Top 10 cele mai frumoase piețe publice din lume. 8 sunt la câteva ore distanță de București

6 minute de citit Publicat la 23:10 28 Noi 2026 Modificat la 23:10 28 Noi 2026

Piața Durbar din Bhaktapur, Nepal. Foto: Getty Images

De la grandoarea Veneției la piețele pline de viață din Marrakech, aceste locuri de întâlnire extraordinare sunt inimile orașelor în care au fost construite. The Telegraph a selectat zece piețe publice pe care le consideră cele mai frumoase din lume datorită istoriei lor, arhitecturii și importanței culturale. Opt din piețele alese se află la câteva ore distanță cu avionul de la București.

Ne adunăm în orașe și târguri. Piețele publice ne ajută să facem acest lucru.

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Avem nevoie de ele pentru a ne întâlni și a face comerț, pentru a cumpăra și a vinde, pentru a ne contrazice și a ajunge la un acord, pentru a privi și a fi priviți, pentru a ne închina și pentru a ne minuna de semenii noștri. De aceea, așezările străvechi, de la est la vest, sunt împodobite cu piețe.

În urmă cu aproximativ 450 de generații, în jurul anului 9700 î.Hr., vânătorii-culegători din apropierea fluviului Tigru s-au stabilit într-una dintre cele mai vechi așezări urbane din lume. Aceasta avea o piață. Situl, cunoscut astăzi sub numele de Hallan Çemi, era alcătuit dintr-un grup de clădiri circulare, dispuse în jurul unui spațiu central deschis, cu un diametru de aproximativ 15 metri. Într-un mod pe care nu îl vom putea înțelege niciodată pe deplin, oamenii foloseau acest loc pentru a se întâlni.

Dovezile existenței piețelor din China, Japonia și America datează, de asemenea, de mii de ani. Agora grecească, forumurile romane, piețele medievale, maydanul persan și chowkul indian dovedesc că locurile de întâlnire sunt o componentă intrinsecă a condiției umane.

Piețele au apărut pentru că avem nevoie de ele. Este vorba despre selecția naturală a formei urbane. Ceea ce funcționează se repetă și supraviețuiește. Ceea ce nu funcționează dispare. Chiar și astăzi, în ciuda noilor provocări cu care se confruntă orașele vechi, continuăm să ne adunăm în mod firesc în piețe.

Protestatarii violenți își fac apariția în Trafalgar Square. Dar tot acolo au sărbătorit și fanii victoria Angliei din 2005 în seria de meciuri de cricket Ashes.

Top 10 cele mai frumoase piețe publice din lume

Cele mai bune piețe sunt delimitate de clădiri, fără să creeze însă o senzație de apăsare. Au textură și sunt atrăgătoare. Oferă varietate în interiorul unui tipar. Nu trebuie să fie perfect simetrice, deși au nevoie de simetrii integrate în arhitectura lor. Nu trebuie să fie dominate de trafic, dar nici nu este obligatoriu să fie complet lipsite de mașini. Multe dintre cele mai frumoase piețe ale lumii, deși nu toate, au și puțină vegetație, un element mai des întâlnit în tradiția engleză decât în cea continentală.

Iată selecția The Telegraph:

Piazza San Marco, Veneția, Italia

Aceasta este cea mai frumoasă piață urbană din lume. Sfidează orice criteriu de evaluare, potrivit The Telegraph. Este definiția frumuseții urbane. Nu are copaci. Este puțin repetitivă. Și totuși, priviți chipurile turiștilor care ajung aici pentru prima dată. Clădirile pieței sunt copleșitor de bogate în ornamente și decorațiuni. Vizitați-o în zori pentru a evita aglomerația.

Piazza Navona, Roma, Italia

Orașele care au scăpat de furia moderniștilor își dezvăluie istoria prin formele lor. Piazza Navona urmează conturul vechiului Stadion al lui Domițian din Roma. Astăzi, este o explozie exuberantă de baroc italian din secolul al XVII-lea.

Fontana dei Quattro Fiumi, realizată de Bernini, surprinde în marmură și travertin zei și spirite ale râurilor. Biserica Sant’Agnese in Agone, proiectată de Borromini, concentrează cupolele, ghirlandele decorative și porticurile unei catedrale într-o biserică urbană care, cel puțin în teorie, este modestă ca dimensiuni.

De-a lungul istoriei îndelungate a pieței, aici au avut loc spectacole, festivaluri, târguri și ceremonii în cadrul cărora piața era inundată în mod deliberat.

Piazza del Campo, Siena, Italia

Acest spațiu în pantă, în jurul căruia s-au unit cele trei comunități medievale învecinate, Città, San Martino și Camollia, pentru a forma orașul Siena, s-a aflat dintotdeauna în centrul vieții urbane, fiind folosit ca piață, teren de sport și sediu al administrației locale.

