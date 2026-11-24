Minele se închid, turiștii vin: cum dispare viața minerilor din Svalbard, la doar câțiva pași de Polul Nord

6 minute de citit Publicat la 23:06 24 Noi 2026 Modificat la 23:06 24 Noi 2026

sursa foto: Getty

Cu praful încă lipit de salopete, minerii din ultima mină de cărbune a Norvegiei au încuiat poarta cu un lanț și un lacăt și au aruncat cheia în puț. Odată cu închiderea Minei 7 din Svalbard, un arhipelag arctic aflat aproape de Polul Nord, se încheie peste un secol de minerit norvegian într-un loc care trăiește acum din turism și a devenit, în același timp, un punct fierbinte în disputa geopolitică cu Rusia, scrie The New York Times.

› Vezi galeria foto ‹

La finalul ultimului schimb din ultima mină de cărbune a Norvegiei, cu praful încă lipit de salopete, minerii s-au oprit din lucru ca să asculte un cântec solemn.

Unul dintre ei, cu casca pe cap, a cântat acompaniindu-se la chitară: „Suntem cărbunele care încurcă un oraș turistic”

A fost un bocet pentru un mod de viață, cel de la Mina 7, din Svalbard, un arhipelag acoperit de gheață, aflat sub control norvegian, nu departe de Polul Nord.

Mina nu mai era profitabilă, iar compania minieră de stat a Norvegiei a închis-o în primăvara acestui an, ultimul pas dintr-un lung proces prin care Norvegia a renunțat la extracția de cărbune.

Politicienii mizează pe faptul că viitorul arhipelagului Svalbard, cu ghețarii lui sălbatici, vulpile polare și priveliștile spre aurora boreală, nu mai ține de praful și murdăria cărbunelui.

„Longyearbyen este clădit pe istoria mineritului și pe mineri”, a spus la ceremonia de închidere Gudmund Lovli, șeful minerilor, referindu-se la orașul principal din Svalbard, de unde veneau oamenii care lucrau la Mina 7. „Se pierde un loc de muncă pe care am ajuns să-l iubim”.

La sfârșitul ceremoniei, minerii au înfășurat simbolic un lanț cu lacăt în jurul porții și au aruncat cheia în puțul minei.

Norvegia și-a revendicat drepturile asupra Svalbardului atunci când mineritul a atras interesul întregii lumi asupra a ceea ce fusese până atunci o sălbăticie înghețată.

Longyearbyen, cel mai mare oraș al arhipelagului, a fost timp de peste un secol casa familiilor de mineri norvegieni. În mai puțin de o generație însă, orașul s-a schimbat. Mai întâi au venit cercetătorii străini, ca să studieze mediul arctic.

Acum este și o destinație pentru navele de croazieră, cu hoteluri scumpe, restaurante de lux și 150.000 de turiști pe an, de zeci de ori mai mulți decât cei aproximativ 2.500 de locuitori.

Svalbard a devenit și un punct fierbinte geopolitic, ceea ce puțini s-ar fi așteptat. Norvegia încearcă să își consolideze controlul asupra arhipelagului și să țină la distanță influența străină în Arctica.

Insulele au un statut unic, stabilit printr-un tratat din 1920, potrivit căruia oricine poate lucra acolo, cu condiția să recunoască suveranitatea Norvegiei. Singurul alt stat care are o așezare permanentă în Svalbard este Rusia.

Minerii se simt prinși în niște schimbări pe care nu le pot controla.

Lucruri care erau cândva simple aspecte ale vieții de zi cu zi, precum purtarea unei arme ca protecție împotriva urșilor polari sau găsirea unui loc unde să-ți lași câinele de sanie, au devenit curiozități pentru turiștii care își fac selfie-uri.

Pe fundalul sălbăticiei arctice, casele viu colorate ale minerilor sunt pete de culoare. La o grădiniță numită „Kullungen”, adică „Puiul de cărbune”, toate sălile de clasă poartă numele unor mine.

Rămași fără loc de muncă, cei mai mulți mineri au plecat însă și și-au găsit de lucru în alte domenii.

