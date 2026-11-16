România este foarte aproape de aderarea la OCDE, anunță premierul Luca Niculescu: "Au fost obținute 24 din 25 de avize"

2 minute de citit Publicat la 16:25 16 Noi 2026 Modificat la 16:25 16 Noi 2026

Premierul Luca Niculescu a anunțat că România este foarte aproape de aderarea la OCDE. Foto: Guvernul României

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat, luni, că România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce a obținut 24 din cele 25 de avize formale. Șeful Executivului a făcut declarația cu ocazia participării la Forumul directorilor generali ai companiilor membre AmCham, Camera de Comerț Americană.

"Am obținut 24 din cele 25 de avize formale, suntem foarte aproape (de aderarea la OCDE - n. r.). Pentru mine este și o semnificație personală, după anii în care am avut responsabilitatea coordonării acestui proces. (...)

Dincolo de investițiile pe care le va aduce, lucrul cel mai important de care cred că are nevoie România este creșterea competenței în administrație. OCDE ne va ajuta și cu asta - să avem instituții mai eficiente, reguli mai clare, transparență și politici publice care se bazează pe date.

Avem atât de multă nevoie să ne bazăm pe date, și nu pe inspirația de moment. Sigur, inspirația poate fi foarte bună, dar întotdeauna am crezut în spontaneitatea care se bazează pe experiență, și nu doar în inspirație ", a adăuga Luca Niculescu.

Luca Niculescu a mulțumit partenerilor americani pentru sprijin și consiliere

Premierul a mulțumit partenerilor americani pentru pentru sprijinul acordat pe parcursul procesului privind aderarea la OCDE.

"Mă uit la prietenii cei mai fideli pe care i-am avut în acest dialog încă de la început, acum patru ani. Mulțumesc pentru sprijinul constant, pentru expertiza pe care ne-ați dat-o, pentru că de multe ori a fost nevoie să vă întrebăm ce să facem în punctul X sau în punctul Y și întotdeauna ați venit cu răspunsuri potrivite.

De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului ambasador Nirenberg și întregii dumneavoastră echipe pentru contribuția, atât pentru aderarea la OCDE - unde sper ca în puțină vreme să intrăm - și, evident, pentru consolidarea parteneriatului strategic, inclusiv în dimensiunea economică", a concluzionat prim-ministrul.

Ce înseamnă aderarea României la OCDE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizație interguvernamentală internațională fondată în 1961, cu sediul la Paris, care are rolul de a stimula progresul economic, comerțul mondial și politicile publice.

Reunește în prezent 38 de state dezvoltate (sau cu economii de piață deschise), care dețin o parte majoritară din economia și comerțul global.

Într-o declarație la Antena 3 făcută la începutul acestei luni, Luca Niculescu a arătat că, dincolo de disensiunile politice, aderarea României la OCDE este un obiectiv de țară. El a subliniat că statutul de membru OCDE ar facilita accesul României la fonduri internaționale de investiții, inclusiv la unele dintre cele mai mari fonduri din lume, care au restricții cu privire la statele în care pot investi.

"Aderarea României la OCDE poate să aducă un surplus la PIB între 0,8 și 1% pe an. Toate țările care au intrat în OECD au avut parte de acest boom economic.

Vor fi mai multe locuri de muncă în România. Avem ce învăța de la celelalte state. Vom fi la aceeași masă cu SUA, Canada, Noua Zeelandă și multe țări din UE, cu cele mai dezvoltate state din lume. Este esențial să intrăm acolo și vom intra.

Domnul președinte este foarte implicat în acest proiect. România este prima țară care a încheiat negocierile", spunea la momentul respectiv Luca Niculescu.