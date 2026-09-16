Nume de cod: „Vivaldi”. Dezvăluiri despre contraofensiva secretă a ucrainenilor pentru apărarea orașelor-fortăreață din Donețk

Miza este cu atât mai mare cu cât Rusia încearcă să cucerească întreaga regiune Donețk. Foto: Getty Images

Contraofensiva ucraineană intră într-o nouă fază în nordul regiunii Donețk, după ce Kievul a dezvăluit existența operațiunii secrete "Vivaldi", menită să recucerească teritorii aflate sub control rusesc de 12 ani. În paralel, statele NATO își consolidează apărarea pe flancul estic, iar Europa accelerează livrările de ajutor militar către Ucraina înaintea unei noi ierni de război, potrivit euromaidanpress.com.

Corpul 3 de Armată al Ucrainei a dezvăluit detalii despre o operațiune ofensivă desfășurată în nordul regiunii Donețk, anunțând că forțele sale au eliminat infiltratorii ruși din mai multe localități și au eliberat satul Serednie.

Cucerirea întregii regiuni Donețk reprezintă una dintre principalele priorități militare și diplomatice ale Rusiei în invazia împotriva Ucrainei. Moscova încearcă în mod repetat să străpungă liniile defensive fortificate ale Ucrainei și cere, în paralel, ca Kievul să se retragă din teritoriile din Donețk pe care încă le controlează, în cadrul negocierilor. În ciuda anilor de lupte și a asalturilor susținute, Rusia nu a reușit să ocupe întreaga regiune, iar acum Ucraina desfășoară propria contraofensivă.

Operațiunea, denumită "Vivaldi", a fost desfășurată sub un regim strict de tăcere informațională și a implicat unități de drone, recunoaștere, operațiuni speciale, infanterie și alte forțe ucrainene, coordonate sub un comandament tactic unic. Potrivit Corpului 3 de Armată, prima fază a operațiunii a eliminat infiltratorii ruși de pe o suprafață de 75 de kilometri pătrați și a eliberat încă 10 kilometri pătrați de teritoriu.

Anunțul a fost făcut pe 15 septembrie de comandantul Corpului 3 de Armată, generalul de brigadă Andrii Bilețki.

Posibil punct de cotitură

Operațiunea „Vivaldi” nu e doar o acțiune tactică locală, ci lovește una dintre direcțiile prin care Rusia încearcă să încercuiască zona fortificată Sloviansk–Kramatorsk–Drujivka–Kostiantînivka. Evaluările ISW arată că înaintarea ucraineană la nord de Lyman a perturbat planul rus de a învălui această centură defensivă dinspre nord, iar forțele ucrainene au împins trupele ruse spre râul Jerebeț.

Miza este cu atât mai mare cu cât Rusia încearcă să cucerească întreaga regiune Donețk, iar Lyman reprezintă o direcție importantă pentru înaintarea către Sloviansk și Kramatorsk. Dacă Ucraina reușește să consolideze câștigurile obținute în cadrul operațiunii „Vivaldi” și să împiedice refacerea dispozitivului rus la nord de Lyman, Moscova ar putea fi nevoită să-și regândească planul de încercuire a principalului bastion defensiv ucrainean din Donețk.

Comandamentul militar rus va trebui probabil să-și reevalueze planurile pentru flancurile nordic și sudic ale „Centurii Fortificate”, după eliminarea pozițiilor ruse de la nord de Lyman. Dacă forțele ucrainene reușesc să împingă trupele ruse până la râul Jerebeț și să stabilească acolo o linie defensivă, Rusia ar putea fi nevoită să renunțe la planul de a încercui Slovianskul și „Centura Fortificată” dinspre nord. În acest caz, Moscova ar putea redisloca trupele rămase în zona Lyman către alte sectoare ale frontului. De asemenea, nu este clar dacă Rusia își va modifica obiectivele în zona Dobropillia, unde efortul de încercuire a fost serios afectat.

