Mama lui Elon Musk vine în România în decembrie. Mesajul pe care Maye Musk l-a transmis înainte de sosirea la București

1 minut de citit Publicat la 10:11 25 Noi 2026 Modificat la 10:11 25 Noi 2026

Mama lui Elon Musk vine în România. Mesajul pe care Maye Musk l-a transmis înainte de sosirea la București. FOTO: Profimedia Images

Mama lui Elon Musk, Maye Musk, vine la București în 4 decembrie, unde își va prezenta noua carte. În acest context, ea a transmis un mesaj pe Instagram.

"Mulțumesc, @nissa_official, că m-ați invitat în România în decembrie, pentru o discuție și o sesiune de autografe. Abia aștept să vă cunosc echipa și să descopăr Bucureștiul pentru prima dată. Ne vedem curând!", este mesajul transmis de ea pe pagina de Instagram.

Maye Musk va fi prezentă în România la un eveniment organizat de NISSA în București, cu ocazia lansării volumului "TIMELESS - The Art of Reinvention and Resilience at Any Age". Programul include un dialog cu Mihaela Rădulescu.

Anul trecut, Maye Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova, distribuind o postare și un videoclip despre eveniment, însoțită de un scurt comentariu: „frumos”.

Cine este Maye Musk

Maye Musk s-a născut pe 19 aprilie 1948, în Canada, dar și-a petrecut o mare parte din copilărie în Africa de Sud. Părinții ei, Joshua și Wyn Haldeman, au fost exploratori, iar influența lor i-a format personalitatea. A studiat nutriția la Universitatea Orange Free State din Africa de Sud și mai târziu a obținut un master în științe nutriționale la Universitatea din Toronto.

Maye Musk a fost un model profesionist peste cinci decenii, sfidând normele din industrie. Ea a devenit cunoscută în anii 1960 și a continuat să urce pe podiumurile de prezentare și după ce a împlinit 70 de ani și chiar a apărut pe coperțile revistelor precum Sports Illustrated, Time, Vogue și Elle.

Dincolo de modeling, ea și-a construit o carieră de succes ca dietetician și nutriționist, ținând prelegeri, conducând propriul cabinet și publicând o carte de succes, A Woman Makes a Plan, care împărtășește lecțiile ei de viață.

Maye a fost căsătorită cu Errol Musk, un inginer din Africa de Sud, dar cuplul a divorțat în 1979. Și-a crescut singură cei trei copii: Elon, Kimbal și Tosca.

Elon Musk, fiul ei cel mare, CEO al Tesla și SpaceX, a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din lume, în timp ce Kimbal este restaurator și antreprenor, iar Tosca este realizatoare de filme.