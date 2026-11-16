AUR a sesizat DNA în cazul contractelor SAFE de 5,7 miliarde euro cu Rheinmetall: „România nu trebuie să fie doar o piață de desfacere”

3 minute de citit Publicat la 16:44 16 Noi 2026 Modificat la 16:44 16 Noi 2026

AUR atrage atenția și asupra contradicțiilor din informațiile publice privind negocierile cu Rheinmetall și contribuția industriei românești la contractele respective. Foto: Agerpres

AUR a sesizat DNA în legătură cu posibile nereguli privind contractele în valoare de 5,7 miliarde de euro finanțate prin programul SAFE și încheiate cu grupul german Rheinmetall. Partidul solicită Guvernului clarificări privind negocierile, obligațiile de producție locală și beneficiile concrete pentru industria românească de apărare, potrivit unui comunicat de presă.

Partidul condus de George Simion susține că autoritățile trebuie să justifice modul în care sunt utilizate fondurile împrumutate și să demonstreze avantajele concrete obținute de România.

„Contractele în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro cu grupul german Rheinmetall, în cadrul programului european SAFE, continuă să ridice semne serioase de întrebare privind transparenţa negocierilor şi beneficiile reale pentru industria românească de apărare”, transmite AUR.

Partidul invocă informațiile apărute recent în spațiul public despre modul în care au fost negociate contractele și diferențele dintre angajamentele anunțate privind producția locală și prevederile din documente. AUR consideră că aceste informații impun explicații din partea Guvernului Niculescu.

Niciun echipament nu atinge 60% producție în România

Potrivit dezvăluirilor Antena 3 CNN, deși Guvernul Bolojan anunța că 60% dintre piesele și echipamentele necesare urmau să fie produse în România, documentele arată o realitate diferită: niciunul dintre echipamentele comandate nu atinge acest prag.

„Încă din 12 mai 2026, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels a solicitat Ministerului Apărării Naţionale documentele de fundamentare a celor 15 programe de înzestrare şi achiziţii comune finanţate prin SAFE, semnalând concentrarea a aproximativ 5,69 miliarde de euro, reprezentând 68,3% din pachetul analizat, în valoare de circa 8,33 miliarde de euro, către grupul Rheinmetall. Ulterior, senatorul AUR Cătălin Silegeanu a cerut clarificări privind criteriile de selecţie a furnizorului, obligaţiile de producţie în România şi transferul tehnologic. Într-o nouă interpelare adresată prim-ministrului, senatorul a solicitat explicaţii privind fundamentarea ţintei de 60% participare industrială locală şi mecanismele prin care statul verifică respectarea obligaţiilor contractuale”, subliniază AUR.

Demersurile parlamentare au fost urmate de depunerea unui denunț la DNA. Prin acesta, AUR a cerut verificarea unor posibile nereguli în pregătirea, negocierea și atribuirea contractelor finanțate prin SAFE, inclusiv a celor încheiate cu Rheinmetall.

„Sesizarea a vizat modul de selectare a operatorilor economici, fundamentarea preţurilor şi obligaţiile privind producţia şi transferul tehnologic. AUR consideră că importanţa strategică a acestor achiziţii nu poate elimina obligaţia autorităţilor de a justifica modul în care sunt utilizate fondurile împrumutate şi de a demonstra avantajele concrete obţinute de România”, se mai arată în comunicat.

Partidul atrage atenția și asupra contradicțiilor din informațiile publice privind negocierile cu Rheinmetall și contribuția industriei românești la contractele respective.

„Deşi reprezentanţi ai Guvernului au avansat o ţintă de 60% pentru producţia realizată în România, informaţiile comunicate de Ministerul Economiei arată că acordurile prevăd niveluri diferite de localizare industrială, în funcţie de categoria echipamentelor şi de baza de calcul. Explicaţiile oferite de foşti responsabili guvernamentali privind diferenţa dintre proporţia fizică a componentelor şi valoarea acestora nu elimină necesitatea unor clarificări oficiale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte obligaţiile contractuale efective, valoarea producţiei realizate în România, transferul tehnologic şi beneficiile concrete pentru industria naţională de apărare”, precizează AUR.

Întârzierea livrării sistemelor antiaeriene

AUR semnalează și întârzierile în livrarea unor sisteme antiaeriene Rheinmetall, pentru care Ministerul Apărării a emis o factură de penalități în valoare de 8,7 milioane de euro.

„Deşi această achiziţie este anterioară şi distinctă de contractele SAFE, situaţia evidenţiază importanţa respectării termenelor de livrare şi a aplicării garanţiilor contractuale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte public, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate, cronologia negocierilor, circuitul instituţional de aprobare şi mecanismele de verificare a obligaţiilor industriale. Totodată, partidul AUR cere un audit independent al beneficiilor economice şi industriale obţinute de România şi informarea periodică a Parlamentului privind stadiul livrărilor, aplicarea penalităţilor şi respectarea angajamentelor asumate de furnizori”, arată AUR.

Partidul afirmă că susține modernizarea Armatei Române și consolidarea cooperării cu partenerii europeni și euroatlantici, dar consideră că investițiile trebuie să contribuie efectiv la dezvoltarea capacităților naționale de producție, la transferul tehnologic și la crearea de locuri de muncă.

„După luni de interpelări parlamentare şi după sesizarea DNA, Guvernul Niculescu are obligaţia să răspundă documentat întrebărilor deja formulate. România nu trebuie să devină doar o piaţă de desfacere pentru industria europeană de apărare, iar securitatea naţională nu poate justifica lipsa de transparenţă. Contractele strategice trebuie să servească interesul naţional şi să producă rezultate verificabile pentru România, nu să rămână simple promisiuni de miliarde de euro”, mai menţiionează AUR în comunicat.