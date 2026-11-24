Africa de Sud e pe primul loc într-o industrie de 11.600 de miliarde de $, depășind Canada și Australia. SUA și China nu sunt în top 10

2 minute de citit Publicat la 12:33 24 Noi 2026 Modificat la 12:33 24 Noi 2026

Turiști în safari. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Africa de Sud a câștigat aurul pentru cea mai dorită destinație din lume pentru natură și viață sălbatică, la ediția din 2026 a Wanderlust Reader Travel Awards, devansând mai multe destinații turistice consacrate, potrivit Business Insider Africa.

Peste 251.461 de cititori au participat la cea de-a 25-a ediție a premiilor anuale, exprimând peste 8,2 milioane de voturi la toate categoriile.

Această recunoaștere evidențiază atractivitatea Africii de Sud în rândul turiștilor internaționali, susținută de diversitatea faunei sălbatice, parcurile naționale și atracțiile dedicate conservării naturii.

Rezultatul plasează țara înaintea unor destinații precum Brazilia, Australia, Kenya și Canada în categoria desemnată prin votul cititorilor.

Premiul este acordat într-un moment în care industria globală a turismului și călătoriilor continuă să genereze sume uriașe.

Consiliul Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC) estimează că industria a contribuit cu o valoare record de 11.600 de miliarde de dolari la economia mondială în 2025, reprezentând 9,8% din PIB-ul global și susținând 366 de milioane de locuri de muncă.

În ciuda dimensiunii industriilor lor turistice, nici SUA, nici China nu au intrat în top 10 al destinațiilor pentru natură și viață sălbatică realizat de Wanderlust, unde Africa de Sud a ocupat primul loc.

Africa de Sud devansează Brazilia, Australia și Kenya și ocupă primul loc

Africa de Sud s-a clasat pe prima poziție în categoria natură și viață sălbatică, obținând premiul de aur înaintea Braziliei, care a primit medalia de argint, și a Australiei, recompensată cu medalia de bronz.

Kenya s-a clasat pe locul al patrulea, urmată de Rwanda, pe locul al cincilea, și Columbia, pe poziția a șasea. Costa Rica a ocupat locul al șaptelea, Tanzania s-a clasat pe opt, Canada pe nouă, iar Indonezia a încheiat topul pe poziția a zecea.

Premiul coincide cu un moment istoric pentru țară, Parcul Național Kruger sărbătorind 100 de ani de la înființare.

Wanderlust a descris tradiția Africii de Sud în domeniul conservării naturii și diversitatea experiențelor de observare a faunei sălbatice drept „unul dintre marii pionieri ai conservării naturii din Africa” și a precizat că țara a ocupat primul loc în această categorie.

Publicația a apreciat și varietatea experiențelor pe care le oferă destinația, de la dunele roșii și leii cu coamă neagră din Kalahari până la urmărirea rinocerilor pe jos, în zona de vegetație de tip bushveld, și explorarea zonelor umede din iSimangaliso.

Wanderlust a descris Africa de Sud drept un punct de referință pentru turismul dedicat observării faunei sălbatice.

SUA și China lipsesc din top

În ciuda importanței lor în turismul internațional, nici SUA, nici China nu au apărut printre primele zece destinații din categoria natură și viață sălbatică.

Absența celor două țări contrastează cu clasarea Africii de Sud pe primul loc și cu rezultatele bune obținute de alte destinații africane, printre care Kenya, Rwanda și Tanzania.

Rezultatele se bazează pe voturile cititorilor revistei Wanderlust, nu pe o evaluare independentă a infrastructurii turistice, a numărului de vizitatori sau a performanțelor în domeniul conservării naturii.

Cu toate acestea, premiul oferă Africii de Sud recunoaștere internațională într-o categorie în care mai multe destinații consacrate au concurat pentru prima poziție.