Ryanair anunță că va scumpi „substanțial” prețul biletelor de avion din vara anului 2027

2 minute de citit Publicat la 14:09 02 Noi 2026 Modificat la 14:09 02 Noi 2026

Compania a avertizat că scumpirea biletelor ar putea să nu fie suficientă. Foto: Profimedia Images

Ryanair a anunțat că prețurile biletelor de avion vor fi „substanțial mai mari” începând de vara viitoare, din cauza scumpirii combustibilului pentru aeronave. Compania a precizat că se așteaptă ca prețurile kerosenului să rămână mari „o bună parte din 2027”, dacă războiul din Iran nu se încheie rapid, relatează BBC.

Ryanair a anunțat că se așteaptă ca, pe termen scurt, costurile cu combustibilul să crească cu 1,6 miliarde de euro. Directorul companiei aeriene, Michael O'Leary, a spus că prețurile se vor scumpi cu un procent de două cifre pentru a compensa această majorare.

Compania a avertizat că scumpirea biletelor ar putea să nu fie suficientă și ia în calcul să „înghețe temporar salariile” angajaților.

Profitul Ryanair înainte de impozitare a scăzut cu 16%, la 2,4 miliarde de euro, în cele șase luni încheiate la sfârșitul lunii septembrie. Scăderea s-a produs în principal pe fondul majorării cu 15% a costurilor cu combustibilul.

Compania a precizat că, deși 80% din necesarul de combustibil a fost acoperit prin contracte de hedging, adică acesta a fost cumpărat în avans, la prețuri fixe, costurile pentru restul cantității necesare au crescut semnificativ.

Michael O'Leary a reiterat estimările făcute la începutul acestui an, potrivit cărora Ryanair ar avea nevoie de o „majorare cu 20% a tarifelor” pentru a acoperi costul combustibilului pentru avioane.

„Nu sunt sigur că vom ajunge la 20%. Dar cu siguranță ne așteptăm ca toate companiile aeriene din Europa să majoreze tarifele cu procente de două cifre în 2027”, a declarat el.

Prețurile combustibilului pentru aviație au crescut puternic în acest an, ca urmare a războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. Conflictul a redus drastic livrările de produse rafinate din zona Golfului și a intensificat concurența pentru combustibilul produs în alte regiuni.

Ryanair a mai anunțat că ia în calcul să înghețe salariile în contextul în care „acordurile de muncă ajunse la finalul perioadei de valabilitate”, înțelegeri multianuale privind salariile, încheiate cu sindicatele, expiră. Măsura ar putea fi aplicată începând din aprilie anul viitor.

Compania a mai transmis că va extinde utilizarea inteligenței artificiale în activitățile administrative și în departamentele de suport.

De asemenea, Ryanair a renunțat la o parte din zborurile sale pe timp de iarnă și a anunțat că vor urma și alte anulări.

„Credem că aceste tăieri vor continua și în vara anului 2027. Pe termen mediu, ne așteptăm ca oferta de zboruri pe distanțe scurte să rămână limitată până la începutul anilor 2030”, a spus O'Leary.

Directorul Ryanair susține că în toată industria aeriană se iau măsuri similare.