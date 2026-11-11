Polițele RCA s-au scumpit atât de mult, încât șoferii au început să le plătească în rate. Noi majorări sunt așteptate de anul viitor

1 minut de citit Publicat la 10:56 11 Noi 2026 Modificat la 10:57 11 Noi 2026

Un reper pentru piața asigurărilor îl reprezintă tarifele de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Sursa foto: Getty Images

Polițele RCA au devenit tot mai scumpe, iar pentru unii șoferi costul asigurării obligatorii a crescut cu 20-30% față de anul trecut. În aceste condiții, tot mai mulți români aleg să plătească asigurarea în rate, pentru a putea suporta mai ușor cheltuiala. Transportatorii se așteaptă la noi scumpiri începând de anul viitor și susțin că majorările nu sunt întotdeauna justificate, potrivit Antena 3 CNN.

Pentru șoferi, creșterea prețurilor la RCA vine într-un context în care au crescut și alte cheltuieli legate de deținerea și utilizarea unei mașini. După majorarea impozitelor auto și scumpirile repetate ale carburanților, asigurările obligatorii pun o presiune suplimentară asupra bugetelor.

Un reper pentru piața asigurărilor îl reprezintă tarifele de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Și acestea au înregistrat o creștere de aproximativ 12%, iar diferențele de preț în funcție de vârsta șoferului și zona în care este înmatriculată mașina sunt considerabile.

De exemplu, pentru un autoturism cu o putere a motorului cuprinsă între 76 și 100 kW, tariful de referință pentru un șofer cu vârsta de până în 30 de ani ajunge la 4.760 de lei în București-Ilfov. În restul județelor, valoarea este de 2.896 de lei.

Pentru aceeași categorie de mașină, un șofer cu vârsta între 31 și 40 de ani are un tarif de referință de 2.666 de lei în București-Ilfov și de 1.634 de lei în restul țării.

În cazul șoferilor de peste 60 de ani, tariful ajunge la 2.693 de lei în București și Ilfov, respectiv la 1.665 de lei în celelalte județe.

De ce se scumpesc polițele RCA

Asigurătorii pun majorările de preț pe seama costurilor tot mai mari cu piesele de schimb și manopera din service-uri, dar și a despăgubirilor acordate victimelor accidentelor rutiere.

Transportatorii contestă însă, în multe cazuri, justificarea acestor scumpiri și avertizează că presiunea asupra costurilor de operare va continua. Reprezentanții sectorului se așteaptă la noi majorări ale tarifelor RCA începând de anul viitor.

Pe fondul acestor creșteri, plata în rate devine o soluție tot mai căutată de șoferii care nu mai pot suporta dintr-o singură tranșă costul unei polițe RCA.