Noul an școlar începe cu schimbări, amenințări de grevă și școli în șantier. Nicușor Dan: "România are încă multe restanțe în Educație"

Nicușor Dan: Educația are nevoie de măsuri gândite cu responsabilitatePublicat acum 22 minute
Președintele Nicușor Dan a transmis luni, un mesaj cu prilejul începerii noului an școlar.
"Această zi, care marchează începerea noului an școlar, este, pentru copii, una a emoției și a speranței. Pentru cei mai mici, este primul pas într-o lume a descoperirilor. Pentru cei care se pregătesc pentru examene sau pentru alegerea unei profesii, este o nouă etapă a maturizării. Educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene. Educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou. Școala are astăzi o misiune mai importantă, dar și mai grea ca oricând: să formeze adulți capabili să gândească cu simț critic.
Într-o lume în care informația circulă instantaneu, iar tehnologia și inteligența artificială devin parte din viața noastră de zi cu zi, nu este suficient să avem acces rapid la informație. Trebuie să știm să punem întrebările potrivite, să verificăm cât de adevărat este ceea ce găsim la o simplă căutare pe internet, să distingem între fapte și dezinformări și să ne formăm propriile opinii pornind de la surse de informații corecte.
Stimați profesori, Vă mulțumesc pentru tenacitate și dăruire. Știu că, dincolo de programe, reguli și provocări administrative, munca dumneavoastră înseamnă responsabilitate, profesionalism și grijă pentru fiecare elev. Am toată aprecierea pentru oamenii școlii și cred că nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare care să reflecte importanța profesiei.
În ultimele decenii, societatea românească s-a schimbat profund, iar domeniul educației a fost vizat de aceste transformări, unele pozitive, altele care au generat nemulțumiri. Uneori, schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire și adaptare, alteori nu au fost implementate până la final sau deloc. Această succesiune de reforme și reguli a generat, de multe ori, lipsă de încredere și demotivare.
Educația are nevoie de măsuri gândite cu responsabilitate, construite pe date, pe evaluarea reală a rezultatelor și pe ceea ce funcționează cu adevărat în beneficiul elevilor. Orice schimbare trebuie să fie însoțită de dialog, resurse și timp pentru a produce efecte.
Dragi elevi, Începeți acest nou an școlar cu încrederea că va fi o captivantă descoperire de noi cunoștințe, idei, informații. Cea mai sigură investiție în viitorul vostru este educația. Școala nu este doar locul în care acumulați cunoștințe, ci și locul în care începeți să vă descoperiți, să vă dezvoltați și vă pregătiți pentru viață. Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța nu sunt importante doar pentru școala. Sunt deprinderi care vă vor ajuta mereu, mult timp după ce veți termina studiile și veți deveni adulți. Școala este și spațiul în care vă faceți noi cunoștințe, creșteți și vă maturizați. Nu neglijați interacțiunile cu ceilalți. Mediul online vă poate oferi opțiuni care să vă capteze interesul, dar nimic nu poate înlocui experiența unică a timpului petrecut alături de colegi și prieteni.
Dragi părinți, În școală nu doar se dobândește cunoaștere, ci se formează și oameni, iar acest lucru nu se poate realiza fără contribuția și implicarea familiei. Copiii au nevoie de sprijin, de încredere și de exemple. Ceea ce se învață la școală trebuie să continue firesc și acasă. La rândul lor, profesorii au nevoie de susținerea și respectul părinților. Atunci când școala și familia devin parteneri, șansele de reușită ale fiecărui copil cresc exponențial.
România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. Sunt copii care învață în condiții dificile, comunități care așteaptă soluții la problemele stringente cu care se confruntă. Nu trebuie să ignorăm aceste realități. Dar este la fel de important să vedem și lucrurile care merg bine și, mai ales, potențialul extraordinar al tinerei generații. Obiectivul nostru trebuie să fie simplu și clar: fiecare copil din România să aibă acces la educație, indiferent unde s-a născut, în ce comunitate trăiește sau care sunt posibilitățile materiale ale familiei sale.
