Ryanair confirmă introducerea ”regulii de 60 de minute”. Ce se schimbă din 10 noiembrie

2 minute de citit Publicat la 13:36 10 Noi 2026 Modificat la 13:36 10 Noi 2026

Modificarea ar trebui să reducă numărul pasagerilor care pierd avionul din cauza cozilor formate la controlul de securitate sau la verificarea pașapoartelor. Foto: Getty Images

Compania aeriană Ryanair introduce o modificare importantă pentru pasagerii care călătoresc cu bagaj de cală. Începând de marți, 10 noiembrie, serviciile de predare a bagajelor din aeroporturi se vor închide cu 60 de minute înainte de ora programată a zborului, față de termenul actual de 40 de minute, potrivit The Independent.

Operatorul low-cost a anunțat încă din luna aprilie această schimbare, care le oferă pasagerilor mai mult timp pentru a trece de controalele de securitate și de verificările documentelor de călătorie. Potrivit companiei, măsura îi vizează în special pe cei aproximativ 20% dintre clienți care călătoresc cu bagaj de cală.

Noua regulă Ryanair pentru pasagerii cu bagaje de cală

Compania susține că modificarea ar trebui să reducă numărul pasagerilor care pierd avionul din cauza cozilor formate la controlul de securitate sau la verificarea pașapoartelor.

„Începând de marți, 10 noiembrie, serviciile de predare a bagajelor din toate aeroporturile Ryanair se vor închide cu 60 de minute înainte de plecarea programată, în loc de 40 de minute, cât este în prezent”, a transmis Dara Brady, reprezentant al companiei.

Acesta a explicat că noul interval le va permite celor care au bagaje de cală să ajungă mai ușor la poarta de îmbarcare înainte de începerea procedurii, în special în perioadele aglomerate, când cozile din aeroporturi pot fi mai mari.

Schimbarea nu îi afectează însă pe ceilalți aproximativ 80% dintre pasageri, care călătoresc doar cu bagajul de mână. Aceștia vor putea urma aceeași procedură ca până acum: check-in online înainte de sosirea la aeroport, apoi deplasarea directă către controlul de securitate și poarta de îmbarcare.

Ryanair avertizează asupra unor scumpiri record ale biletelor de avion în 2027

Anunțul privind noua regulă pentru bagaje vine în contextul în care Ryanair anticipează o perioadă dificilă pentru industria aviatică europeană.

Luna trecută, directorul general al companiei, Michael O'Leary, a avertizat că pasagerii din Europa ar putea fi nevoiți să suporte cele mai mari scumpiri ale biletelor de avion din istorie, începând din 2027.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles, pe fondul creșterii costurilor cu combustibilul pentru avioane.

O'Leary a estimat că, în următoarele luni, numărul locurilor disponibile pentru călători ar putea scădea, pe măsură ce unele companii aeriene intră în faliment sau sunt preluate de alți operatori. Reducerea capacității de transport, combinată cu presiunea exercitată de prețurile combustibilului, ar putea duce la majorări ale tarifelor cu până la 20%.

Războiul din Iran a contribuit la creșterea puternică a prețurilor la combustibilul pentru avioane, în principal din cauza blocării efective a traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Situația pune presiune suplimentară asupra companiilor aeriene care nu și-au asigurat în avans prețurile la combustibil.