Uneltele folosite cândva în Mina 7 sunt acum expuse la muzeul din Svalbard. La pubul Karlsberger, portretele minerilor la lucru par fotografii dintr-o epocă apusă. Proprietarul pubului, Steve Daldorff Torgersen, care trăiește în Svalbard de 36 de ani și a trecut prin multe schimbări, spune că închiderea definitivă a Minei 7 a fost un șoc.

„E trist și ciudat”, a spus el într-un interviu recent. „Din punct de vedere psihologic, e o catastrofă”.

Ingrid Fiskaa, parlamentară din partea Partidului Socialist de Stânga, a vizitat Svalbard chiar înainte de închiderea Minei 7 și a plecat de acolo cu teama că oamenii din Longyearbyen se vor simți uitați. Închiderea a fost un moment emoționant, dar mina nu mai putea fi ținută deschisă, a explicat ea, sugerând ca Svalbard să se orienteze spre alte industrii.

„Nu cred că mineritul este cheia aici”, a declarat ea. „Avem nevoie de activitate economică, de activitate de afaceri, pentru că aceasta este o parte vitală a menținerii unei comunități locale vii, care să ne întărească suveranitatea”.

Ultima zi a venit după multă vreme. În 2021, în timp ce Norvegia se prezenta drept o putere verde, compania minieră de stat, Store Norske, a anunțat Parlamentul că intenționează să închidă Mina 7.

Compania închisese deja o mină mai mare, iar sute de mineri plecaseră cu familiile pe continent. Războiul Rusiei din Ucraina a provocat însă un scurt boom al cărbunelui, care a ținut deschisă până acum ultima și cea mai mică mină norvegiană.

Când închiderea a venit în sfârșit, anul acesta, mina a ajuns în centrul unei noi dezbateri politice despre cum își poate păstra Norvegia controlul asupra Svalbardului.

Când Norvegia a revendicat pentru prima dată arhipelagul, după Primul Război Mondial, s-a folosit de mineritul cărbunelui și de explorarea minereurilor ca să-și întărească poziția.

Cum recent au fost descoperite pe fundul oceanului din apropiere minerale rare, criticii închiderii spun că o altă țară, precum Rusia, ar putea folosi explorarea minereurilor pentru propriile revendicări.

Marius Arion Nilsen, un parlamentar conservator norvegian care își amintește cum a mers aplecat prin tunelurile strâmte ale Minei 7 într-o vizită recentă, a făcut lobby în Parlament ca statul să oblige compania minieră să păstreze mina deschisă. El a propus și ca Norvegia să analizeze deschiderea unei noi mine pentru minereuri. Este convins că închiderea Minei 7 este o greșeală politică și economică, de care vor profita Rusia și aliații ei.

„Să continui pe acest drum, pe această cale, în lumea de azi și cu incertitudinile de azi, în ceea ce privește geopolitica și lanțurile de aprovizionare, e de neconceput”, a spus el.

Rusia încă sapă. Barentsburg, un oraș minier cu 300 de locuitori, este un avanpost rusesc în Arctica: indicatoarele sunt scrise cu litere chirilice, o capelă ortodoxă din lemn este una dintre cele mai înalte clădiri, iar un bust al lui Lenin privește în zare.

Unii mineri norvegieni spun că își vedeau munca drept parte dintr-o strategie neoficială de descurajare.

„Dacă acum ar exista un conflict politic mai mare, poate și-ar da seama că trebuie să deschidă o nouă mină”, a spus Emil Aspen Stenslokken, care și-a trimis familia pe continent, în timp ce el s-a angajat la micul serviciu de pompieri din Svalbard.

Jon Gunnar Hansen, minerul care a scris și a cântat cântecul de rămas-bun, a rămas într-o echipă restrânsă care dezmembrează mina. Poartă în continuare salopeta și casca, în timp ce recuperează cauciuc, cabluri electrice și motoare.

Aproape de pensie, Hansen nu știe încă dacă își va găsi un alt loc de muncă, cât timp mai poate locui în apartamentul pe care îl închiriază de la compania minieră și dacă va pleca din Svalbard „în Norvegia”, cum a spus el, înainte să se corecteze și să vorbească despre „continent”.

„Dacă ești politician și vrei ca oamenii să te voteze, deschiderea minelor de cărbune nu e cea mai bună idee în zilele noastre”, a spus el. „Cel puțin, nu în Norvegia”.