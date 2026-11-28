Legumele de munte pe care japonezii le mănâncă de mii de ani. De ce au devenit acum o modă

7 minute de citit Publicat la 23:13 28 Noi 2026 Modificat la 23:13 28 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

În Japonia, există o categorie de legume care îi atrage deopotrivă pe vârstnici, pe bucătari, pe pasionații de supraviețuire în natură, pe turiști și pe tinerii din generația Z care își doresc o viață mai sănătoasă: sansai. Cunoscute și sub numele de „legume de munte”, sansai sunt plante sălbatice comestibile, culese din munții și pădurile arhipelagului, de obicei primăvara, scrie CNN.

„Sansai înseamnă vegetația nouă care apare după o iarnă lungă”, explică Emily Conran, culegătoare de plante sălbatice și regizoare de documentare, de origine britanică și japoneză. „Există peste 280 de soiuri, de la mugurii florali de captalan japonez, fuki no tō, până la feriga de câmp, warabi, și vârfurile răsucite ale ferigii-struț, kogomi. De obicei sunt ușor amărui, foarte proaspete și foarte prețuite”.

Emily Conran, care culege plante sălbatice de mulți ani, locuiește din 2024 într-un sat din zona rurală a prefecturii Nara. A decis să plece din Marea Britanie ca să se reconecteze cu rădăcinile ei japoneze și cu legumele care i-au hrănit strămoșii.

„Istoria culesului de plante sălbatice în Japonia poate fi urmărită până în preistorie, la poporul Jōmon (o cultură de vânători-culegători sedentari care a trăit în arhipelagul japonez între anii 14.000 î.Hr. și 300 î.Hr.), și a supraviețuit de-a lungul secolelor până astăzi”, spune ea. „Pentru că Japonia este expusă dezastrelor naturale și schimbărilor violente de vreme, recoltele agricole pot varia enorm de la un an la altul. Culesul de sansai a fost mereu o sursă stabilă de hrană. Dar asta a făcut ca aceste legume să devină și o amintire a vremurilor grele”.

Această istorie dulce-amară, la care se adaugă exodul de la sat cu care se confruntă țara de după Al Doilea Război Mondial, a făcut ca sansai să ocupe un loc ambivalent în inima japonezilor, iar interesul pentru aceste plante a scăzut de-a lungul anilor. Datorită unor oameni ca Emily Conran, însă, apare acum un nou val de pasionați de sansai.

Legume sălbatice pline de nutrienți

În urma interesului tot mai mare pentru alimentația organică, sănătatea intestinală și mâncatul sănătos, sansai au început să atragă din nou atenția.

Sansai au fost considerate de mult timp benefice pentru sănătate, susține Emily Conran.

„Se crede că sansai curăță organismul după o iarnă lungă în care am mâncat tocănițe și oale fierbinți”, spune ea.

Pentru că aceste plante cresc încet, în condițiile grele de la munte, ele produc în mod natural mai mulți alcaloizi decât legumele cultivate. Aceștia sunt compuși care le protejează de insecte și de animalele ierbivore și despre care se credea, în trecut, că au proprietăți antiinflamatoare, dacă plantele sunt gătite corect.

Sansai cuprind o mare varietate de plante sălbatice, cu arome, calități nutritive și posibile beneficii pentru sănătate foarte diferite.

De exemplu, compușii din fuki, captalanul japonez, au arătat proprietăți neuroprotectoare și antiinflamatoare.

Kogomi, vârfurile răsucite ale ferigii-struț, sunt bogate în compuși considerați eficienți în afecțiuni gastrointestinale, hepatice și inflamatorii.

Udo, aralia japoneză, a fost asociată cu reglarea glicemiei și cu susținerea metabolismului și conține compuși antioxidanți și antiinflamatori.

Există însă puține cercetări care să arate dacă aceste beneficii pot fi obținute pur și simplu prin consumul plantelor.

S-a demonstrat, în general, că plantele sălbatice comestibile conțin concentrații mai mari de vitamine, minerale și fitonutrienți protectori decât legumele cultivate, ceea ce le face o alternativă tot mai căutată.

Datorită varietății lor și faptului că sunt sezoniere, ele fac parte din multe diete asociate cu o stare bună de sănătate, printre care și dieta mediteraneeană.

O alimentație bogată în plante sălbatice de sezon ar putea fi legată de longevitatea și sănătatea metabolică a japonezilor. Speranța medie de viață în Japonia este de 85,38 de ani, a doua cea mai mare din lume.

„Ca să dau un exemplu din experiența mea, în satul meu locuiesc oameni de 75 de ani și peste”, spune Emily Conran. „Au mâncat sansai toată viața și continuă să mănânce și astăzi, iar energia lor este extraordinară. Vecina mea de 94 de ani încă merge cu motocicleta să culeagă warabi și mă ia des cu ea în drumeții prin munți, să culegem plante”.

Sansai sunt de obicei fierte sau prăjite în stil tempura, dar sunt și fermentate frecvent, ca să poată fi consumate tot anul. Studiile sugerează că fermentarea legumelor le poate aduce un aport de probiotice și poate îmbunătăți absorbția nutrienților.

