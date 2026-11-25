El Niño și schimbările climatice ar putea face zborurile cu avionul mai periculoase: Crește riscul de turbulențe severe și prăbușiri

8 minute de citit Publicat la 14:50 25 Noi 2026 Modificat la 14:50 25 Noi 2026

Fenomenele meteo extreme provocate de schimbările climatice și El Nino pot pune în pericol avioanele. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Schimbările climatice și fenomenul El Niño ar putea transforma condițiile de zbor, prin intensificarea unor fenomene meteorologice periculoase pentru avioane. Turbulențele puternice, acumulările de gheață și temperaturile extreme reprezintă riscuri tot mai greu de anticipat, iar cercetătorii avertizează că încălzirea planetei ar putea face călătoriile cu avionul mai dificile, potrivit CNN.

La ora 12:47, pe 1 noiembrie, copilotul unui avion privat Learjet 60 a raportat o acumulare ușoară de gheață pe aeronavă și turbulențe moderate. Avionul zbura din Austin, Texas, către Bahamas. Mai puțin de două minute mai târziu, copilotul a transmis un apel de urgență, în timp ce aeronava se prăbușea spre sol și s-a izbit de un drum din Florida. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit.

Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească exact cauzele tragediei, însă analizează cu atenție condițiile meteorologice. Acumulările de gheață și turbulențele se numără printre cele mai importante pericole cu care se confruntă aviația.

Avioanele sunt proiectate să facă față unei game largi de condiții, iar piloții beneficiază de prognoze meteo, radare de bord și sprijinul controlorilor de trafic aerian. Cu toate acestea, pot întâlni fenomene atmosferice puternice, greu de anticipat.

Pe măsură ce planeta se încălzește, iar efectele unui episod El Niño de intensitate record se fac simțite, unele dintre aceste pericole ar putea deveni mai imprevizibile și mai dificile.

Turbulențele devin deja mai frecvente și mai puternice

Unul dintre cele mai cunoscute incidente provocate de turbulențe s-a produs în mai 2024, când zborul Singapore Airlines SQ321, care circula de la Londra la Singapore, a întâlnit turbulențe severe deasupra Myanmarului.

Avionul a coborât brusc, iar pasagerii, bagajele și obiectele din cabină au fost aruncate prin aer. Aeronava a fost nevoită să efectueze o aterizare de urgență la Bangkok, în Thailanda. Peste 70 de persoane au fost rănite, iar un cetățean britanic în vârstă de 73 de ani a murit, cauza suspectată fiind un atac de cord.

Turbulențele sunt printre cele mai greu de anticipat fenomene meteorologice pentru piloți. Acestea apar în urma unor perturbări atmosferice, care pot fi provocate, de exemplu, de munți sau furtuni ce modifică circulația aerului.

Una dintre cele mai periculoase forme este turbulența în aer senin, cunoscută și sub denumirea de clear-air turbulence. Aceasta poate apărea aparent din senin și nu este vizibilă pe radarele standard ale avioanelor.

Fenomenul este provocat de forfecarea vântului, adică o schimbare rapidă a vitezei sau direcției acestuia. Se produce frecvent în apropierea curenților jet, benzi de vânturi puternice aflate la aproximativ 5-7 mile deasupra suprafeței Pământului.

Există tot mai multe dovezi că schimbările climatice contribuie la creșterea frecvenței turbulențelor în aer senin. Pe măsură ce planeta se încălzește, diferențele de temperatură din atmosfera superioară dintre poli și Ecuator se accentuează, ceea ce face ca viteza vânturilor să devină mai instabilă.

Potrivit unui studiu publicat în 2023, schimbările climatice au dus la o creștere cu 55% a turbulențelor severe în aer senin deasupra Atlanticului de Nord, comparativ cu perioada în care au început observațiile prin satelit, în 1979.

Unele regiuni ar putea înregistra de până la trei ori mai multe astfel de turbulențe în următoarele decenii. Dacă sistemele de prognoză nu vor ține pasul cu aceste schimbări, numărul zborurilor afectate de turbulențe ar putea crește considerabil.

