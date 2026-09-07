"Aș aduce această schimbare". Cristiana a luat 10 la Bac și s-a întors astăzi la liceul pe care l-a absolvit ca să transmită un mesaj

Cristiana Nicolae, elevă a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din București, a obținut nota 10 la examenul de Bacalaureat. FOTO: Antena 3 CNN

Cristiana Nicolae, elevă a Liceului Teoretic "Lucian Blaga" din București, a obținut nota 10 la examenul de Bacalaureat și spune că rezultatul nu a venit în urma unui efort ieșit din comun, ci a muncii constante și a atenției acordate orelor de curs. Prezentă în prima zi de școală la festivitatea de deschidere chiar la liceul pe care l-a absolvit, Cristiana a declarat la Antena 3 CNN că sistemul de învățământ ar avea nevoie de o schimbare care să le ofere profesorilor mai multă libertate în organizarea activității de la clasă și mai mult timp pentru activități practice.

Întrebată cum a reușit să obțină o asemenea performanță într-un sistem de învățământ atât de greu încercat, Cristiana Nicolae spune că a mizat pe disciplină și pe studiul constant.

"Nu consider că am depus un efort ieșit din comun. Doar am fost atentă la ce s-a predat la clasă, mi-am luat notițe, am alocat în fiecare zi câteva ore pentru studiu și am luat în serios simulările. Recunosc că un merit aparte îl au profesorii de la clasă în ceea ce privește rezultatul meu la Bacalaureat, cărora le sunt recunoscătoare, mai ales pentru că nu am fost nevoită să apelez la ore suplimentare de pregătire", a spus eleva.

"Performanța ei nu înseamnă neapărat nota de 10. Performanța ei a însemnat, înainte de toate, alegeri, apoi acțiune în acest sens și foarte multă disciplină. Iar noi, profesorii, am fost, cred, omul potrivit la locul potrivit, lângă copilul care ne-a perceput foarte bine, lângă copilul care a rezonat cu noi și pentru care noi am putut să explicăm așa cum trebuie, în așa fel încât ea să ajungă la această performanță", a declarat profesoara Laura Stan.

Întrebată ce ar schimba în sistemul de învățământ pentru ca mai mulți elevi să poată obține rezultate bune fără să fie nevoiți să facă meditații, Cristiana Nicolae spune că profesorii ar trebui să aibă mai multă libertate în organizarea orelor.

"Cred că le-aș oferi profesorilor mai multă libertate în a-și organiza activitatea la clasă. Dumnealor sunt presați de timp, au de predat foarte multe noțiuni teoretice și nu mai au când să organizeze activități practice în care elevii să pună în aplicare ceea ce am învățat. Cred că această schimbare aș aduce-o", a explicat eleva.