10 euro o gogoașă. Nici nu s-a deschis bine, că deja e scandal la Târgul de Crăciun din Sofia. Prețurile sunt mai mari ca în Germania

2 minute de citit Publicat la 23:04 24 Noi 2026 Modificat la 23:04 24 Noi 2026

O gogoașă tradițională bulgărească ajunge să coste până la 10 euro la târgul de Crăciun din Sofia. FOTO: Profimedia Images

O gogoașă tradițională bulgărească ajunge să coste până la 10 euro la târgul de Crăciun din Sofia. Totodată, pentru un cârnat, vizitatorii plătesc mai mult decât în Germania. Prețurile au iscat un adevărat scandal, scrie Novinite.

Ediția din acest an a Sofia Christmas Fest, organizată în fața Palatului Național al Culturii, a fost criticată pentru prețuri încă din primele zile. O mekiță, gogoașa tradițională, costă 10 euro, un pahar de vin fiert 3 euro, un cârnat 6,20 euro, iar unele preparate festive depășesc 10 euro.

Publicația online Taralezh precizează că mekița de 10 euro nu e servită doar cu zahăr pudră, ci cu garnituri sărate precum cremă de brânză, mezeluri, cașcaval și legume. Variantele dulci, cu ciocolată sau cremă, ajung la 9 euro.

Pe lista de prețuri mai apar 3 euro pentru un pahar de 200 mililitri de vin fiert, 3,99 euro pentru 150 de grame de cartofi prăjiți și 9,49 euro pentru un cârnat cu garnitură.

Unele prețuri au ajuns la nivelul celor din târgurile de Crăciun din Germania sau chiar le depășesc. Acolo, un cârnat costă de regulă între 4 și 5 euro, față de 6,20 euro la Sofia. Vinul fiert rămâne în schimb mai ieftin în capitala Bulgariei, unde e 3 euro, față de 4 - 5 euro cât costă de obicei în Germania.

Vineri, primarul Vasil Terziev a deschis oficial cea de-a cincea ediție a Sofia Christmas Fest. El le-a spus vizitatorilor că Sofia a fost nominalizată în competiția Best Christmas Markets in Europe 2026.

"Avem șansa de a plasa orașul nostru printre cele mai bune destinații de Crăciun din Europa", a declarat Terziev, potrivit unui comunicat al Primăriei Sofia.

Târgul de Crăciun le oferă vizitatorilor patinoar, concerte și diverse atracții.

Evenimentul e organizat de primărie, iar taxa oficială pentru activități comerciale nu a crescut față de anii trecuți, așa că prețurile mari nu pot fi explicate prin taxa municipală, potivit sursei citate.

Deocamdată nu există date publice despre cât plătesc comercianții organizatorului pentru închirierea căsuțelor, deși unele produse de la târgurile din Sofia se vând la prețuri comparabile cu cele din alte orașe europene.

Separat, Agenția Națională a Veniturilor (NRA) a anunțat luni că a găsit nereguli la toate cele opt tarabe controlate cu o zi înainte, în trei târguri de Crăciun din Sofia: cel din fața NDK, Târgul German de Crăciun din Grădina Orașului și un târg din cartierul Mladost. Potrivit postului public de radio BNR, trei dintre tarabe nu emiseseră bonuri fiscale, iar la alte două suma de bani din casă nu corespundea cu vânzările înregistrate în aparatele fiscale. Inspectorii au mai constatat că un comerciant nu își afișase numele și adresa obligatorii, altul emitea bonuri fără informațiile cerute de lege, iar un al treilea nu avea documente care să ateste înregistrarea casei de marcat.