarcațiune, transferul cu barca poate dura între 90 de minute și șase ore. O altă posibilitate este includerea arhipelagului într-o croazieră de-a lungul coastei vest-africane.

8. Pemba, Tanzania: plaje cu palmieri și unele dintre cele mai spectaculoase locuri de scufundări

Pemba este o insulă mare din Tanzania, care nu are aceeași notorietate precum Zanzibar, aflat în apropiere. Cu toate acestea, o depășește în ceea ce privește plajele mai puțin aglomerate, umbrite de palmieri, și oportunitățile de explorare a lumii subacvatice.

Insula are peste 30 de locuri pentru scufundări, apreciate pentru recifele de corali bine conservate și diversitatea vieții marine. Turiștii pot explora pereți subacvatici abrupți, care coboară în adâncuri, și pot observa pești pelagici de mari dimensiuni.

În apele din larg pot fi întâlnite și balene cu cocoașă migratoare, în special în lunile iunie și octombrie.

Printre operatorii de scufundări acreditați PADI se numără Afro Divers și Dive 360 Pemba, ambele aflate în partea de nord a insulei, la Manta Resort.

Cum ajungi din România: O variantă este zborul din București către Zanzibar, cu escală, urmat de un zbor intern de aproximativ 25 de minute către Pemba, operat de FlightLink. Există și feriboturi din Zanzibar, Tanga și Dar es Salaam, însă cursele sunt lente și nu au o frecvență constantă.

9. São Tomé, São Tomé și Príncipe: o destinație tropicală care amintește de un parc din Jurasic

São Tomé și Príncipe este un stat insular din Golful Guineei, format din două insule principale, care păstrează peisaje tropicale spectaculoase și o atmosferă departe de turismul comercial.

Cu jungle dense, vârfuri vulcanice acoperite de ceață și vechi plantații portugheze de cacao, destinația a fost comparată cu un decor dintr-un film de aventură precum „Jurassic Park”.

Una dintre principalele atracții este natura. În Parcul Național Obo, turiștii pot descoperi specii rare de păsări endemice și formațiuni vulcanice impresionante, precum Pico Cão Grande, un turn natural de rocă vulcanică.

Pe insule se găsesc și vechile plantații de cacao, cunoscute sub numele de roças, răspândite în mijlocul vegetației tropicale.

Plajele retrase sunt importante și pentru conservarea biodiversității. În nordul și sudul insulelor, țestoasele marine vin să își depună ouăle.

Pentru cazare pe insula São Tomé, turiștii pot alege Omali São Tomé sau Emoyeni Gardens Hotel. Pe insula Príncipe există variante precum Bom Bom Beach Resort și Sundy Praia.

Cum ajungi din România: Din București, traseul presupune zboruri cu escală către aeroportul internațional São Tomé (TMS), principala poartă de intrare în țară. Printre companiile regionale care asigură conexiuni se numără TAP Air Portugal și ASKY Airlines, inclusiv prin Ghana.

10. Insula Rubondo, Tanzania: safari într-o pădure tropicală din mijlocul Lacului Victoria

Rubondo este o insulă acoperită de pădure tropicală, situată în Lacul Victoria, cel mai mare lac din Africa. Spre deosebire de destinațiile insulare cunoscute pentru plajele oceanice, Rubondo oferă o experiență diferită: un safari într-un ecosistem de apă dulce.

Insula este o zonă protejată, unde animalele sălbatice trăiesc în libertate. Printre speciile care pot fi întâlnite se numără cimpanzeii obișnuiți treptat cu prezența oamenilor, antilopele sitatunga, elefanții, girafele și sute de specii de păsări.

Pentru pasionații de pescuit există și posibilitatea practicării pescuitului sportiv în apele lacului, unde trăiesc exemplare mari de biban de Nil.

O particularitate a insulei este numărul redus de opțiuni de cazare. Rubondo Island Camp este singura unitate de cazare de pe insulă.

Cum ajungi din România: O variantă este zborul din București către Dar es Salaam, cu escală, urmat de o conexiune aeriană către insulă. Sunt disponibile și legături dinspre zona Serengeti sau Kigali, capitala Rwandei. Alternativ, se poate ajunge cu mașina din Mwanza până în satul Nkome, într-o călătorie de aproximativ trei-patru ore. De acolo, transferul cu o ambarcațiune rapidă sau cu barca peste Golful Emin Pașa durează aproximativ 90 de minute.

Ce trebuie să știe turiștii din România înainte să aleagă aceste destinații

Cele zece insule oferă experiențe foarte diferite: de la plaje cu nisip alb și resorturi exclusiviste până la expediții în păduri tropicale, observarea animalelor sălbatice și explorarea unor ecosisteme marine rare.

Pentru turiștii care pleacă din România, accesul presupune, în general, zboruri cu escală către aeroporturi internaționale din Africa, Europa sau Orientul Mijlociu, urmate, în funcție de destinație, de curse regionale, zboruri interne ori transferuri cu barca.

Unele dintre aceste insule, precum Bazaruto, Bissagos sau Rubondo, necesită o planificare mai atentă a transferurilor, în timp ce altele, precum Réunion, Nosy Be sau Lamu, au legături aeriene prin huburi internaționale.

Itinerariile prezentate sunt variante orientative, construite pe baza legăturilor de transport menționate pentru fiecare destinație. Zborurile și conexiunile trebuie verificate în funcție de perioada călătoriei.