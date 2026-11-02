"Ca o rachetă care cade din cer". Nouă morți după ce un avion s-a prăbușit în Florida, lângă Mar-a-Lago. Momentul impactului

3 minute de citit Publicat la 07:37 02 Noi 2026 Modificat la 07:37 02 Noi 2026

Un avion privat s-a prăbușit duminică într-un cartier din Florida. FOTO: Captură X OSINTtechnical

Un avion privat s-a prăbușit duminică într-un cartier din Florida. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit, a anunțat ministrul american al Transporturilor, scrie BBC. Imaginile de după impact arată un crater în mijlocul străzii, flăcări, bucăți de beton și resturi din aeronavă, un Learjet 60.

Accidentul a avut loc lângă Cresthaven, la circa 14 kilometri de Mar-a-Lago, reședința președintelui Donald Trump din Palm Beach, în jurul orei 12.50, ora locală.

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), avionul plecase din Austin, Texas, și zbura spre Bahamas.

Thousands of people watched the video of the Florida jet crash and asked the same thing: where’s the plane? Here’s why you can’t see it: • It fell almost straight down. Unofficial flight tracking shows the Learjet dropped from over 35,000 feet nearly vertical, possibly at several hundred miles per hour. • It shattered on impact. Planes are mostly lightweight aluminum, and hitting the ground nose-first at that speed breaks a jet into thousands of small pieces, many driven deep into the ground. That’s why there’s a crater in the road. • The fuel fire did the rest. Jet fuel ignited instantly, burning and melting much of what was left. • We’ve seen this before. Flight 93 in Shanksville on 9/11 left the same scene: a smoking crater with almost no recognizable wreckage. What most people don’t know: private and charter jets don’t follow the same safety rules as commercial airlines. Airlines operate under the strictest FAA standards for pilot training, rest, and maintenance. Charter flights follow a lighter set of rules, and privately flown jets have even fewer requirements. The NTSB will now collect every fragment to find out what happened in those final seconds. Praying for all 9 families. Should private jets face the same safety rules as commercial airlines? — Tony Lane ?? (@TonyLaneNV) November 1, 2026

Presa americană și datele de zbor arată că aeronava pierdea rapid altitudine, cu zeci de metri pe secundă, înainte să se prăbușească.

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În înregistrarea discuției cu controlorii de trafic aerian, pilotul spune că avionul coboară cu 3.000 de metri pe minut, potrivit CBS News, partenerul BBC din SUA.

A Learjet 60 private jet, en route from Texas to the Bahamas, crashed near Palm Beach this afternoon. The aircraft was in a steep dive at the time of the crash, descending at more than 30k feet per minute. https://t.co/1fjqcbtZFe — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 1, 2026

Apoi pilotul a declarat urgență și a strigat: "Avem viteză excesivă și coborâm cu 6.000 de metr9 pe minut". "O să ne prăbușim... Nu mai avem timp", a spus el turnului de control.

Pe rețelele sociale a apărut o înregistrare neverificată, care pare filmată de o cameră de bord. Se văd mașini circulând pe o stradă dintr-o suburbie, când un avion coboară aproape vertical, lovește pământul și explodează într-o minge de foc.

"Când vezi acel video, te șochează", a declarat guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, la o conferință de presă. "E ca o rachetă care cade din cer, urmată de o explozie uriașă și resturi peste tot."

Nu se știe încă cine se afla la bord. DeSantis a spus că, deocamdată, nu există informații despre morți sau răniți la sol.

Ministrul Transporturilor, Sean Duffy, a numit accidentul "o tragedie îngrozitoare" și a anunțat că FAA trimite o echipă pentru a ajuta ancheta Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB).

"Vă rog să vă rugați alături de mine pentru familiile și apropiații celor care au murit", a adăugat Duffy.

Pompierii din Palm Beach au declarat "incident cu victime multiple".

Potrivit poliției, avionul s-a prăbușit pe Military Trail, un bulevard cu șase benzi, plin de magazine și restaurante.

Autoritățile au anunțat evacuarea a 600 de locuitori dintr-un parc de rulote din apropiere.

Impactul a afectat grav infrastructura, inclusiv conductele de apă, iar drumul va rămâne închis cel puțin 30 de zile.

Pe moment, în zonă erau furtuni, iar în timpul conferinței de presă ploua puternic.

Donald Trump fusese duminică dimineață la Mar-a-Lago și plecase cu Air Force One de pe un aeroport din apropiere cu aproximativ o oră înainte de accident.