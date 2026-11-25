A fost încoronată Miss Universe, după un an plin de scandaluri și controverse în jurul celui mai mare concurs de frumusețe din lume

5 minute de citit Publicat la 10:36 25 Noi 2026 Modificat la 10:42 25 Noi 2026

Jennifer Barreto, reprezentanta Puerto Rico, a fost încoronată Miss Universe 2026, în cadrul finalei desfășurate la San Juan FOTO: Agerpres

Jennifer Barreto, reprezentanta Puerto Rico, a fost încoronată Miss Universe 2026, în cadrul finalei desfășurate la San Juan, după un an tumultuos pentru celebrul concurs de frumusețe, marcat de scandaluri și acuzații.

Jennifer Barreto, din Puerto Rico, a câștigat titlul Miss Universe 2026, încheind astfel un nou an dificil pentru competiția internațională, afectată de numeroase controverse, relatează CNN.

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Acuzațiile de manipulare a voturilor formulate anul trecut au continuat să umbrească desfășurarea concursului. În finala de marți, organizată la San Juan, capitala teritoriului american Puerto Rico, asistenta socială în vârstă de 27 de ani s-a impus în fața celorlalte 115 finaliste. Numărul concurentelor a fost însă redus semnificativ din cauza retragerilor de ultim moment, provocate de probleme legate de obținerea vizelor și de un conflict comercial.

Barreto este prima femeie căsătorită și prima mamă care câștigă titlul Miss Universe după ce organizatorii au eliminat, în urmă cu trei ani, controversata interdicție privind participarea femeilor care fuseseră căsătorite sau care aveau copii.

Finala de marți seara a început cu o rundă eliminatorie, în care selecția s-a făcut pe baza punctajelor obținute de concurente în probele preliminare. Cele 30 de participante rămase în competiție au defilat apoi în costume de baie, iar 12 dintre ele s-au calificat în etapa rochiilor de seară. Ultimele cinci finaliste au răspuns întrebărilor juriului, care au vizat, printre altele, relevanța concursului Miss Universe și calitățile pe care lumea le așteaptă de la liderii săi.

Întrebată ce valoare umană nu ar trebui să pierdem niciodată, în contextul dezvoltării inteligenței artificiale, Barreto a răspuns în limba spaniolă că „cel mai important este să o folosim în mod responsabil”.

„Dacă inteligența artificială ne pune valorile în pericol, înseamnă că acestea nu au fost niciodată cu adevărat valori. Valorile se regăsesc în consecvența dintre ceea ce spunem și ceea ce facem, mai ales atunci când respectarea lor devine dificilă”, a afirmat câștigătoarea.

Deși finala s-a desfășurat fără incidente, numeroase controverse au apărut în săptămânile și lunile care au precedat evenimentul.

Reprezentantele Nepalului și ale altor cinci țări africane, printre care Sudanul de Sud și Republica Congo, participante pentru prima dată la concurs, au fost nevoite să se retragă din cauza dificultăților sau întârzierilor în obținerea vizelor pentru Statele Unite. În același timp, un conflict contractual între Organizația Miss Universe și omul de afaceri thailandez Nawat Itsaragrisil, organizator al concursurilor de calificare din șase țări ale Asiei de Sud-Est, a determinat absența reprezentantelor Indoneziei, Laosului, Malaeziei, Singaporelui, Thailandei și Vietnamului de la finală.

În luna mai, organizatorii Miss Universe Franța și-au retras reprezentanta, în semn de protest față de finala din 2025, afectată de acuzații de fraudare a voturilor și favoritism. Ulterior, Organizația Miss Universe a desemnat, prin intermediul unui comitet de selecție, o altă reprezentantă a Franței, Garance Authié, care a reușit să ajungă în Top 12 la finala de marți.

Anul trecut, cu doar trei zile înainte de finală, juratul Omar Harfouch a demisionat, susținând că rezultatele ar fi fost stabilite în avans de un „juriu ad-hoc” neoficial. Acesta a afirmat, de asemenea, că Miss Mexic, Fátima Bosch, ar fi câștigat datorită presupuselor legături de afaceri ale tatălui său cu Raúl Rocha Cantú, coproprietarul Miss Universe. Bosch a fost prezentă la finala de marți, unde și-a încoronat succesoarea.

Omul de afaceri mexican și Organizația Miss Universe au negat în repetate rânduri acuzațiile. Cu toate acestea, suspiciunile privind transparența procesului de jurizare au continuat să planeze asupra competiției din acest an, componența juriului fiind anunțată cu doar o zi înainte de finală. Auditorul independent Ernst & Young, care în trecut înmâna organizatorilor rezultatele într-un plic sigilat, nu mai este implicat în concurs de trei ani.

Nawat Itsaragrisil, organizatorul thailandez de concursuri de frumusețe, s-a numărat printre cei care au cerut reformarea sistemului de jurizare.

„Mi-aș dori ca participantele să știe cine le jurizează, cum sunt selectați membrii juriului, cum sunt verificate punctajele și cum sunt gestionate conflictele de interese”, a declarat acesta pentru CNN, printr-un mesaj, înainte de competiție. Itsaragrisil speră ca cele șase reprezentante ale țărilor din Asia de Sud-Est care s-au retras să poată participa la ediția de anul viitor.

Organizația Miss Universe nu a răspuns solicitării CNN de a comenta procesul de jurizare din acest an sau disputa cu Itsaragrisil înainte de desfășurarea concursului.

Deși Miss Universe nu mai este transmis în mod regulat de marile televiziuni americane, concursul continuă să se bucure de popularitate în rândul comunităților latino-americane. Telemundo a raportat o creștere a audienței transmisiunii sale anuale. Finala din 2025, difuzată în limba spaniolă, a fost urmărită de 2,6 milioane de telespectatori, față de 2,1 milioane în anul precedent.

Puerto Rico, care a ajuns la șase titluri Miss Universe, este depășit în palmares doar de Statele Unite și Venezuela. Teritoriul american a găzduit finala pentru a patra oară în cei 75 de ani de existență ai concursului, după edițiile din 1972, 2001 - când portoricana Denise Quiñones a câștigat, de asemenea, titlul pe teren propriu - și 2002.

Într-o seară de succes pentru reprezentantele Americii Latine, Melissa Núñez, din Republica Dominicană, și Clara Vegas, din Venezuela, au ocupat locurile al doilea și al treilea, fiind desemnate prima, respectiv a doua vicecampioană.

Organizația Miss Universe a renunțat la interdicția controversată privind participarea femeilor însărcinate, a mamelor și a concurentelor care sunt sau au fost căsătorite, în urma apelurilor tot mai numeroase pentru modernizarea competiției. În 2023, organizatorii au eliminat și restricția de vârstă care excludea participantele de peste 28 de ani.

Înaintea finalei de marți au avut loc mai multe probe preliminare, printre care interviuri private și concursul costumelor naționale. În timpul acestei ultime probe, s-au auzit huiduieli în momentul în care Miss Israel, Danielle Yablonka, a defilat pe podium purtând o pelerină pe care era inscripționat cuvântul „pace” în engleză, ebraică și arabă.