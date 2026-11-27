Trenul de legătură te poate aștepta dacă primul întârzie. O țară din UE a introdus noua facilitate pentru călători

1 minut de citit Publicat la 12:08 27 Noi 2026 Modificat la 12:08 27 Noi 2026

Tren de călători în gara din Praga, Cehia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Fie că este vorba despre un autobuz, un avion sau un tren, pierderea unei legături de transport nu este niciodată plăcută. În timp ce urmărești cum întârzierea primei etape a călătoriei devine tot mai mare, începi să faci calcule în minte pentru a vedea dacă mai ai șanse să ajungi la timp la următoarea conexiune. Ei bine, acum o țară europeană elimină incertitudinea, permițând călătorilor să solicite ca trenul de legătură să îi aștepte, transmite Euronews.

Operatorul feroviar de stat Căile Ferate Cehe a lansat recent funcția „verifică legătura”, disponibilă în aplicația mobilă My Train.

Pasagerii aflați într-un tren întârziat vor putea folosi butonul de verificare a conexiunii, care va trimite o solicitare către dispecerii Căilor Ferate Cehe. Ulterior, aceștia vor primi direct în aplicație un răspuns privind posibilitatea ca următorul tren să îi aștepte sau nu.

Solicitarea de verificare poate fi făcută până cu aproximativ 15 minute înainte de ora programată pentru plecarea următorului tren. Serviciul este disponibil atât pentru trenurile Căilor Ferate Cehe, cât și pentru cele operate de alți transportatori.

„Ne dorim ca pasagerii noștri să aibă cât mai multe informații utile direct pe telefoanele mobile și să poată lua decizii mai bune pe baza acestora”, a declarat Lenka Hamplová, președinta consiliului de administrație și directoarea generală a Căilor Ferate Cehe.

„Noua funcție le va oferi mai multă claritate și siguranță în situațiile în care trebuie să gestioneze o conexiune feroviară afectată de o întârziere.”

Alte destinații din Europa în care trenurile vă vor aștepta

Potrivit Căilor Ferate Cehe, singura altă destinație care oferă un serviciu similar este Bavaria.

Prin intermediul aplicației de mobilitate MoBY, pasagerii pot trimite solicitări pentru păstrarea legăturilor pentru toate trenurile regionale.

Dacă trenul nu poate aștepta în stația de transbordare, pasagerilor li se vor oferi în schimb variante alternative de călătorie.