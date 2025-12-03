Mama lui Elon Musk este impresionată de Târgul de Crăciun de la Craiova. Reacția Olguței Vasilescu

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa. Sursa foto: Facebook/Lia Olguta Vasilescu

Târgul de Crăciun de la Craiova a atras atenția mamei lui Elon Musk, Maye Musk, care a distribuit pe X o postare despre eveniment, însoțită doar de un scurt comentariu: „Frumos”. Ulterior, și Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a reacționat la postare.

În vârstă de 77 de ani, Maye Musk a rămas impresionată de Târgul de Crăciun de la Craiova. Aceasta a distribuit un clip video pe rețeaua X, scriind în descriere: „Frumos”, o față zâmbitoare cu inimi, o față cu ochi de stele, respectiv un brad de Crăciun.

Ulterior, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a reacționat, marți, pe Facebook, precizând: „Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova…”.

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa, în 2025

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa în 2025. Anunţul a fost făcut joi seara de primarul oraşului, Lia Olguţa Vasilescu.

Craiova a fost desemnată în 2025 drept gazda celui mai frumos târg de Crăciun din Europa, în urma competiției anuale organizate de platforma turistică European Best Destinations, partener oficial al Comisiei Europene, informează Agerpres. În această competiţie, pe locul al doilea s-a clasat Zürich, urmat de Riga (locul al treilea), Lisabona (locul 4), Debrecen (locul 5), Govone şi Asti (Italia – locul 6), Valkenburg (Austria – locul 7), Viena (locul 8), Montbéliard (Franţa – locul 9) şi Paris (locul 10).

Potrivit declaraţiilor Liei Vasilescu, din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. Edilul Craiovei a mai precizat în postarea de pe Facebook că victoria importantă se sărbătoreşte la sanie, cu un focuri de artificii.