Paul Williams, profesor de științe atmosferice la Universitatea Reading din Anglia, avertizează că o asemenea evoluție ar putea transforma zborurile într-o experiență mult mai neplăcută și înfricoșătoare pentru mulți pasageri.

Cum influențează fenomenul El Niño turbulențele

Pe lângă încălzirea globală, un alt factor care ar putea influența condițiile de zbor este El Niño, un fenomen climatic natural.

Acesta intensifică forfecarea vântului în zona atmosferei în care circulă avioanele. În timpul unui episod El Niño de intensitate foarte mare, în iarna anilor 1997-1998, piloții au raportat o creștere a numărului de turbulențe, în special deasupra Statelor Unite și a Atlanticului de Nord.

Cercetările lui Paul Williams au identificat o creștere de aproximativ 20% a forfecării vântului în timpul episoadelor El Niño foarte puternice.

Potrivit profesorului, acest fenomen va conduce fără îndoială la mai multe turbulențe moderate și severe.

Există totuși și vești bune. Riscul de rănire în timpul turbulențelor rămâne redus, în special în cazul avioanelor comerciale mari. Aeronavele sunt proiectate să reziste acestor fenomene, iar aripile lor sunt construite astfel încât să se poată flexa fără să se rupă.

Decesul înregistrat în timpul zborului Singapore Airlines este considerat primul caz de mortalitate pe un zbor comercial atribuit exclusiv turbulențelor după mai multe decenii.

Ultimul deces consemnat într-un astfel de incident avusese loc în decembrie 1997, în timpul unui episod puternic El Niño. Un avion United Airlines care zbura de la Tokyo la Honolulu a întâlnit turbulențe severe în aer senin deasupra Oceanului Pacific de Vest. O femeie japoneză în vârstă de 32 de ani a murit.

Pentru a reduce riscurile, specialiștii recomandă pasagerilor să țină centura de siguranță fixată pe durata zborului, chiar și atunci când semnalul luminos pentru centură este stins. Paul Williams recomandă și alegerea locurilor din zona centrală a avionului, evitând partea din spate, unde mișcările verticale ale aeronavei sunt resimțite cel mai puternic.

Pericolul acumulărilor de gheață pe avioane

Un alt risc important pentru aviație este acumularea de gheață pe suprafața aeronavelor.

În octombrie 1994, zborul American Eagle 4184, care circula de la Indianapolis la Chicago și avea 68 de persoane la bord, a intrat într-o zonă cu burniță înghețată, în timp ce aștepta permisiunea de aterizare. Gheața a început să se acumuleze pe aeronavă.

În momentul în care piloții au început coborârea, au pierdut controlul avionului. Câteva secunde mai târziu, aeronava s-a prăbușit pe un câmp din Roselawn, Indiana. Nu au existat supraviețuitori.

Accidentul a determinat intensificarea cercetărilor privind acumularea de gheață pe aeronave, explică Julie Haggerty, cercetătoare la Centrul Național pentru Cercetări Atmosferice (NCAR), specializată în pericolele aviatice asociate gheții.

Fenomenul apare atunci când un avion întâlnește picături de apă suprarăcită în interiorul norilor. Acestea rămân în stare lichidă chiar și la temperaturi sub punctul de îngheț și pot exista inclusiv la temperaturi de -40 de grade Fahrenheit, echivalentul a -40 de grade Celsius.

Acumulările de gheață se pot produce și atunci când aeronavele traversează zone cu ploaie înghețată sau întâlnesc cristale de gheață în nori.

Picăturile de apă suprarăcită îngheață instantaneu atunci când intră în contact cu suprafața avionului. Gheața poate modifica forma aeronavei, reducând portanța, crescând rezistența la înaintare și mărind greutatea acesteia.

În plus, acumulările de gheață pot bloca senzorii, pot reduce puterea motoarelor și pot provoca inclusiv defectarea acestora.

Pentru a face față acestor riscuri, unele aeronave au elemente de încălzire în aripi, în timp ce altele utilizează sisteme gonflabile care desprind gheața acumulată. Avioanele mai mici pot folosi sisteme cu lichide speciale, care formează o peliculă subțire și împiedică depunerea gheții.

