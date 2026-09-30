"Sunt șanse bune să se ajungă la un acord". Ce i-a spus Nicușor Dan președintelui Cehiei despre criza de la București

Nicușor Dan a recunoscut că a fost întrebat de omologul ceh, Petr Pavel, despre criza politică din România. FOTO: Captură video

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la Praga, că, în momentul în care "o imensă majoritate" a românilor spun că această criză politică trebuie să se încheie, sunt şanse "bune" ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord în acest sens, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan a recunoscut că a fost întrebat de omologul ceh, Petr Pavel, despre criza politică din România: "Am avut această întrebare, dar domnul preşedinte, nu s-a îngrijorat de faptul că România îşi va păstra direcţia pro-occidentală. Bineînţeles că am explicat foarte pe scurt ce se întâmplă în România.

Eu cred că politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul şi, în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză să se termine, sunt şanse bune ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord care să termine această criză", a spus şeful statului, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel.

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, miercuri, o vizită oficială la Praga, la invitaţia omologului ceh, a informat Administraţia Prezidenţială.

Nicușor Dan a fost primit de preşedintele Petr Pavel. Președintele este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.