Educația rămâne una dintre cele mai importante responsabilități pe care le avem față de viitorul României. O țară nu se schimbă peste noapte. Dar, fără acces la o educație de calitate, capabilă să răspundă transformărilor profunde care au loc în lume și mai ales cerințelor unei societăți aflate într-o metamorfoză accelerată, nu putem spera că vom reuși să așezăm România pe un parcurs de dezvoltare durabilă. De aceea, a face din educație o prioritate este nu doar o responsabilitate pentru prezent, ci mai ales o alegere pe care o facem acum pentru generațiile de mâine. La începutul acestui an școlar, vă doresc tuturor să aveți încredere în acest drum și în puterea de a-l face, împreună, mai bun. Mult succes elevilor, profesorilor și părinților".
Schimbările din noul an școlarPublicat acum 29 minute
Noul an școlar aduce cele mai mari schimbări în învățământul liceal, unde elevii care încep clasa a IX-a devin prima generație care studiază integral după un nou curriculum.
Deși aceasta reforma era așteptată de 30 de ani, elevii vor începe școala fără manuale tipărite pentru că licitațiile sunt în curs. Liceenii vor fi nevoiți să învețe de pe manuale în format digital, în cel mai bun caz.
Sunt schimbări și pt elevii de clasa a XII-a. Calendarul bacalaureatului se modifică din nou, astfel ca probele orale și cele de competențe digitale vor fi organizate în aprilie, iar cele scrise vor fi programate mai devreme, la jumătatea lunii iunie, pentru a se evita temperaturile caniculare.
În urmă cu doi ani, când examenele au fost programate similar, elevii din clasele mai mici au fost afectați, nu au făcut ore, pentru că profesorii lor asistau la bacalaureat.
Tot la liceu, vor fi introduse noi opționale: Geografie digitală sau Economie circulară.
Pe de altă parte, în învățământul primar și gimnazial, intră în vigoare noile standarde de evaluare a elevilor, însă nu există deocamdată ghidurile practice, ceea ce înseamnă ca profesorii nu știu cum să aplice noile standarde.
Cea mai mare problemă pt elevii de gimnaziu este dubla admitere la liceu. Noul an școlar a început fără ca ei să știe dacă la terminarea clasei a VIII-a vor avea și evaluare națională, și admitere.
Parlamentul trebuie să ia o decizie pe 8 septembrie. Iar peste toate aceste neajunsuri, spectrul grevei rămâne pe masă.
Deși profesorii nu boicotează deschiderea anului școlar, ei avertizează că examenele naționale ar putea fi din nou blocate dacă Guvernul nu își respectă promisiunile salariale.
Mihai Dimian, la început de an şcolar: Indiferent de locul în care v-aţi născut, educaţia vă oferă tuturor o şansăPublicat acum 33 minute
Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, le-a transmis luni dimineaţa un mesaj tuturor elevilor, context în care îi îndeamnă să se bucure de şansa de a învăţa şi subliniază că educaţia este cheia care le deschide poarta către lume.
"Dragi elevi, bucuraţi-vă de educaţie! Astăzi începe un nou an şcolar. Ştiu că v-aţi fi dorit o vacanţă mai lungă, că aţi fi preferat să dormiţi mai mult în această dimineaţă, că vă întrebaţi la ce vă foloseşte această şcoală. Cu toate acestea, încercaţi să vă bucuraţi de şansa de a învăţa, de profesori, de colegi, de şcoală. Indiferent de locul în care v-aţi născut, indiferent de cât de mulţi sau de puţini bani au părinţii voştri, indiferent de etnia voastră, educaţia vă oferă tuturor o şansă. Nu porniţi cu toţi din acelaşi punct. Unii aveţi acasă mai multe cărţi, alţii mai puţine. Unii aveţi propriul birou şi propriul calculator, alţii nu aveţi nici măcar un loc liniştit în care să vă faceţi temele. Însă tocmai de aceea aveţi nevoie de şcoală: pentru ca locul din care porniţi să nu hotărască locul în care puteţi ajunge", a scris Mihai Dimian pe pagina sa de Facebook.
