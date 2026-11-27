Primul hotel Barbie din lume e construit în inima unui nou parc de distracții din SUA. Cum va arăta clădirea roz când se va deschide

2 minute de citit Publicat la 14:05 27 Noi 2026 Modificat la 14:13 27 Noi 2026

Primul hotel Barbie din lume va fi construit în noul parc tematic Mattel City. Sursa foto: Hepta

Primul hotel Barbie din lume va fi construit în statul american Arizona, în cadrul noului parc tematic Mattel City, un proiect de amploare dezvoltat în urma parteneriatului dintre VAI Resort și Mattel Inc. Noua atracție le va oferi fanilor celebrai păpuși ocazia de a păși într-un univers inspirat în totalitate de Barbie și de a experimenta un sejur într-un hotel dedicat celebrei păpuși.

Hotelul va fi amplasat în Glendale, Arizona, și va face parte dintr-o extindere majoră a complexului Mattel City. Proiectul, anunțat de reprezentanții gigantului producător de jucării, va transforma această destinație într-un parc tematic dedicat unora dintre cele mai cunoscute francize ale brandului, potrivit PEOPLE.

Pe lângă primul hotel Barbie din lume, cu 27 de etaje, Mattel City va include și o a doua unitate de cazare decorată în stilul universului Mattel.

Vizitatorii vor avea la dispoziție numeroase atracții și experiențe tematice, printre care montagne russe și alte instalații de distracție, activități pentru familii, restaurante cu decoruri inspirate din universurile îndrăgite ale companiei și spații interactive.

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Va fi deschis tot anul

Parcul va aduce în prim-plan mai multe francize celebre Mattel, printre care Barbie, Masters of the Universe, Polly Pocket și Monster High. Astfel, Mattel City își propune să ofere experiențe immersive pentru vizitatori de toate vârstele, într-un spațiu în care personajele și poveștile cunoscute din lumea jucăriilor vor prinde viață.

Cele două noi turnuri hoteliere vor adăuga peste 800 de camere capacității actuale a complexului, care va ajunge astfel la aproximativ 2.000 de unități de cazare. În același timp, extinderea va mări suprafața Mattel City de la 9 la 14 hectare.

Un alt element important al proiectului este faptul că parcul este conceput pentru a funcționa pe tot parcursul anului, devenind o destinație de divertisment și vacanță indiferent de sezon.

Prin această investiție, Mattel și VAI Resort pregătesc o destinație în care universurile unor jucării și personaje emblematice vor fi transpuse în experiențe reale, iar hotelul Barbie va reprezenta una dintre principalele atracții ale viitorului complex din Arizona.

Deocamdată, dezvoltatorii nu au anunțat o dată exactă pentru inaugurarea primului hotel Barbie din lume. Potrivit reprezentanților VAI Resort, calendarul oficial al deschiderii va fi comunicat cu aproximativ 9-12 luni înainte de primirea primilor vizitatori.