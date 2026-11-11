Antena 3 CNN Meteo Avertizare meteo de ploi și vânt în mai multe județe. ANM a emis două Coduri galbene. Harta cu zonele vizate

Avertizare meteo de ploi și vânt în mai multe județe. ANM a emis două Coduri galbene. Harta cu zonele vizate

R.M.
1 minut de citit Publicat la 10:19 11 Noi 2026 Modificat la 10:19 11 Noi 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
poza dintr-o masina al carei geam este cu picaturi de ploaie, are si o frunza pe el si se vad pietoni grabiti, care au umbrele - GettyImages-1181028878
ANM anunță ploi și vânt în următoarele zile. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de ploi, valabilă în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, în intervalul 11 noiembrie, ora 22 - 12 noiembrie, ora 22. Potrivit meteorologilor, de miercuri noapte și până vineri seara este în vigoare un alt Cod galben de ploi în nord-vestul și local în centrul țării.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 11 noiembrie, ora 22 - 12 noiembrie, ora 22, în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană.

Meteorologii anunță că va fi în vigoare și un alt Cod galben de ploi și vânt, valabil în intervalul 11 noiembrie, ora 22 - 13 noiembrie, ora 22. 

Astfel, în intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 30...60 l/mp.  

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, iar vineri (13 noiembrie) în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. 

Vor fi viteze în general de 40...60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70...90 km/h.

×
Etichete: Administratia Naţională de Meteorologie cod galben de ploi alertă vânt

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik
Antena Sport
Observator News
Longevity Magazine
Citește mai multe din Meteo
» Citește mai multe din Meteo

Parteneri

TOP articole

Parteneri

x close