O altă variantă ar fi ca Rusia să-și intensifice atacurile pentru cucerirea Lymanului și să încerce să refacă brațul nordic al încercuirii. Moscova nu a reușit însă să cucerească orașul din toamna lui 2022, iar în 2026 a recurs la infiltrări din cauza fortificațiilor și apărării ucrainene cu drone. După acest recul, este puțin probabil ca Rusia să poată transforma rapid întăririle primite în atacuri de amploare cu infanterie sau unități mecanizate de succes.

Sursa foto: ISW

Ucraina a vizat infiltrarea trupelor ruse

Potrivit Corpului 3 de Armată, prima etapă a operațiunii s-a concentrat asupra militarilor ruși care se infiltrau în pozițiile și localitățile ucrainene din zonă.

Forțele ucrainene au curățat localitățile Novoselivka, Oleksandrivka, Iarova și periferia localității Korovîi Yar și au eliberat satul Serednie. Armata ucraineană estimează că suprafața totală eliberată sau recucerită este de 85 de kilometri pătrați.

Operațiunea a reunit unități din Brigăzile Mecanizate 60 și 125, Brigada 3 de Asalt, unitatea specială KRAKEN și alte formațiuni ale Corpului 3 de Armată, alături de unități atașate din Brigada Mecanizată 66, Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei, unitatea de informații militare Artan și Serviciul de Grăniceri al Statului.

Corpul 3 de Armată a precizat că operațiunea a fost coordonată de un comandament comun, care a integrat unitățile de operațiuni speciale și de recunoaștere într-un singur plan tactic, conceput special pentru a combate infiltratorii ruși, numiți de militarii ucraineni "flagovtîki".

Logistica Rusiei a fost împinsă peste graniță

Operațiunea ucraineană a vizat și logistica rusă care susține frontul.

Potrivit Corpului 3 de Armată, unitățile de drone au întrerupt rutele de aprovizionare ale Rusiei și au lovit infrastructura de combustibil și depozitele care alimentau forțele ruse.

Armata ucraineană susține că, după distrugerea unei conducte și a unor depozite de combustibil, forțele ruse au mutat aprovizionarea cu combustibili din Ucraina în regiunea Voronej din Rusia.

Corpul 3 de Armată afirmă că Rusia a pierdut aproximativ 1.500 de militari în această etapă a operațiunii, precum și peste 12.000 de drone și sute de vehicule blindate, sisteme de artilerie și alte vehicule militare.

"Acesta este doar primul sezon"

Andrii Bilețki a declarat că obiectivul final al operațiunii a fost intens speculat în sursele publice, unele informații sugerând că forțele ucrainene încearcă să ajungă la râul Ciornîi Jerebeț.

Comandantul a refuzat să confirme acest obiectiv și a insistat asupra numelui operațiunii.

„Operațiunea noastră se numește «Vivaldi». Iar Vivaldi, după cum se știe, are patru anotimpuri. Și acesta este doar primul”, a spus Bilețki.

Declarația sugerează că Ucraina nu consideră acțiunile prezentate pe 15 septembrie drept o operațiune tactică izolată, însă Corpul 3 de Armată nu a dezvăluit ce va presupune următoarea fază.

Militarii au precizat că noi detalii vor fi făcute publice în comunicate oficiale ulterioare.

Donețk rămâne principalul obiectiv teritorial al Rusiei

Regiunea Donețk este în centrul revendicărilor teritoriale ale Rusiei în Ucraina. Moscova revendică întreaga regiune ca teritoriu rus, deși nu o controlează în totalitate, și cere ca Ucraina să se retragă din zonele din Donețk pe care încă le deține, ca parte a negocierilor de pace.

Regiunea Donbas, formată din Donețk și regiunea vecină Luhansk, este un câmp de luptă încă de la invazia Rusiei din 2014, iar cucerirea teritoriilor rămase sub control ucrainean a rămas unul dintre principalele obiective ale Kremlinului pe tot parcursul invaziei la scară largă începută în 2022.