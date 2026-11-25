Au cumpărat cu 7.800 de € barca din Al Doilea Război Mondial care a ghidat Aliații în Ziua Z, de pe eBay. Restaurarea ei a ajuns virală

2 minute de citit Publicat la 12:44 25 Noi 2026 Modificat la 12:49 25 Noi 2026

Nava L1392 din Al Doilea Război Mondial, cumpărată de soții Robins. Sursa foto: Ship Happens via Facebook

Ceea ce a început ca o încercare de a salva o bucată de istorie de la casare s-a transformat într-un amplu proiect de restaurare, care a atras sprijinul a mii de oameni, după ce un cuplu britanic a cumpărat de pe eBay o ambarcațiune de 72 de picioare din Al Doilea Război Mondial, pentru suma de 6.500 de lire sterline (aprox. 7.800 de euro).

Simon și Gemma Robins au achiziționat, în ianuarie 2021, fosta ambarcațiune pentru apărarea porturilor, identificată cu numărul L1392 în perioada serviciului militar. Intenția lor a fost să păstreze barca istorică, care a avut un rol esențial în Operațiunea Neptune, fiind folosită pentru ghidarea trupelor aliate către Gold Beach, în timpul invaziei din Ziua Z, potrivit TOI.

Inițial, L1392 a făcut parte din Flotila ML și s-a numărat printre cele peste 400 de ambarcațiuni de tip Harbour Defence Motor Launch construite în urmă cu aproximativ 80 de ani. Foarte puține dintre aceste nave specializate au supraviețuit până în prezent. După ce a servit ca ambarcațiune de sprijin esențială în timpul celei mai mari invazii maritime din istorie, L1392 a continuat să fie utilizată în serviciul naval, înainte de a fi transformată pentru mai multe întrebuințări civile.

În perioada postbelică, a funcționat ca navă rapidă pentru transportul mesajelor și, ulterior, a fost folosită de agenția vamală britanică. În anii 1970, ambarcațiunea a fost transformată într-o navă pentru excursii și închiriere și a primit numele Sarinda. În cele din urmă, a trecut printr-o nouă transformare, devenind un iaht de lux cu motor, înainte de a fi retrasă din serviciu în 2013.

Vor să o transforme într-o „casă” de vacanță unică

Simon și Gemma Robins erau pe deplin conștienți că restaurarea va necesita fonduri considerabile și un efort susținut. În loc să readucă ambarcațiunea de 59 de tone la starea sa militară originală, cei doi și-au imaginat că, în cele din urmă, ar putea să o transforme într-o locuință de vacanță unică.

Cu toate acestea, nu stabiliseră încă planuri definitive pe termen lung pentru barcă, concentrându-se în primul rând pe salvarea acesteia de la o casare iminentă și pe restaurarea treptată a structurii sale.

Pentru a-și ține familia la curent cu evoluția lucrărilor, Gemma Robins a lansat un canal de YouTube numit Ship Happens. În mod neașteptat, canalul a atras rapid atenția la nivel internațional, ajungând la aproximativ 148.000 de abonați, din mai 2021 până acum.

Mii de urmăritori au început să le urmărească aventura restaurării, mulți dintre ei oferindu-le donații financiare și trimițându-le cadouri pentru a susține proiectul ambițios al cuplului. Interesul tot mai mare le-a permis, de asemenea, soților Robins să vândă produse personalizate cu marca proiectului, obținând astfel fonduri suplimentare pentru materialele de restaurare și cheltuielile aferente.

Într-un interviu acordat publicației Marine Industry News, Gemma Robins a declarat că, deși inițial estimaseră că restaurarea va dura 10 ani, sprijinul tot mai mare din partea publicului care le urmărea activitatea online accelera procesul.

Combinația dintre entuziasmul oamenilor, contribuțiile financiare și sentimentul unei misiuni comune a dus proiectul mult dincolo de începuturile sale modeste, pe o platformă de licitații online.

În prezent, viitorul ambarcațiunii L1392 rămâne deschis, aceasta simbolizând atât supraviețuirea unei bucăți de istorie militară, cât și puterea proiectelor de restaurare susținute de comunitate în zilele noastre. Soții Robins continuă să documenteze evoluția lucrărilor, în timp ce mii de oameni urmăresc eforturile lor de a transforma ambarcațiunea într-o locuință de vacanță și de a păstra pentru generațiile viitoare un capitol important din patrimoniul naval.