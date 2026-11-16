Burnham recunoaște că Marea Britanie mai mult a pierdut decât a câștigat din Brexit și are un mesaj înaintea summitului cu UE

1 minut de citit Publicat la 12:59 16 Noi 2026 Modificat la 12:59 16 Noi 2026

Primul summit al lui Burnham cu UE este programat pentru luna noiembrie. Foto: Getty Images

Premierul britanic Andy Burnham recunoaște că Marea Britanie mai mult a pierdut decât a câștigat din Brexit și va transmite acest mesaj luni seară, într-un discurs rostit la Londra. Declarația vine cu câteva zile înaintea summitului cu Uniunea Europeană de vineri, unde vor fi semnate noi acorduri privind alimentele, energia și mobilitatea tinerilor.

Potrivit fragmentelor din discurs publicate de BBC, Burnham va compara acordul de retragere cu "hainele noi ale împăratului", adică toată lumea vede adevărul, dar nimeni nu îl spune.

În opinia sa, un Brexit prea dur a pus piedici firmelor, iar promisiunea de a "recâștiga controlul" nu a fost respectată.

Premierul nu susține că ieșirea din UE a fost o greșeală, ci că a fost făcută prost. De aceea vrea să reseteze relația cu Bruxelles-ul. Acordurile de vineri au fost negociate în mare parte de predecesorul său, Keir Starmer.

Burnham va pune trei condiții pentru orice înțelegere cu UE. Prima va fi să nu readucă țara în piața unică, în uniunea vamală sau la libera circulație, așa cum au promis laburiștii în 2024, a doua să aducă îmbunătățiri concrete în viața oamenilor, iar a treia să fie mai bună decât acordul inițial și mai aproape de ceea ce au crezut britanicii că votează în 2016.

Premierul spune că un nou acord ar fi în avantajul ambelor părți și ar arăta o abordare constructivă, fără confruntare. A exclus însă schimbări majore în relația cu UE înainte de următoarele alegeri, deși vrea să analizeze opțiunile pe termen lung.

La summit, Londra va încerca să extindă acordul semnat de Starmer în mai 2025. Cele două părți au deja un proiect pentru eliminarea controalelor la exporturile de alimente și produse agricole. Sunt pregătite și texte despre comerțul cu certificate de emisii și despre un program de călătorii și muncă pentru tineri.

Opoziția este împărțită

Conservatorii acuză guvernul că readuce țara în UE "pe ușa din dos" și că dă mai mulți bani Bruxelles-ului pentru a distrage atenția de la problemele interne.

Liberal-democrații spun că acordul privind alimentele este "un petic, nu o reparație" și cer revenirea în piața unică.

Reform UK susține că Brexitul a scăpat țara de regulile europene și că orice aliniere ar afecta politica comercială.

Verzii cer revenirea în uniunea vamală și consideră că aderarea deplină la UE rămâne cea mai bună opțiune.