Primăria, impresionantul Palazzo Pubblico, cu clopotnița sa care se înalță spre cer, Torre del Mangia, rămâne punctul central din punct de vedere estetic al pieței.

Și, lucru uimitor în această epocă a normelor stricte de siguranță publică, în această piață are loc în continuare, de două ori pe an, tradiționala cursă de cai Palio di Siena, organizată încă din perioada medievală. La Siena, toate drumurile, de-a lungul istoriei și până în modernitate, duc la Piazza del Campo.

Grand-Place, Bruxelles, Belgia

Folosită neîntrerupt ca piață comercială din secolul al XI-lea până în 1959, Grand-Place din Bruxelles este cea mai vizitată atracție turistică din Belgia. Este ușor de înțeles de ce.

Piața reunește clădiri ale breslelor, primăria și halele comerciale, într-o combinație de stiluri gotic și baroc mai spectaculoasă decât oriunde altundeva în lume.

De secole, locuitorii orașului au avut grijă de acest mare „decor de paradă” al Bruxellesului și l-au reparat ori de câte ori a fost nevoie. Capodopere gotice precum Maison du Roi, construită inițial în secolul al XII-lea, au fost restaurate după bombardamentele din 1695, din timpul Războiului de Nouă Ani.

Piața Veche, Varșovia, Polonia

În mod uimitor, întreaga această minunată piață din Varșovia este o copie. Istoria sa îndelungată, ca piață comercială și centru al administrației, a fost ștearsă de cruzimea și bombele Wehrmachtului și Luftwaffe în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Folosind picturi din secolul al XVIII-lea, piața a fost reconstruită în întregime între 1948 și 1953. Bogată în culori, plină de viață și încântătoare, aceasta este cea mai frumoasă piață urbană creată în epoca modernă, pentru că polonezii au avut înțelepciunea să o reconstruiască așa cum arăta în secolul al XVIII-lea. Toată lumea o iubește.

Place Vendôme, Paris, Franța

Aceasta este esența Parisului: elegantă, rafinată, superioară. Este greu să nu te simți puțin provincial când pășești aici, printre băncile private și magazinele cu produse de lux, de o valoare inestimabilă. Și totuși, în ciuda aerului său sofisticat, a pilaștrilor perfecți și a arcadelor rusticate, Place Vendôme este o piață marcată de acte iconoclaste.

Prima sa statuie, cea a lui Ludovic al XIV-lea, a fost răsturnată în timpul Revoluției. Ulterior, Columna Vendôme, ridicată de Napoleon după modelul Columnei lui Traian și având în vârf o statuie a împăratului, a fost la rândul ei doborâtă în timpul Comunei din Paris, în 1871. Din fericire, a fost repusă la locul ei.

Piața Orașului Vechi, Praga, Cehia

Aceasta este întruchiparea ideală a pieței central-europene, cu primăria sa veche, biserica cu două turnuri, târgurile medievale și casele sale viu colorate, de parcă un zeu blând și copilăros ar fi zugrăvit clădirile după bunul plac. Istoria nu a apăsat prea greu asupra arhitecturii Pragăi.

Orașul a supraviețuit triadei malefice formate din război, comunism și modernism și pășește cu mândrie spre viitor.

The Circus, Bath, Marea Britanie

Proiectată de cei mai mari dezvoltatori imobiliari din istoria Marii Britanii și de cel mai talentat duo tată-fiu din domeniu, John Wood cel Bătrân și John Wood cel Tânăr, piața The Circus reproduce în mod deliberat diametrul de la Stonehenge și forma centrală a unui simbol masonic.

Dacă nu ar avea o formă atât de spectaculos de sinuoasă, ar putea fi plictisitoare. Însă cele 33 de case înșiruite, cu fațade curbate și coloane dorice, ionice și corintice, ating un apogeu al frumuseții urbane. Luftwaffe a bombardat zona în 1942, distrugând mai multe case. Din fericire, acestea au fost reconstruite cu o precizie desăvârșită.

Jemaa el-Fna, Marrakech, Maroc

Această piață nu ar trece un test arhitectural riguros. Este prea deschisă, prea fierbinte, iar zidurile ocru care o înconjoară, deși fermecătoare, sunt puțin prea simple.

Noaptea însă, locul prinde viață, transformându-se într-un carnaval de povestitori, artiști, tarabe și vânzători de mâncare. Este cel mai apropiat lucru de spectacolul stradal dens și animat al unui oraș medieval.

Piața Durbar din Bhaktapur, Nepal

Această piață își are originile într-un palat regal, nu într-un spațiu civic. Nu este un loc în care cetățenii vin să se întâlnească, însă ansamblul său armonios de temple și porți, alături de pavilionul Chyasilin Mandapa, creează unul dintre cele mai elaborate spații închise din lume, din punct de vedere decorativ. În trecut, era chiar mai bogat ornamentată, înainte de cutremurele devastatoare din 1833 și 1934.