Cercetătorii nu au stabilit încă exact cum vor influența schimbările climatice acest fenomen. Studiile preliminare sugerează însă că încălzirea globală ar putea modifica frecvența acumulărilor de gheață, altitudinea la care acestea apar, intensitatea lor și regiunile afectate.

Potrivit unui raport recent al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), nu există încă o imagine completă asupra modului în care se vor produce aceste schimbări.

Un purtător de cuvânt al agenției a subliniat că o planetă mai caldă nu înseamnă automat mai puține acumulări de gheață pe aeronave.

Temperaturile extreme pot îngreuna decolarea avioanelor

Căldura extremă reprezintă un alt pericol asociat schimbărilor climatice, însă primește mai puțină atenție decât turbulențele sau acumulările de gheață.

Pe măsură ce aerul se încălzește, acesta se dilată și devine mai puțin dens. În consecință, avioanele pot întâmpina dificultăți în generarea portanței necesare decolării.

Potrivit profesorului Paul Williams, aerul mai cald conține mai puține molecule într-un anumit volum, ceea ce înseamnă că aeronava beneficiază de mai puțin sprijin pentru a se ridica de la sol.

În zilele foarte călduroase, mai ales pe aeroporturile cu piste scurte, atingerea condițiilor necesare decolării poate deveni dificilă. În unele situații, companiile aeriene sunt nevoite să renunțe la transportul unor pasageri sau al unei părți din marfă, pentru a reduce greutatea avionului.

Un astfel de caz a fost înregistrat anul trecut pe aeroportul din Florența, Italia, unde pista are o lungime de aproximativ 5.000 de picioare. În condițiile în care temperaturile au ajuns la 95 de grade Fahrenheit, echivalentul a aproximativ 35 de grade Celsius, 20 de pasageri au fost nevoiți să renunțe la un zbor cu destinația Londra.

În regiunile foarte calde există deja măsuri pentru limitarea acestor probleme. În Orientul Mijlociu, unde temperaturile pot depăși 125 de grade Fahrenheit, adică aproximativ 52 de grade Celsius, zborurile lung-curier sunt programate frecvent dimineața devreme sau noaptea, când aerul este mai rece.

Ce măsuri iau specialiștii pentru a preveni accidentele

Fiecare accident aviatic și fiecare incident periculos din timpul unui zbor contribuie la o mai bună înțelegere a riscurilor și la îmbunătățirea siguranței transportului aerian.

În prezent, prognozarea turbulențelor se bazează pe combinarea informațiilor meteorologice, care indică furtunile și poziția curenților jet, cu datele radar și raportările piloților.

Aceste sisteme au însă limite. Modelele meteorologice nu oferă întotdeauna suficiente detalii și pot rata fenomene atmosferice de dimensiuni reduse, care se dezvoltă rapid, în special în apropierea munților și a furtunilor.

Piloții se pot trezi astfel prinși între mai multe furtuni, situație care ar fi putut contribui la problemele întâmpinate de zborul Londra-Singapore din 2024.

Turbulențele în aer senin sunt deosebit de dificil de anticipat. Una dintre tehnologiile promițătoare pentru identificarea lor este LIDAR, o metodă de teledetecție care ar putea face vizibil acest fenomen.

Deocamdată, tehnologia este foarte scumpă, iar echipamentele necesare sunt voluminoase și grele, ceea ce reprezintă un dezavantaj pentru utilizarea lor la bordul aeronavelor.

În paralel, cercetătorii dezvoltă sisteme bazate pe inteligență artificială. Unul dintre acestea, numit ALPHA, combină modelele meteorologice, informațiile din satelit și datele radar pentru a identifica zonele cu un conținut ridicat de apă sub formă de gheață.

În luna martie, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite (NOAA) a lansat, de asemenea, un nou sistem de prognoză destinat îmbunătățirii predicțiilor privind turbulențele și acumulările de gheață. Acesta preia date radar la fiecare 15 minute.