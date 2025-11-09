Zboruri tot mai „zdruncinate” din cauza schimbărilor climatice. Compania aeriană ce folosește AI pentru a prezice turbulențele

2 minute de citit Publicat la 17:46 09 Noi 2025 Modificat la 17:46 09 Noi 2025

Cerul este cu până la 55% mai instabil decât în urmă cu patru decenii, din cauza schimbărilor climatice. sursa foto: Getty

Călătoriile cu avionul devin tot mai „zdruncinate” – iar de vină nu sunt piloții, ci clima. Cercetătorii spun că încălzirea globală face cerul mai instabil, iar companiile aeriene caută soluții pentru a-și proteja pasagerii și echipajele.

Una dintre ele, Emirates, a început să folosească inteligența artificială pentru a anticipa zonele cu turbulențe și a evita pe cât posibil disconfortul și riscurile din timpul zborurilor, scrie Euronews.

Cum se schimbă atmosfera din cauza climei

Turbulențele nu sunt doar enervante – ele pot fi și periculoase. Sunt cauza principală a accidentărilor non-fatale la bordul aeronavelor, potrivit Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Datele Administrației Federale a Aviației (FAA) arată că între 2009 și 2021, 146 de pasageri și membri ai echipajului au fost răniți grav în incidente provocate de turbulențe. Iar în ultimul an, o persoană a murit pe un zbor Singapore Airlines Londra-Singapore, iar alte câteva au fost rănite într-un zbor Qatar Airways spre Dublin.

Un studiu realizat de meteorologii de la Universitatea Reading (Marea Britanie) arată că cerul este cu până la 55% mai instabil decât în urmă cu patru decenii, din cauza schimbărilor climatice.

Aerul mai cald, generat de creșterea concentrației de dioxid de carbon, modifică curenții de aer din jet stream – benzile rapide de vânt aflate la mare altitudine –, ceea ce amplifică fenomenul numit „turbulență în aer clar”.

Aceasta este cea mai periculoasă formă de turbulență, deoarece nu poate fi detectată de radar. Se formează pe neașteptate, în condiții aparent senine, și poate surprinde piloții și pasagerii.

Pe una dintre cele mai aglomerate rute din lume, deasupra Atlanticului de Nord, durata anuală totală a turbulențelor severe a crescut cu 55% între 1979 și 2020, arată studiul. Fenomenul s-a accentuat și pe alte rute importante – deasupra SUA, Europei, Orientului Mijlociu și Atlanticului de Sud.

Costuri uriașe pentru aviație

„Companiile aeriene vor trebui să se gândească serios cum vor gestiona aceste turbulențe tot mai dese, care costă industria între 150 și 500 de milioane de dolari anual doar în SUA”, explică Mark Prosser, meteorolog la Universitatea Reading.

„Fiecare minut suplimentar petrecut în zone cu turbulențe înseamnă uzură mai mare pentru avion și un risc crescut de accidentare pentru pasageri și însoțitorii de bord”, a adăugat el.

Emirates mizează pe inteligența artificială

Sistemele meteo actuale și radarele de bord nu pot detecta toate tipurile de turbulențe, mai ales pe cele foarte localizate, produse de curenți mici de aer.

De aceea, Emirates, cea mai mare companie aeriană din Orientul Mijlociu, a decis să se bazeze pe algoritmi de inteligență artificială. Astfel, a fost implementat un sistem de machine learning, care colectează date de la alte aeronave și rapoarte ale piloților, pentru a genera vizualizări în timp real ale turbulențelor pe hărțile din cockpit.

Cu ajutorul acestuia, piloții pot vedea din timp ce zone sunt periculoase și pot ajusta altitudinea sau traiectoria zborului înainte de a intra în ele.

Compania afirmă că această tehnologie a dus deja la o reducere semnificativă a episoadelor de turbulență severă neașteptată.

„Deși suntem încă în fazele de început, vedem deja rezultate clare care confirmă beneficiile acestor sisteme”, spune căpitanul Hassan Alhammadi, vicepreședinte divizionar pentru operațiuni de zbor la Emirates.

El subliniază că nicio companie nu poate promite zboruri complet fără turbulențe, dar noile instrumente bazate pe AI „au contribuit la o reducere semnificativă” a incidentelor de acest tip în ultimul an.

Pe măsură ce clima devine tot mai imprevizibilă, inteligența artificială ar putea deveni cel mai valoros copilot al aviației moderne – nu doar pentru confort, ci și pentru siguranță. Dacă până acum piloții se bazau pe experiență și intuiție, în curând ar putea avea alături un sistem care „vede” turbulențele înainte ca ele să lovească.