El menţionează că provine "dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaş al unui oraş muncitoresc din România", dar că a încercat să înveţe "cât mai bine, cât mai mult" şi să nu renunţe "la visurile" sale, educaţia oferindu-i "mult mai mult" decât a îndrăznit să îşi imagineze.
"De aceea, vă repet: locul din care porniţi în această viaţă nu hotărăşte locul în care puteţi ajunge. Educaţia este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-aţi născut, o lume în care vă aşteaptă oportunităţi pe care nu vi le puteţi imagina.
Însă totul porneşte de la a înţelege un lucru simplu: locul vostru este la şcoală! În fiecare zi! Nu va fi un drum uşor. Va fi dificil uneori să înţelegeţi anumite concepte, să reţineţi anumite cunoştinţe, să rezolvaţi anumite teme. Uneori veţi face greşeli şi veţi fi criticaţi aspru pentru ele. Alteori veţi înregistra un succes şi vi se va părea că nimeni nu vă apreciază reuşita şi efortul depus. Însă nu trebuie să renunţaţi atunci când este greu. Nu există niciun motiv şi nicio scuză pentru a renunţa la educaţie. Aveţi un potenţial extraordinar şi aveţi datoria de a-l descoperi şi a-l pune în valoare. Acum aveţi în faţa voastră o foaie albă pe care vă puteţi scrie singuri viitorul. Poate că unii dintre voi veţi ajunge medici, profesori, ingineri. Poate că alţii veţi ajunge antreprenori de succes sau tehnicieni foarte buni. Poate că unii dintre voi veţi ajunge la Bucureşti, la Paris sau la Washington. Poate că alţii veţi alege să rămâneţi unde vă aflaţi acum şi să dezvoltaţi ceva important pentru comunitatea voastră. Toate aceste drumuri sunt la fel de valoroase. Important este să aveţi libertatea de a alege şi de a fi fericiţi. Iar această libertate se câştigă prin educaţie. Nu vă spun că trebuie să fiţi cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunţaţi la voi înşivă", le-a transmis ministrul interimar al Educaţiei elevilor, în prima zi a anului şcolar 2026 - 2027.
Mihai Dimian le-a spus, de asemenea, colegilor săi educatori, cadre didactice, că poartă pe umeri "o mare responsabilitate - destinul acestor copii".
"Dragi colegi, în primul rând vă mulţumesc că aţi ales această misiune nobilă. Purtăm pe umerii noştri o mare responsabilitate: destinul acestor copii. Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la şcoală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o şcoală în care ei să simtă că merită să vină, în care ei să îşi poată realiza potenţialul imens pe care îl au. O şcoală în care fiecare copil este respectat, sprijinit şi încurajat, indiferent de locul din care provine, de familia sa sau de etnia sa. (...) Vă mulţumesc şi vă doresc tuturor un an şcolar minunat" - este mesajul ministrului interimar al Educaţiei, la început de an şcolar.
Aproape 2.900.000 de elevi şi copii de grădiniţă încep noul an şcolarPublicat acum 34 minute
Aproape 2.900.000 de elevi şi preşcolari încep luni noul an şcolar - 2026-2027, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Cursurile anului şcolar încep pe 7 septembrie şi se vor încheia pe 18 iunie 2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie 2027.
Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.
Anul şcolar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:
Intervale de cursuri
de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;
de luni, 2 noiembrie 2026, până marţi, 22 decembrie 2026;
de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;
de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;
de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;
Intervale de vacanţă
de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;
de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;
o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027;
de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marţi, 4 mai 2027;
de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.
În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Programul naţional "Şcoala altfel" şi Programul "Săptămâna verde" se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.
La clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor "Şcoala altfel" şi "Săptămâna verde" se organizează activităţi de instruire practică urmărind şi scopul acestor programe.
La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor "Şcoala altfel" şi "Săptămâna verde" se organizează activităţi de instruire practică.