A fost atacat supercomputerul Japoniei. Autoritățile au intrat în alertă și au blocat accesul la sistem

<1 minut de citit Publicat la 17:46 16 Noi 2026 Modificat la 17:46 16 Noi 2026

Accesul la supercomputerul Japoniei a fost blocat după sesizarea unui trafic suspect în sistemul de logare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un acces neautorizat la la supercalculatorul japonez Fugaku a determinat autoritatea națională în domeniu să suspende funcționarea sistemului, relatează NHK World - Japan, serviciul internațional al radiodifuzorului public nipon.

Suspendarea a fost decisă de Riken, agenția națională de cercetare și dezvoltare, responsabilă de supercomputer.

Potrivit unui anunț făcut de Riken și Ministerul nipon al Educației și Științei, joia trecută a fost identificat un trafic extern suspect în sistemul de autentificare a utilizatorilor la Fugaku. Sistemul este găzduit într-o unitate din Kobe, în vestul Japoniei.

Sâmbătă, la ora locală 04:30, Riken a blocat accesul extern și a suspendat funcționarea supercalculatorului. Riken și-a notificat utilizatorii, continuând în același timp să verifice dacă au existat scurgeri de date.

Supercalculatorul Fugaku a fost dezvoltat cu obiectivul de a deveni cel mai rapid sistem de calcul din lume și a intrat în regim de funcționare completă în anul 2021.

La acea vreme, își atinsese deja scopul în ceea ce privește viteza de calcul. Universitățile și instituțiile de cercetare utilizează, de regulă, Fugaku pentru cercetări de avangardă privind pregătirea pentru dezastre și pentru studii în științele fundamentale.

De asemenea, companii private – inclusiv din industria farmaceutică – îl folosesc pentru dezvoltarea produselor lor.