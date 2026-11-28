Topul celor mai frumoase destinații din Grecia pentru o vacanță de Crăciun. Locuri spectaculoase cu peisaje de basm și sate pitorești

3 minute de citit Publicat la 20:00 28 Noi 2026 Modificat la 20:00 28 Noi 2026

Una dintre cele mai renumite destinații de vacanță de iarnă din Grecia este localitatea montană Arachova. Sursă foto: Getty Images

Grecia este cunoscută și apreciată în special pentru plajele sale cu nisip fin, apa limpede și vacanțele însorite de vară, însă țara are mult mai multe de oferit. Peisajele sale variate ascund numeroase destinații care merită descoperite și în sezonul rece, inclusiv de Crăciun, relatează publicația Greek Reporter.

Cei care aleg să descopere Grecia în perioada sărbătorilor de iarnă au la dispoziție numeroase locuri interesante, de la destinații montane până la orașe cu o atmosferă aparte.

Topul celor mai frumoase locuri de vizitat în Grecia, în perioada sărbătorilor de iarnă

1. Agios Athanasios

Una dintre cele mai populare destinații de Crăciun din nordul Greciei, Agios Athanasios este situat pe versantul vestic al muntelui Vorras, care marchează granița dintre Grecia și Macedonia de Nord.

Un sat autentic, cu arhitectură tradițională din piatră, Agios Athanasios dispune totuși de numeroase hoteluri, baruri și restaurante. Împreună cu stațiunea de schi, cunoscută și sub numele de Kaimaktsalan, oferă vacanța perfectă pentru aproape oricine și se află la doar câteva ore de mers cu mașina de Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia.

Pentru iubitorii sporturilor de iarnă, la ieșirea din oraș se află și o stațiune de schi, apreciată de turiștii care aleg să-și petreacă vacanța de sărbători în Grecia.

Elatochori se află la vest de orașul Katerini, la doar câteva ore distanță de Salonic.

2. Elati și Pertouli, două destinații de poveste în Grecia

Elati și Pertouli, două localități din regiunea Trikala, în centrul Greciei, se numără printre cele mai cunoscute destinații montane pentru vacanțele de iarnă și sărbătorile de Crăciun.

Muntele Koziakas oferă peisaje spectaculoase, mai ales în perioadele cu ninsoare. Ceața și umezeala înghețată acoperă adesea copacii, iar pădurile capătă un aspect de poveste.

Pe lângă frumusețea peisajelor naturale, zona impresionează și prin casele tradiționale de munte, care păstrează farmecul specific regiunii. Elati și Pertouli sunt două locuri care merită luate în calcul pentru o vacanță de Crăciun în Grecia.

3. Karpenisi

Karpenisi se află în partea centrală a Greciei și este populară printre destinațiile de vacanță din Grecia.

Cu o populație de aproximativ zece mii de locuitori, Karpenisi îmbină perfect facilitățile de agrement ale unui oraș de munte cu frumusețea peisajului rural din jur. Râurile, pădurile și pârtiile de schi irezistibile fac din Karpenisi una dintre cele mai atractive destinații pentru Crăciun în Grecia.

4. Trikala din Corinthia

O destinație renumită pentru vacanțele de iarnă și de Crăciun din Peloponez, Trikala din Corinthia este, de fapt, un ansamblu format din trei sate: Ano, Mesi și Kato Synoikia.

Mesi Synoikia este renumită pentru tavernele sale tradiționale și se află în apropierea lacului Doxa, precum și a micii stațiuni de schi Zireia. Farmecul zonei Trikala Corinthia oglindește frumusețea uimitoare a munților din sudul Greciei.

Stațiunea oferă numeroase posibilități de petrecere a timpului liber, de la pârtii de schi și activități în aer liber până la baruri, cluburi și magazine.

Casele tradiționale și străduțele pitorești, așezate în mijlocul munților acoperiți de zăpadă, îi dau localității un farmec aparte. Peisajul amintește de stațiunile din Alpi, deși Arachova se află la mai puțin de două ore de capitala Greciei, Atena.

5. Arachova

Una dintre cele mai renumite destinații de vacanță de iarnă din Grecia este localitatea montană Arachova. Pe lângă faptul că se află într-unul dintre cele mai spectaculoase lanțuri muntoase din Grecia, este și destul de aproape de situl antic Delphi, un loc apreciat de majoritatea turiștilor.

Stațiunea oferă numeroase posibilități de petrecere a timpului liber, de la pârtii de schi și activități în aer liber până la baruri, cluburi și magazine.

Casele tradiționale și străduțele pitorești, așezate în mijlocul munților acoperiți de zăpadă, îi dau localității un farmec aparte. Peisajul amintește de stațiunile din Alpi, deși Arachova se află la mai puțin de două ore de capitala Greciei, Atena.