Bucătarul Yuuki Tanaka își amintește cu drag cum culegea sansai în copilărie.

„Bunica mea și cu mine aduceam acasă fuki no tō, iar tatăl meu le gătea în stil tempura”, povestește el. „Încă îmi amintesc foarte clar aroma lor specifică, amăreala lor delicată și gustul minunat”.

Dornic să le arate locuitorilor din Tokyo beneficiile plantelor sălbatice japoneze, el a deschis în 2015 restaurantul tradițional Ise Sueyoshi, în capitala Japoniei.

Primăvara, el servește sansai în meniul kaiseki, una dintre cele mai rafinate forme ale bucătăriei japoneze. Abordarea sa „atentă la sănătate” i-a adus restaurantului cu doar zece locuri premiul TripAdvisor pentru cel mai bun restaurant din Japonia și locul al doilea în lume, în 2023.

„În cultura culinară tradițională japoneză, legumele rădăcinoase de iarnă sunt asociate cu «încălzirea» corpului, legumele de vară cu «răcorirea» lui, iar sansai sunt ingredientele care ajută această tranziție”, spune el. „Consumul lor contribuie la o relație mai bogată și mai împlinită cu mâncarea, atât fizic, cât și psihic”.

Yuuki Tanaka le oferă oaspeților nu doar ingrediente proaspete, de sezon, ci și cunoaștere.

„Mai ales pentru oaspeții străini, sansai nu seamănă cu nimic din ce au mâncat până acum”, a adăugat el.

Bucătarul a publicat o carte în care îi prezintă pe culegătorii în care are încredere și legumele pe care aceștia le adună, iar clienții o pot citi în timp ce mănâncă.

„Sansai reflectă peisajele, clima și anotimpurile locurilor din care provin și, astfel, oferă o ocazie minunată de a te conecta cu natura Japoniei”, povestește el.

Bune pentru trup și suflet

Sansai pot contribui la sănătatea fizică, dar au și un efect mai puțin așteptat: influențează indirect sănătatea mintală a celor care le culeg.

„Culesul de sansai poate fi o activitate solitară, dar se împărtășește în comunitate”, spune Emily Conran. „Bătrânii din satul meu și-au construit o rețea de sprijin împărțind recolta, gătind-o și făcându-și cadouri unii altora. Asta îi ține în formă”.

Emily Conran a devenit parte din această comunitate, dar și-a construit și una nouă, prin urmăritorii de pe rețelele sociale, unde documentează culesul de plante sălbatice de-a lungul celor 72 de micro-anotimpuri ale Japoniei.

Ea organizează și ateliere de cules și gătit în engleză și japoneză, în care îi învață pe alții să respecte ritmul naturii. Spune că nu s-a simțit niciodată mai bine.

În Marea Britanie, a lucrat ca jurnalistă, iar meseria ei era să „documenteze oamenii în cea mai proastă zi a lor”.

În noul stil de viață, însă, a găsit liniște și pace.

„De când am început să culeg plante și să urmăresc cele 72 de micro-anotimpuri ale Japoniei, zilele mele sunt pline de minuni”, spune ea. „Asta mi-a permis să mă deconectez de la sistemul global și să mă concentrez doar pe ce e în jurul meu. M-a vindecat în multe feluri”.

Noe și Kenji Sekiya au observat o tendință asemănătoare printre clienții lor. Cuplul a înființat în urmă cu trei ani, în Nagawa, compania de excursii în natură Daijiya.

Ofertele lor, în engleză și japoneză, urmează anotimpurile: primăvara organizează ture de cules sansai, iar toamna, ture de cules ciuperci.

Ambele includ o scurtă lecție despre siguranță și identificarea plantelor, două ore de cules în pădure și o masă cu sansai sau ciupercile gătite, la un preț de aproximativ 63 de dolari de persoană.

Kenji Sekiya a fost surprins mai ales de numărul tot mai mare de tineri din generația Z care vin la turele lor.

„Unii dintre oaspeții noștri sunt elevi de liceu și studenți care plătesc aceste experiențe din banii lor”, spune el. „Ne pun întrebări despre sensul vieții, despre direcția pe care ar trebui să o ia. În lumea de azi, în care inteligența artificială și tehnologia digitală se dezvoltă rapid, poate că tinerii din generația Z vor să trăiască ceva real. Simt că nu vin doar ca să cunoască natura, ci caută și ceva cu sens, iar culesul îi ajută să se reconecteze cu ei înșiși”.

După anii de izolare provocați de pandemia de COVID-19, tinerii din generația Z caută activ moduri de a se reconecta cu natura, fie prin drumeții, fie prin observarea păsărilor, fie chiar prin transmisiuni live.

Emily Conran a observat aceeași tendință la atelierele pe care le organizează.

„Am avut studenți din toată Asia care nu puteau recunoaște plante foarte simple, cum ar fi frunzele de ceai”, spune ea. „Dacă ne uităm la istoria lui Homo sapiens, viața urbană și ruptura noastră de natură sunt ceva foarte nou și e bine să vezi tot mai mulți oameni care fac pași, cum ar fi să învețe să culeagă sansai, ca să repare asta”.