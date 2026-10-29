Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani

În centrul poveștii se află o asistentă medicală din Bihor, care a aterizat pe aeroport cu un avion privat din Dubai, alături de fiica sa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Cazul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni capătă o turnură neașteptată. În centrul poveștii se află o asistentă medicală din Bihor, care a aterizat pe aeroport cu un avion privat din Dubai, alături de fiica sa, având în bagaje sute de mii de euro și bijuterii de 2,3 milioane de euro. Jurnalistele Antena 3 CNN Carmina Pricopie și Georgiana Murgilă au aflat cum au fost descoperite bunurile, ce s-a întâmplat cu ele după ce au ajuns în custodia autorităților și asupra cui planează acum suspiciunile de furt.

Femeia a venit din Dubai cu un avion privat. Ce le-a spus polițiștilor când au oprit-o

Totul a început în ianuarie 2026, când o femeie din Bihor, care lucrează ca asistentă medicală la Spitalul Județean, a ajuns pe Aeroportul Otopeni împreună cu fiica ei. Cele două veneau din Dubai, cu un avion privat care aterizase la terminalul Țiriac.

La aeroport erau așteptate de două mașini, chiar pe pistă. Inițial, au fost întrebate dacă au ceva de declarat, însă comandantul avionului le-a atras atenția polițiștilor că aveau foarte multe bagaje la cală.

Polițiștii le-au întrebat din nou dacă au ceva de declarat, iar femeia le-ar fi răspuns: „Veți primi un telefon și veți vedea că nu am nimic de declarat”.

Acela a fost momentul în care polițiștii au insistat să le verifice bagajele. Și au avut ce găsi.

În ghete, pantofi de lux și printre celelalte lucruri erau ascunse sume mari de bani. Cele două aveau și bijuterii foarte scumpe, bunurile găsite fiind evaluate, potrivit surselor Antena 3 CNN, la aproximativ 2,3 milioane de euro.

Întrebată de unde provin banii, femeia le-ar fi spus polițiștilor că nu sunt ai ei și că trebuiau să ajungă la o persoană importantă din Oradea.

Pentru că nu a putut justifica atunci proveniența tuturor sumelor, a fost deschis un dosar penal pentru contrabandă, iar banii și bijuteriile au fost ridicate de autorități.

Dosarul a fost clasat, dar cei 700.000 de euro dispăruseră

Ulterior, procurorii au clasat dosarul, pentru că nu au găsit dovezi care să arate că banii proveneau din săvârșirea unor infracțiuni.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, este posibil ca între timp să fi fost prezentate documente care să justifice proveniența sumelor. Există și posibilitatea ca bunurile să fi aparținut mai multor persoane, nu doar femeii.

După clasarea dosarului, cea mai mare parte a bijuteriilor ar fi fost restituită. Banii, însă, nu.

Cele două femei au încercat să îi recupereze de la Vama Otopeni, dar, potrivit surselor noastre, li s-ar fi spus ba că banii nu sunt acolo, ba că trebuie să aștepte anumite documente oficiale.

În cele din urmă, au mers mai departe, la conducerea centrală a Autorității Vamale. Atunci s-a descoperit că cei 700.000 de euro dispăruseră.

De altfel, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, banii nici nu ar fi trebuit să rămână în depozitul Vămii Otopeni, ci să fie predați unei alte autorități, care avea atribuții privind păstrarea bunurilor ridicate.

Autoritatea Vamală a fost cea care a anunțat Poliția despre dispariția sumei.

Hoții au înlocuit banii cu hârtii și au cusut sacul la loc

Cei 700.000 de euro erau păstrați într-un sac de rafie, într-o încăpere securizată a Vămii Otopeni, folosită pentru depozitarea bunurilor ridicate de autorități.

Când sacul a fost verificat, în locul banilor au fost găsite hârtii. Persoanele care au furat suma avuseseră grijă să coasă sacul la loc, astfel încât să nu se observe că fusese desfăcut.

Și mai surprinzător este faptul că încăperea în care erau ținuți banii nu avea camere de supraveghere. Așadar, deși era vorba despre un spațiu securizat, nu există imagini din interior care să arate cine a umblat la sac.

Vameși suspectați de furt. Unul ar avea datorii de 200.000 de euro la cămătari

În urma dispariției banilor, a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat. Potrivit surselor Antena 3 CNN, suspiciunile îi vizează în primul rând pe lucrătorii vamali, iar mai multe persoane sunt în atenția anchetatorilor.

Unul dintre vameșii suspectați ar avea datorii de aproximativ 200.000 de euro la cămătari. Un altul și-ar fi cumpărat o mașină de aproximativ 100.000 de euro la scurt timp după ce banii și bijuteriile au fost descoperite în bagajele celor două femei.

Deocamdată, nu s-a stabilit cine a furat banii și nici dacă aceste situații au vreo legătură cu dispariția lor.

Sursele Antena 3 CNN spun că, la Otopeni, multe dintre bunurile ridicate de autorități nu mai sunt revendicate de proprietari. Este posibil ca persoanele care au luat banii să fi mizat tocmai pe acest lucru: că nimeni nu se va mai întoarce după ei.

În acest caz însă, femeile au cerut restituirea banilor, iar dispariția lor a ieșit la iveală.

Rămâne și întrebarea ce s-a întâmplat cu toate bijuteriile găsite în bagaje. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistele Antena 3 CNN, ancheta pentru furt vizează în prezent cei 700.000 de euro, deoarece dispariția acestei sume a fost sesizată oficial de Autoritatea Vamală.

Anchetatorii încearcă acum să afle cine a luat banii, cum a reușit să îi scoată din camera securizată și unde a ajuns întreaga sumă.