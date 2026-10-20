Șeful Ryanair o numește „inutilă” pe Ursula von der Leyen: „E Corabia nebunilor la Bruxelles. UE să taxeze zborurile din SUA și China”

Șeful Ryanair (foto, dreapta) a spus despre Ursula von der Leyen că este "inutilă". Foto: Getty Images

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a numit-o „inutilă” pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a acuzat-o că vorbește despre competitivitate fără a lua vreo măsură concretă în sprijinul ei, notează Euronews. El i-a avertizat, totodată, pe pasageri să se aștepte la creșteri de prețuri.

„Avem acea 'corabie a nebunilor' în Parlamentul European, care concepe tot mai multe reglementări croite să crească tarifele călătoriilor aeriene, într-un moment în care consumatorii își doresc tarife mai mici”, a spus el.

O’Leary a criticat taxele de mediu ale UE, care se aplică doar zborurilor efectuate în interiorul blocului comunitar. El s-a plâns că firmele din SUA și China sunt scutite, deși acestea ar genera mai mult de jumătate din emisiile produse de avioane deasupra Europei.

„Nimeni nu ar concepe un sistem atât de stupid, cu excepția Parlamentului European și a Ursulei von der Leyen. Dacă sunteți serioși în privința competitivității, taxați-i pe americani atunci când aterizează aici, în Europa”, a îndemnat el.

Euronews amintește că zborurile pe distanțe lungi, indiferent dacă sunt operate de companii europene, americane, asiatice sau chineze, intră sub incidența unui mecanism ONU de compensare a emisiunilor de carbon, care este mai puțin riguros.

Eurocontrol: Zborurile pe distanțe lungi generează peste 50% din emisiile aviației în Europa

Conform Eurocontrol, organizația responsabilă cu traficul aerian, aceste zboruri reprezintă doar 6% din totalul decolărilor, dar generează peste jumătate din emisiile de dioxid de carbon ale aviației europene.

În luna iulie, Executivul de la Bruxelles a propus extinderea taxei UE și asupra unor zboruri care pleacă din Europa, începând cu anul 2029.

Conform propunerii Comisiei, rute precum Frankfurt - Dubai și Frankfurt - Istanbul ar urma să fie incluse în piața carbonului, în timp ce rutele mai lungi, cum ar fi Frankfurt - Tokyo, ar fi excluse. Zborurile care sosesc din Statele Unite și China ar rămâne scutite de taxe.

„Ursulei von der Leyen îi este teamă să facă altceva în afară de a vorbi. Știți, este inutilă”, a comentat șeful Ryanair în cadrul emisiunii Europe Today de la Euronews.

„Europa are o foaie de parcurs pentru a deveni mai competitivă: se numește Raportul Draghi. Doi ani mai târziu, niciuna dintre recomandările sale nu a fost pusă în aplicare, iar Ursula von der Leyen stă ascunsă în clădirea Berlaymont, fără a face altceva decât să țină discursuri”, a continuat Michael O’Leary

El a susținut introducerea unei taxe „echitabile și rezonabile” pentru fiecare zbor care aterizează în Europa sau decolează de pe teritoriul acesteia.

Ce spune Raportul Draghi

Fostul prim-ministru italian Mario Draghi și-a publicat raportul în septembrie 2024. La momentul respectiv, documentul avertiza că UE se confruntă cu o „agonie lentă” în absența unor reforme radicale și cerea investiții suplimentare de până la 800 de miliarde de euro pe an.

Luna trecută, un raport al organizației Joint European Disruptive Initiative a dezvăluit că blocul comunitar a implementat doar 26% dintre recomandările formulate de Draghi. „Progresele sunt reale, dar nu țin pasul cu ritmul în care evoluează restul lumii”, a explicat organizația citată.

Șeful Ryanair: „Ne mutăm în țări competitive. Belgia, Franța și Germania nu sunt competitive”

O’Leary s-a aflat la Bruxelles pentru a anunța programul de iarnă al companiei Ryanair. Operatorul aerian elimină un milion de locuri și 20 de rute din Belgia, după ce guvernul condus de Bart De Wever a majorat taxa pe transportul aerian cu 2 euro, până la 7 euro pe bilet.

În urma presiunilor din partea industriei, taxa a fost ajustată, după ce, inițial se intenționa o creștere până la 10 euro. Totuși, nu a fost suficient pentru a satisface Ryanair.

„Mutăm aeronavele în țările care sunt competitive. Belgia nu este competitivă. Franța nu este competitivă. Germania este, în mod iremediabil, necompetitivă”, a declarat O’Leary.

Noua taxă din Belgia rămâne, totuși, mai mică decât cele din țările vecine. În Olanda, taxa este de 30,25 euro per pasager care pleacă din țară, iar în Germania, de 13,03 euro pentru majoritatea zborurilor europene.

Reducerea rutelor de iarnă de către Ryanair vine după strategii similare adoptate de companiile SAS (Suedia) și EasyJet, ambele reducând numărul de zboruri în acest an.

Șeful Ryanair avertizează pasagerii să se așteaptă la prețuri mai mari

O’Leary i-a avertizat pe pasageri să se aștepte la tarife mai mari. Ryanair și-a asigurat necesarul de combustibil pentru anul acesta la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril, prin negociere în avans. Șeful companiei a estimat că acest preț se va dubla anul viitor, odată ce perioada de protecție va expira.

„Garantăm că nu vor exista suprataxe pentru combustibil, însă nu există nicio îndoială că tarifele aeriene vor crește semnificativ în 2027, din cauza prețurilor mult mai mari la petrol”, a anticipat el.

În contextul prelungirii războiului din Orientul Mijlociu, țițeiul Brent - de ​​referință pe piața internațională - a închis vineri la 109,86 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din luna mai, iar de atunci a depășit pragul de 110 dolari, pe fondul atacurilor asupra petrolierelor în Golful Persic.