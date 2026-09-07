Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus împreună fetița la școală. Aheea a intrat în clasa a patra

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus împreună fetița la școală. Aheea a intrat în clasa a patra

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 08:47 07 Sep 2026 Modificat la 08:47 07 Sep 2026
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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus împreună fetița la școală
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus împreună fetița la școală. Aheea a intrat în clasa a patra. FOTO: Antena 3 CNN

Nicușor Dan a ajuns, luni dimineață, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, la Școala Gimnazială nr. 150 din București. Cei doi și-au dus fiica, Aheea, la școală, aceasta urmând să înceapă clasa a IV-a.

Este a doua oară când Nicușor Dan participă la deschiderea noului an școlar de când a preluat mandatul de președinte al României.

Nicușor Dan nu participă la festivitate în calitate oficială. În jurul președintelui au fost prezenți agenți de securitate.

Ulterior, Nicușor Dan va participa la deschiderea anului școlar la Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Curcani, județul Călărași.

 

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Etichete: Nicușor Dan Mirabela Grădinaru şcoală prima zi de scoala

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