Transportatorii amenință cu blocarea țării. Vor să iasă în stradă cu 1.000 de camioane, nemulțumiți de dublarea prețurilor la RCA

1 minut de citit Publicat la 17:03 16 Noi 2026 Modificat la 17:03 16 Noi 2026

Aceiași reprezentanți ai transportatorilor au participat și la protestele de la începutul anului 2024. FOTO: Agerpres

Transportatorii amenință cu un protest la nivel național, nemulțumiți de dublarea prețurilor la polițele RCA, care, susțin aceștia, le pune în pericol activitatea. Marți, de la ora 10:00, reprezentanții transportatorilor vor merge la sediul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), unde vor depune un memoriu prin care solicită plafonarea tarifelor RCA. Dacă revendicările nu vor fi luate în considerare, aceștia amenință că vor bloca țara, potrivit Antena 3 CNN.

Transportatorii cer plafonarea polițelor RCA la cel mult 6.000 de lei pe an pentru camioane, precum și stabilirea unor plafoane mai mici pentru vehiculele cu masa sub 3,5 tone.

Printre solicitările acestora se numără și organizarea unor controale în trafic, dar și aplicarea unei amenzi de 20.000 de lei pentru șoferii care circulă fără asigurare RCA.

Reprezentanții transportatorilor anunță că intenționează să organizeze un protest de amploare pe 2 decembrie, în București, pentru care vor solicita autorizație. Aceștia vor să iasă în stradă cu 1.000 de camioane și peste 500 de autoturisme și dube.

Proteste sunt anunțate și în alte orașe din țară, printre care Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea, Suceava, Alba Iulia și Constanța.

Transportatorii susțin că în prezent plătesc sume foarte mari pentru asigurările RCA. De exemplu, pentru un camion cu masa cuprinsă între 16 și 21 de tone, deși tariful de referință publicat de ASF este de puțin peste 11.000 de lei, ofertele primite de transportatori ajung până la 16.000 de lei pe an.

Aceiași reprezentanți ai transportatorilor au participat și la protestele de la începutul anului 2024, când, timp de aproximativ trei săptămâni, au blocat Centura Capitalei, în zona Afumați.