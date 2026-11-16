Schimbare majoră la Autoritatea Vamală, după ce 700.000 € au dispărut pe Aeroportul Otopeni. Unde vor fi duse bunurile confiscate

2 minute de citit Publicat la 15:56 16 Noi 2026 Modificat la 15:58 16 Noi 2026

Schimbare majoră la Autoritatea Vamală / FOTO: Profimedia Images

Ioana Bădescu, şefa Autorităţii Vamale Române, a anunţat luni, la Antena 3 CNN, că a încheiat un protocol cu o altă instituţie pentru a muta şi depozita acolo bunurile confiscate. Decizia a venit în urma scandalului declanşat de dispariţia celor 700.000 de euro de la Aeroportul Otopeni. Banii erau păstrați într-un sac de rafie, într-o încăpere securizată a Vămii Otopeni, folosită pentru depozitarea bunurilor ridicate de autorități. Când sacul a fost verificat, în locul banilor au fost găsite hârtii.

Ioana Bădescu spune că această anchetă este în desfăşurare şi că instituţia pe care o conduce mută bunurile confiscate într-un depozit mult mai sigur.

"În momentul de faţă, colegii mei m-au informat că săptămâna viitoare vom avea o notă de constatare a elementelor care sau întâmplat în zona acestei poveşti. Urmează să vedem ce măsuri administrative trebuie să luăm la nivelul Autorităţii.

Sunt îngrijorată, într-adevăr, de asta cu colegii mei am luat decizia să încheiem un protocol cu o altă instituţie pentru a putea depozita obiectele confiscate în siguranţă", a declarat Ioana Bădescu.

Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni

Cazul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni capătă o turnură neașteptată. În centrul poveștii se află o asistentă medicală din Bihor, care a aterizat pe aeroport cu un avion privat din Dubai, alături de fiica sa, având în bagaje sute de mii de euro și bijuterii de 2,3 milioane de euro.

Totul a început în ianuarie 2026, când o femeie din Bihor, care lucrează ca asistentă medicală la Spitalul Județean, a ajuns pe Aeroportul Otopeni împreună cu fiica ei. Cele două veneau din Dubai, cu un avion privat care aterizase la terminalul Țiriac.

Întrebată de unde provin banii, femeia le-ar fi spus polițiștilor că nu sunt ai ei și că trebuiau să ajungă la o persoană importantă din Oradea.

Ulterior, procurorii au clasat dosarul, pentru că nu au găsit dovezi care să arate că banii proveneau din săvârșirea unor infracțiuni. Cele două femei au încercat să îi recupereze de la Vama Otopeni, dar, potrivit surselor noastre, li s-ar fi spus ba că banii nu sunt acolo, ba că trebuie să aștepte anumite documente oficiale.

În cele din urmă, au mers mai departe, la conducerea centrală a Autorității Vamale. Atunci s-a descoperit că cei 700.000 de euro dispăruseră.

Și mai surprinzător este faptul că încăperea în care erau ținuți banii nu avea camere de supraveghere. Așadar, deși era vorba despre un spațiu securizat, nu există imagini din interior care să arate cine a umblat la sac.

În urma dispariției banilor, a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat.