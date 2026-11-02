Antena 3 CNN Meteo Vremea rea închide mai multe trasee din zona stațiunii Sinaia. Avertismentul Salvamont

Vremea rea închide mai multe trasee din zona stațiunii Sinaia. Avertismentul Salvamont

A.O.
1 minut de citit Publicat la 16:53 02 Noi 2026 Modificat la 16:53 02 Noi 2026
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captură salvamont sinaia ninsoare
Vremea se va menține rea cel puțin în prima parte a acestei săptămâni. Foto: captură Salvamont Sinaia/Facebook

Mai mult trasee de altitudine din zona stațiunii Sinaia au fost închise, după ce a nins neîncetat timp de mai multe ore. Pe lângă ninsoare, la altitudini înalte, au fost înregistrate ceață, ploaie înghețată și temperaturi negative, relatează Agerpres. 

Salvamont Sinaia a postat imagini cu peisajul de la munte, unde iarna și-a intrat în drepturi deja. 

Vremea se va menține rea cel puțin în prima parte a acestei săptămâni. În aceste condiţii, la Sinaia sunt închise următoarele traseele turistice de altitudine:

  • Piciorul Pietrei Arse: Poiana Stânii - Piatra Arsă (marcaj bandă albastră);
  • Colţii lui Barbeş: Drum de Vară (sub Cetate) - Colţii lui Barbeş - Lacurile Vânturiş - Valea Soarelui (marcaj punct roşu);
  • Şaua Vârfului cu Dor - Masa Ciobanului - Colţii lui Barbeş - Lacurile Vânturiş (marcaj punct galben);
  • Fosta Cabană Vârful cu Dor - Şaua Călugărului (marcaj bandă galbenă);

Cum va fi vremea la munte

Potrivit prognozei ANM, la munte, vremea va fi rece în următoarele două săptămâni. 

Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 2 și 5 grade Celsius, cea mai rece perioadă fiind estimată între 4 și 7 noiembrie. Și temperaturile nocturne vor scădea în același interval, când media minimelor va ajunge la aproximativ -4 grade.

În restul perioadei, media temperaturilor minime va fi de aproximativ 0 grade până pe 4 noiembrie și de -2 grade între 8 și 15 noiembrie. 

Meteorologii anunță o probabilitate mai ridicată pentru precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în perioada 2-5 noiembrie, când pe alocuri se vor acumula cantități mai mari de apă. Un nou interval cu probabilitate ridicată de precipitații este estimat după 9 noiembrie.

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Etichete: Sinaia ANM prognoză meteo ANM

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