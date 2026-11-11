Avertizare meteo de ploi și vânt în mai multe județe. ANM a emis două Coduri galbene. Harta cu zonele vizate

Modificat la 10:19 11 Noi 2026

Publicat la 10:19 11 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 10:19 11 Noi 2026 Modificat la 10:19 11 Noi 2026

ANM anunță ploi și vânt în următoarele zile. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de ploi, valabilă în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, în intervalul 11 noiembrie, ora 22 - 12 noiembrie, ora 22. Potrivit meteorologilor, de miercuri noapte și până vineri seara este în vigoare un alt Cod galben de ploi în nord-vestul și local în centrul țării.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 11 noiembrie, ora 22 - 12 noiembrie, ora 22, în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană.

Meteorologii anunță că va fi în vigoare și un alt Cod galben de ploi și vânt, valabil în intervalul 11 noiembrie, ora 22 - 13 noiembrie, ora 22.

Astfel, în intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 30...60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, iar vineri (13 noiembrie) în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului.

Vor fi viteze în general de 40...60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70...90 km/h.