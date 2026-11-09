Vin 10 zile consecutive de ninsoare în România. Localitățile în care va ninge în zilele următoare

5 minute de citit Publicat la 10:27 09 Noi 2026 Modificat la 10:27 09 Noi 2026

Ninsorile sunt posibile în zonele montane din apropierea mai multor localități. Foto: Getty Images

Vremea se răcește în următoarele zile, iar precipitațiile vor fi prezente în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi în vestul, centrul și sudul României, în timp ce la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, în special la altitudini mari, potrivit prognozei ANM.

Ninsorile sunt posibile în zonele montane din apropierea mai multor localități, printre care Brașov, Sinaia, Bușteni, Petroșani, Hațeg, Reșița și Caransebeș. Precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare sunt prognozate inițial în Carpații Occidentali și Meridionali, iar ulterior, începând din 10 noiembrie, la altitudini de peste 1.500 de metri.

Ce spun prognozele meteo despre ninsori

Potrivit prognozei EaseWeather pentru luna noiembrie, la Sinaia sunt estimate precipitații sub formă de ninsoare pe 13 și 14 noiembrie. Temperaturile ar urma să ajungă la aproximativ 5 grade Celsius în ambele zile, astfel că evoluția condițiilor meteo va depinde și de temperaturile înregistrate la altitudini mai mari.

O schimbare mai importantă este prognozată începând cu 20 noiembrie. Calendarul meteorologic EaseWeather indică precipitații sub formă de ninsoare timp de 10 zile consecutive, până pe 29 noiembrie inclusiv. Dacă aceste estimări se confirmă, stațiunea de pe Valea Prahovei ar putea avea parte de primele peisaje de iarnă din acest sezon.

Prognozele indică posibilitatea unor ninsori și în alte stațiuni montane, printre care Predeal și Azuga, precum și în zonele montane din județele Brașov, Prahova și Harghita. Totuși, apariția și persistența stratului de zăpadă vor depinde de temperaturile de la altitudine și de intensitatea precipitațiilor.

Aceste estimări completează prognoza ANM, care anunță lapoviță și ninsoare la munte în prima jumătate a lunii noiembrie, în special pe creste și la altitudini mari. Pentru Sinaia și celelalte stațiuni, prognozele pe termen mai lung trebuie privite cu prudență, deoarece se pot modifica pe măsură ce se apropie datele respective.



Cum va fi vremea în următoarele 10 zile, în țară

ANM a publicat o prognoză pentru următoarele 10 zile. Vremea va fi rece la începutul intervalului, însă temperaturile vor crește treptat începând de marți, 10 noiembrie. În vestul și sudul țării se va încălzi considerabil, iar până la mijlocul săptămânii maximele vor ajunge la 20 de grade. Meteorologii anunță ploi în mai multe regiuni, în timp ce la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, în special la altitudini mari. Spre finalul intervalului, temperaturile vor scădea din nou.

Luni, 9 noiembrie, cerul va fi înnorat în vestul, centrul și sudul țării, în timp ce în rest va fi variabil. Va ploua temporar și slab în Banat și Oltenia, local în Crișana, în vestul și sud-vestul Munteniei și izolat în Transilvania. În timpul nopții, ploile vor apărea trecător și pe alocuri în regiunile sudice.

La munte, în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea sud-estică. Minimele vor fi cuprinse între -6 grade în depresiunile din nord-estul Transilvaniei și 7...9 grade pe litoral. În a doua parte a intervalului, ceața va apărea pe suprafețe restrânse în estul, sudul, sud-vestul și centrul țării, izolat fiind posibilă și depunerea de chiciură.

Vremea se încălzește de marți

Începând de marți, 10 noiembrie, temperaturile vor crește atât ziua, cât și noaptea și se vor apropia, în general, de valorile normale pentru această perioadă.

Cerul va avea înnorări persistente în regiunile intracarpatice și va fi temporar noros în restul țării. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, iar spre seară și noaptea ploile se vor extinde în cea mai mare parte a Moldovei și local în celelalte regiuni.

La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor ajunge la 1...10 l/mp și, izolat, vor depăși 15 l/mp în zonele montane și submontane din vestul și nord-vestul țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în vest și est, unde vitezele vor ajunge în general la 40...45 km/h. La munte, rafalele vor atinge 60...70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

Miercuri, 11 noiembrie, vremea va deveni mai caldă în vestul, sudul și sud-estul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe, mai ales în a doua parte a intervalului, în vest și nord-vest și izolat în centru și sud.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 16 grade, iar minimele între -1 grad în nordul Moldovei și 10 grade în Dealurile de Vest. În zona înaltă a Carpaților Orientali, vântul va avea rafale de 55...65 km/h.

Temperaturile ajung la 20 de grade

Joi, 12 noiembrie, valorile termice vor crește în toate regiunile și vor depăși mediile climatologice, mai ales în vestul și sudul țării.

Va ploua slab, în special în timpul zilei, în vestul, centrul și nordul țării. Temperaturile maxime vor ajunge, în general, la 12...20 de grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 12 grade. Ceața va fi prezentă mai ales dimineața și noaptea, pe suprafețe restrânse în zonele joase.

Vineri, 13 noiembrie, se va menține probabilitatea ridicată de ploaie, în special în jumătatea de nord-vest a țării. Sunt posibile cantități de apă mai însemnate și descărcări electrice. Temperaturile vor rămâne peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 11 și 20 de grade și minime între 2 și 12 grade.

Vremea se răcește din nou în weekend

Sâmbătă, 14 noiembrie, probabilitatea de înnorări, precipitații și vânt va fi ridicată în majoritatea regiunilor. Pe crestele montane vor fi lapoviță și ninsoare.

Temperaturile vor începe să scadă, mai ales în vestul, nordul și centrul țării. Maximele se vor situa între 7 și 18 grade, iar minimele vor fi cuprinse, în general, între -2 și 5 grade.

Duminică, 15 noiembrie, probabilitatea de precipitații va scădea în cea mai mare parte a țării, însă procesul de răcire va continua, în special în regiunile sudice. Pe crestele montane, izolat, vor mai fi posibile lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 11 grade, iar minimele între -6 și 2 grade. Vântul va avea intensificări temporare, îndeosebi în estul și sud-estul țării.

În perioada 16–19 noiembrie, temperaturile vor crește din nou, iar probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în a doua parte a intervalului.