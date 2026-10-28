Ryanair anunță o schimbare privind bagajele. Noua regulă se va aplica din noiembrie

Pasagerii Ryanair care călătoresc cu bagaj de cală vor trebui, începând de luna viitoare, să îl predea cu cel puțin 60 de minute înainte de decolare. Foto: Getty Images

Pasagerii Ryanair care călătoresc cu bagaj de cală vor trebui, începând de luna viitoare, să îl predea cu cel puțin 60 de minute înainte de decolare.

În prezent, cei care zboară cu Ryanair pot folosi serviciile de predare a bagajelor din aeroport până cu 40 de minute înainte de ora programată a plecării. Noua regulă intră în vigoare pe 10 noiembrie, pe toate aeroporturile pe care operează compania, scrie Euronews.

Anunțată pentru prima dată în aprilie, modificarea are rolul de a le oferi pasagerilor mai mult timp pentru a trece de cozile de la controlul de securitate și de la controlul pașapoartelor.

Potrivit Ryanair, doar 20% dintre pasageri călătoresc în prezent cu bagaj de cală.

"Această mică schimbare le va oferi celor 20% dintre pasagerii Ryanair care predau un bagaj de cală mai mult timp pentru a trece de cozile de la controlul de securitate și de la controlul pașapoartelor și pentru a ajunge la poarta de îmbarcare înainte de începerea îmbarcării, mai ales în perioadele aglomerate, când cozile din aeroporturi pot fi mai lungi. Le reamintim pasagerilor care folosesc serviciile de predare a bagajelor să ajungă la aeroport din timp și să se asigure că au făcut check-in-ul și au predat bagajele înainte ca acestea să se închidă, cu 60 de minute înainte de plecare", a declarat Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair.

Săptămâna trecută, directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat pentru Euronews că, în opinia sa, Europa va înregistra în următoarele 12 luni cea mai mare creștere a prețurilor biletelor de avion din istorie.

El a susținut că, începând din aprilie 2027, companiile aeriene nu vor mai fi, în mare parte, protejate prin contracte de hedging împotriva creșterii prețului combustibilului pentru avioane, iar scumpirile transferate către pasageri ar putea ajunge la 20%.

O’Leary a mai estimat că numărul locurilor disponibile va scădea, ca urmare a falimentelor și preluărilor de companii aeriene care vor urma crizei combustibilului.

Declarațiile sale au venit după ce Ryanair a anunțat că va reduce numărul de rute către Belgia, ca reacție la planul autorităților de a majora taxa pe aviație de la 2 la 7 euro, din ianuarie 2027.

Ryanair este cea mai mare companie aeriană din Europa și are baze în mai multe orașe europene, printre care Dublin, unde se află sediul central, Marsilia, Berlin, Atena, Milano și Barcelona.