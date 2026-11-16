Medvedev spune că sancțiunile împotriva Rusiei sunt „crimă împotriva umanității” și cere Occidentului „un catralion de dolari”

1 minut de citit Publicat la 16:41 16 Noi 2026 Modificat la 16:45 16 Noi 2026

Fostul președinte rus, Dmitri Medvdev, este în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Foto: Hepta

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a acuzat țările occidentale că au provocat daune de „un catralion de dolari” în fostele colonii și a calificat sancțiunile economice impuse Moscovei drept „o formă de neocolonialism”, informează The Moscow Times. Medvedev a cerut, de asemenea, diplomaților ruși să facă presiuni la ONU pentru a considera sancțiunile impuse Rusiei drept „crimă împotriva umanității”.

„Secolele de exploatare barbară, redistribuirea forțată a teritoriilor, distrugerea modurilor tradiționale de viață au asigurat prosperitatea metropolelor în detrimentul popoarelor înrobite. Ei (occidentalii) încă prosperă”, a spus fostul președinte rus, Dmitri Medvedev.

În plus, a adăugat Medvedev, „colonialismul” a lăsat în urmă consecințe severe în întregul „Sud și Est Global”.

„Astăzi trebuie să căutăm nu doar recunoașterea internațională a responsabilității istorice a fostelor puteri coloniale, ci și o discuție substanțială despre mecanismele de compensare a daunelor cauzate de acestea”.

The Moscow Times notează că, până în toamna anului 2026, există aproximativ 36 de mii de sancțiuni împotriva Rusiei, cel mai mare număr de sancțiuni din lume impuse în prezent unei țări.

Aproximativ 98% din restricțiile internaționale împotriva Moscovei au fost impuse după invazia la scară largă a Ukrainei. Listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Statelor Unite, Marii Britanii, Australiei, Japoniei și altor țări occidentale funcționează separat. În octombrie anul trecut, UE a impus al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva a 1646 de organizații și indivizi, în principal asociate cu producția rusă de rachete balistice.

Presiunea constantă a sancțiunilor a provocat întârzierea tehnologică a economiei ruse și la epuizarea treptată a rezervelor sale. Oficialii Kremlinului, inclusiv președintele Vladimir Putin personal, susțin că sancțiunile au suferit o „prăbușire completă”, caracterizându-le ca o presupus manifestare criminală a neocolonialismului occidental împotriva suveranității Rusiei.