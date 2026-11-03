Cine sunt victimele care au pierit în cumplita tragedie aviatică din Florida. Familia unui antreprenor din tehnologie se afla la bord

1 minut de citit Publicat la 00:04 03 Noi 2026 Modificat la 00:04 03 Noi 2026

Autoritățile au confirmat identitățile victimelor avionului care s-a prăbușit duminică în Florida. Sursă foto: captură OSINTtechincal via X / Getty Images

Identitățile celor nouă oameni aflați la bordul avionului care s-a prăbușit, duminică, în sudul statului american Florida au fost confirmate de autorități, relatează luni publicația britanică The Independent.

Avionul, care se îndrepta spre Bahamas, s-a zdrobit de sol în comitatul Palm Beach, generând o uriașă minge de foc. Nu au existat supraviețuitori.

În aparat se aflau director executiv din sectorul tehnologic, familia acestuia, doi prieteni și doi piloți.

Directorul este Adam Robinson, din Texas, în vârstă de 44 de ani, fondator și director executiv al companiilor de software Retention.com și RB2B. Alături de Robinson, au pierit soția sa, Helen, cei doi copii ai cuplului, Emma și Charlie, precum și bona acestora.

Doi prieteni de familie, aflați și ei la bord, nu erau încă identificați public la momentul acestei actualizări.

Antreprenorul mort în tragedia aviatică a lucrat la două bănci celebre

Aeronava era pilotată de Jeff Gregory, în vârstă de 55 de ani, un aviator experimentat din Pennsylvania. Copilotul a fost identificat drept Nathalia Gadelha Filgueiras, o tânără de 20 de ani, rezidentă în Florida, care și-a obținut licența de pilot încă din timpul liceului, potrivit publicației New York Post.

Avionul de tip Learjet 60, cu o valoare de două milioane de dolari, s-a prăbușit în picaj după ce a decolat din Austin.

Înainte de a-și înființa companiile de software, Adam Robinson a lucrat la băncile Lehman Brothers și Barclays Capital, conform profilului său de LinkedIn. Soția sa, Helen, își prezenta frecvent lucrările de artist ceramist și imagini cu viața de familie pe rețelele de socializare.

Autoritățile federale nu au oferit încă detalii cu privire la cauza prăbușirii.