„Cel mai mare brad de Crăciun din lume” este la un târg de iarnă din Europa, care tocmai s-a deschis: E construit din 1.200 de molizi

5 minute de citit Publicat la 12:37 26 Noi 2026 Modificat la 12:43 26 Noi 2026

Cel mai mare brad realizat din arbori naturali din lume este la Târgul de Crăciun din Dortmund 2026. Sursa foto: Hepta

Un spectacol impresionant de lumini marchează începutul sezonului sărbătorilor de iarnă în Germania. La Dortmund, în vestul țării, a fost inaugurat celebrul târg de Crăciun, a cărui atracție principală este un brad gigantic, cu o înălțime de 45 de metri, alcătuit din aproximativ 1.200 de molizi. Construcția spectaculoasă este decorată cu 138.000 de lumini LED și atrage în fiecare an milioane de vizitatori.

Târgul de Crăciun din Dortmund, cunoscut sub numele de „Dortmunder Weihnachtsstadt” (Orașul de Crăciun din Dortmund), și-a deschis porțile pe 19 noiembrie 2026. Momentul mult așteptat al aprinderii luminilor bradului a avut loc însă luni, 23 noiembrie, când mii de persoane s-au adunat în piața Hansaplatz pentru a urmări ceremonia oficială.

Potrivit agenției internaționale Reuters, orașul german susține că instalația este cel mai înalt brad de Crăciun realizat din arbori naturali din lume. Construcția are 45 de metri înălțime și este alcătuită din aproximativ 1.200 de molizi roșii, care cântăresc împreună aproximativ 40 de tone.

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Bradul are 138.000 de lumini LED și un înger de patru metri în vârf

Dimensiunile impresionante nu sunt singurul element care transformă bradul din Dortmund într-o atracție turistică. Întreaga construcție este decorată cu 138.000 de puncte luminoase LED, dispuse pe aproximativ 2.600 de instalații luminoase, cu o lungime totală de circa 10.400 de metri.

În vârful bradului se află un înger cu trompetă, care măsoară nu mai puțin de patru metri. În total, construcția cântărește aproximativ 40 de tone, iar împreună cu fundația ajunge la aproximativ 120 de tone.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Weihnachtsstadt Dortmund, cei aproximativ 1.200 de molizi provin din regiunea Sauerland, mai exact din zona Oberhundem, unde sunt cultivați special pentru această instalație de Crăciun de către compania forestieră Schulte-Brinker.

Montarea bradului este o operațiune complexă, care durează aproximativ patru săptămâni. Arborii sunt fixați pe o structură metalică special concepută, astfel încât să formeze silueta unui singur brad gigantic.

Spectacol de lumini în fiecare seară, de la ora 17:00

Odată cu aprinderea instalației, vizitatorii pot urmări și un spectacol special de lumini. În fiecare zi, începând cu ora 17:00, bradul găzduiește o proiecție luminoasă de aproximativ două minute, care se desfășoară la fiecare oră fixă.

Jocurile de lumini își schimbă configurația și atmosfera cromatică, astfel încât spectacolul oferă de fiecare dată o experiență diferită.

Ceremonia oficială din 23 noiembrie a fost organizată pe Hansaplatz și a inclus momente muzicale susținute de doi instrumentiști din cadrul Filarmonicii din Dortmund. Primarul orașului, Alexander Kalouti, a fost cel care a aprins instalația luminoasă, în aplauzele numeroșilor spectatori prezenți.

Evenimentul a fost transmis și în direct pe Instagram, potrivit relatării publicate de Primăria Dortmund.

Anul acesta, bradul a primit și elemente decorative suplimentare, inclusiv lumânări și ornamente tradiționale, la solicitarea vizitatorilor. O altă noutate este integrarea unor decorațiuni cu îngeri și aripi mobile.

Târgul are peste 250 de standuri și se întinde în zece piețe din oraș

Dortmunder Weihnachtsstadt este unul dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun din Germania și transformă centrul orașului într-un adevărat decor de sărbătoare.

Evenimentul reunește peste 250 de standuri, distribuite în zece piețe și zone centrale ale orașului. Vizitatorii pot descoperi decorațiuni de Crăciun, produse artizanale, jucării, obiecte realizate manual și numeroase specialități culinare.

Printre atracțiile tradiționale se numără vinul fiert, migdalele caramelizate, preparatele germane și cănile de colecție, care primesc în fiecare an un design nou.

Pentru ediția din 2026, organizatorii au pregătit și 13 standuri noi, precum și o serie de elemente suplimentare de iluminat festiv. O noutate gastronomică este Christmas Kitchen, un spațiu de aproximativ 300 de metri pătrați dedicat preparatelor realizate sub coordonarea bucătarului Michael Dyllong.

Anul acesta, târgul marchează și o aniversare importantă: se împlinesc 30 de ani de la prima instalare a celebrului brad gigantic în centrul orașului Dortmund.

Potrivit Primăriei, ediția precedentă a evenimentului a atras aproximativ 2,5 milioane de vizitatori.

O tradiție începută în 1996

Ideea construirii unui brad de asemenea dimensiuni îi aparține lui Werner Basselmann, care a propus proiectul în 1995, inspirat inclusiv de celebrul brad de la Rockefeller Center din New York.

Prima instalație a fost inaugurată pe 25 noiembrie 1996, iar de atunci construcția a devenit simbolul sărbătorilor de iarnă din Dortmund.

De-a lungul anilor, bradul a fost reconstruit în fiecare sezon de Crăciun, cu excepția unei singure perioade, în timpul pandemiei.

Există însă și o precizare importantă în privința recordului mondial. Deși organizatorii și autoritățile locale îl promovează drept cel mai mare brad de Crăciun din lume, construcția nu este un singur arbore natural, ci o structură realizată prin asamblarea a aproximativ 1.200 de molizi. Reuters precizează că afirmația privind statutul de cel mai înalt brad realizat din arbori naturali nu este verificată independent.

Până când poate fi vizitat târgul de Crăciun din Dortmund

Ediția din 2026 a Weihnachtsstadt Dortmund se desfășoară până pe 30 decembrie.

Programul general de funcționare este:

Luni – joi: 11:00 – 21:00;

Vineri – sâmbătă: 11:00 – 22:00;

Duminică: 12:00 – 21:00.

Standurile cu vin fiert și mâncare pot rămâne deschise cu aproximativ o oră mai mult.

Târgul este închis pe 25 decembrie, iar pe 24 decembrie funcționează doar o parte dintre standuri, între orele 11:00 și 14:00.

Cum se ajunge din România la târgul de Crăciun din Dortmund

Cea mai rapidă variantă pentru românii care vor să viziteze celebrul târg de Crăciun este călătoria cu avionul. Din București există zboruri directe către Aeroportul Dortmund (DTM), operate de Wizz Air Malta. Zborul durează aproximativ două ore și 45 de minute, iar de la aeroport până în centrul orașului se poate ajunge cu autobuzul AirportExpress, în aproximativ 25 de minute.

O altă variantă este zborul către Düsseldorf sau Köln-Bonn, urmat de o călătorie cu trenul până la Dortmund. De la gara centrală din Düsseldorf, drumul durează aproximativ 45-60 de minute, iar din Köln, în jur de o oră și 45 de minute.

Cei care preferă să călătorească cu mașina trebuie să ia în calcul o distanță de aproximativ 1.940 de kilometri între București și Dortmund, ceea ce înseamnă peste 19 ore de condus, fără opriri.

Odată ajunși în Dortmund, turiștii pot merge pe jos din gara centrală către Hansaplatz, locul unde este amplasat celebrul brad de Crăciun.