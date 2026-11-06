Se încălzește vremea în România: ANM anunță unde va mai ploua. Prognoza meteo până pe 7 decembrie

Modificat la 09:33 06 Noi 2026

Publicat la 09:33 06 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 09:33 06 Noi 2026 Modificat la 09:33 06 Noi 2026

Meteorologii anunță când se va mai încălzi în următoarele săptămâni. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 9 noiembrie - 7 decembrie. Potrivit speccialiștilor, vom avea parte de temperaturi uşor mai scăzute decât media perioadei în prima săptămână, după care urmează o încălzire.

Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

Valorile termice se vor situa uşor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi local în cele centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Temperaturile medii se vor situa uşor peste cele specifice pentru acest interval la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării.