Maia Sandu, întrebată despre angajarea unei verișoare la MoldATSA: „Nu o recunosc, nu pot să-mi explic”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Agerpres

Este scandal la vârful Republicii Moldova, după ce Președinta Maia Sandu a spus despre verișoara sa, Anastasia Taburceanu, că „nu o recunoaște” și „nu pot să-mi explic aceste lucruri”, fiind vorba despre scandalul „MoldATSA”, scrie Ziarul de Gardă. Totul a început pe 18 iunie, când aceeași publicație a realizat o investigație în care arăta că Dumitru Vangheli, șeful „MoldATSA”, a inclus informații false în CV. La două zile după publicare, au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată ca purtătoare de cuvânt.

„Nu pot să dau o listă, acum, a tuturor rudelor. Unele dintre ele lucrează în instituțiile statului, cele mai multe lucrează de mult timp. Unele dintre ele lucrează în sectorul privat, iarăși, de mai mut timp. Oamenii și-au construit o carieră în timp și eu cred că marea lor majoritate sunt oameni onești și și-au câștigat și continuă să-și câștige salariul onest. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există o persoană care face câte o boroboață după care te doare capul. Regret acest lucru. (…) Eu mi-am câștigat întotdeauna salariul cinstit și acesta a fost mesajul meu pentru toți, inclusiv pentru cei din familie”, a răspuns Maia Sandu.

Anterior, Maia Sandu a declarat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, în funcția de purtătoare de cuvânt la MoldATSA. Ea a spus, despre salariul pe care Taburceanu îl primea, că sunt „bani nemeritați” care trebuie să fie restituiți.

Miercuri, președinta Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat, în urma scandalului de la „MoldATSA”. Printre acestea se numără controale privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea în cadrul unei „curățenii generale” și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă.

Ziarul de Gardă publica, pe 18 iunie, o investigație în care arăta că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „MoldATSA”, cu un salariu de aproximativ 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025.

Vangheli susținea că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după a muncit timp de doi ani ca pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume.

Ambele informații sunt însă false, potrivit unor răspunsuri obținute de publicație, inclusiv de la Air Canada.

După anchetă, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei însă, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la întreprinderea de stat în funcția de specialistă în comunicare.

Prin această funcție, ea a încasat aproximativ 75 de mii de lei pe lună, dar, pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia și spunea că va restitui banii.

Ulterior, Delegația Uniunii Europene la Chișinău a confirmat că Anastasia Taburceanu a lucrat și la Guvern, într-un proiect finanțat din fonduri europene, în perioada în care era angajată la MoldATSA.

Igor Grosu anunța oficial, pe 30 iunie, că Anastasia Taburceanu nu mai este membră a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică au fost excluși și ei din formațiune. În același timp, liderul PAS a declarat că solicită Guvernului demiterea lui Petru Bondari din funcția de director al întreprinderii de stat „Metalferos”.

Alte două demisii au urmat pe 29 iunie, Roman Cojuhari din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP) și deputatul PAS Radu Marian, de la șefia comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că partidul „își cere scuze de la cetățeni pentru greșelile comise și își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea MoldATSA”.

Totodată, el a afirmat că investigația realizată de Ziarul de Gardă „a fost o lecție dură, care le-a arătat unde au greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem”.