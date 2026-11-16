„Capcana cu miere”. Pentru niște fotografii nud, un ofițer indian i-a divulgat planuri militare secrete unei spioane din Pakistan

Ce tățean indian reținut (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un comandant de escadrilă din cadrul Forțelor Aeriene Indiene (IAF) ar fi transmis informații sensibile despre planurile de război ale Indiei, capacitățile operaționale ale bazei aeriene din Leh și războiul cu drone unei agente a serviciilor de informații pakistaneze, în schimbul unor fotografii nud ale acesteia, potrivit unui rechizitoriu întocmit de Poliția din Delhi.

Rechizitoriul, depus de structura de contrainformații a Unității Speciale a Poliției din Delhi la Tribunalul Patiala House, mai susține că ofițerul de legătură pakistanez a încercat să obțină acces la și mai multe informații militare clasificate, trimițându-i ofițerului un program malware. Acesta ar fi primit instrucțiuni să instaleze software-ul pe telefoanele mobile și laptopurile subordonaților săi, pentru a extrage date din dispozitivele acestora, potrivit Times of India.

Ofițerul, care a fost arestat pe 30 mai, ar fi menținut legătura cu femeia în perioada 12 ianuarie - 1 aprilie 2026. Cele mai recente detalii provin din rechizitoriul depus în acest dosar, care așteaptă în prezent să fie luat în examinare de instanță. De asemenea, poliția nu a primit încă aprobarea necesară din partea autorității competente pentru a-l trimite în judecată.

Potrivit anchetatorilor, ofițerului îi fuseseră încredințate informații confidențiale referitoare la planurile de război ale Forțelor Aeriene Indiene. Acesta ar fi divulgat detalii despre baza aeriană din Leh, inclusiv informații privind capacitățile sale de operare a aeronavelor. Schimburile de mesaje de pe WhatsApp ar fi arătat că ofițerul îi spunea femeii că baza era utilizată ocazional, nu în mod regulat, și că toate tipurile de aeronave militare puteau decola de acolo.

De asemenea, acesta ar fi divulgat informații despre capacitățile Indiei în domeniul războiului cu drone, precum și despre personalul implicat în desfășurarea acestor operațiuni.

Ofițerul a intrat în atenția autorităților după ce personalul de securitate de la biroul său din Race Course l-a surprins având asupra sa un iPhone, dispozitiv pe care nu era autorizat să îl dețină, având în vedere caracterul sensibil al misiunii sale. Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta conducea o unitate clasificată a Forțelor Aeriene Indiene. Verificarea telefonului ar fi scos la iveală comunicațiile sale cu agenta pakistaneză și transmiterea de informații sensibile.

Femeia ar fi utilizat o cartelă SIM indiană, emisă în statul Gujarat, pentru a comunica prin WhatsApp cu ofițerul, deși se afla în Pakistan. Anchetatorii susțin, de asemenea, că aceasta ar fi încercat să îl folosească drept intermediar pentru a obține acces la informațiile deținute de alți membri ai Forțelor Aeriene Indiene, prin intermediul programului malware.

Poliția îl acuză pe ofițer că a compromis securitatea națională prin divulgarea unor informații clasificate din domeniul apărării către un agent al serviciilor de informații străine. Acesta a fost pus sub acuzare în temeiul Legii privind secretele oficiale, precum și al altor prevederi legale.